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Manchester City vyhrál sedm ligových zápasů ze sedmi. Aston Villa ale ví, jak ho na Villa Parku porazit

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Sedm zápasů, sedm vítězství. Manchester City pod Enzem Marescou zvládl začátek Premier League bez jediné bodové ztráty, jenže v sobotu přijíždí na stadion, kde prohrál tři poslední ligová utkání. Unai Emery přitom City pokaždé zastavil trochu jinak. Jednou svého soupeře doslova přestřílel, podruhé rozhodl rychlými útoky a potřetí obětavou obranou. Co mají tyto zápasy společného — a lze podobný recept použít i proti současnému lídrovi?
Manchester City vyhrál sedm ligových zápasů ze sedmi. Aston Villa ale ví, jak ho na Villa Parku porazit

Manchester City vyhrál sedm ligových zápasů ze sedmi. Aston Villa ale ví, jak ho na Villa Parku porazit

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 24.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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