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Vedra odhalila dna. Nevídaně nízké vodní hladiny přinesly tuny odpadu navíc

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Dennívýzva
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Státní podnik Povodí Moravy využívá současné nízké hladiny k úklidu řek a vodních nádrží. Pokles hladin totiž odhaluje nejen pozůstatky zatopených staveb, ale také odpad, který byl doposud ukrytý pod hladinou. Jen z vodní nádrže Vranov vodohospodáři odstranili více než dvě tuny odpadu.
Vedra odhalila dna. Nevídaně nízké vodní hladiny přinesly tuny odpadu navíc

Vedra odhalila dna. Nevídaně nízké vodní hladiny přinesly tuny odpadu navíc

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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