Kousek za hranicemi leží lázeňský ráj. Láká na bazény od 110 Kč, levný oběd i skalní labyrint

Ráno procházka lázeňským parkem, odpoledne koupání a druhý den výlet mezi pískovcové skály. Polská Kudowa-Zdrój má pro podobně naplánovaný víkend dobré předpoklady. Před rezervací se ale vyplatí rozlišovat mezi jednotlivými bazény, hotelovým wellness a léčebnými pobyty. Liší se cenou, službami i tím, co od zdejší vody můžete očekávat.
Při porovnávání místní nabídky mi ale dává větší smysl nechat si na návštěvu areálu alespoň dvě noci. Samotné koupání totiž zabere jen část nabízených aktivit. K městu patří lázeňské domy a minerální prameny, k jeho okolí zase skalní bludiště, muzea a další cíle, kvůli kterým by byla škoda hned po usušení plavek odjíždět.
Teplé bazény, ale studené prameny
Kudowa-Zdrój se v cestovatelských přehledech někdy objevuje mezi termálními lázněmi. Přesnější je však mluvit o lázeňském městě s minerální vodou, léčebnými procedurami a bazénovým wellness. Funguje tu sice
komplex Słoneczne Termy Zameczek, jeho obchodní název ale sám o sobě nedokládá koupání v přírodní horké vodě. Po dni stráveném na výletě si můžete dopřát odpočinek ve vířivce nebo na lehátku. Foto: Słoneczne Termy Zameczek Kudowa-Zdrój
Tým geologů včetně Jakuba Sokołowského
popisuje zdejší vodu takto:
„Teplota vod na výtoku z jímacích objektů se pohybuje v rozmezí 9,0–17,0 °C.“ Kam za koupáním: tři možnosti s odlišným programem
Město
Kudowa-Zdrój nabízí několik možností, jak strávit den u vody. Zatímco někde si užijete především bazén a saunování, jinde čeká rodiny plavecký bazén, tobogány a další vodní atrakce. Liší se také ceny a rozsah služeb, proto se vyplatí vybrat místo podle toho, zda hledáte klidnější odpočinek, nebo aktivní program s dětmi. Słoneczne Termy Zameczek: Bazén, sauny a lázeňský park
Komplex na adrese Moniuszki 1 patří k nabídce Uzdrowisk Kłodzkich. Provozovatel uvádí
bazén s podvodními masážemi, finskou saunu, parní lázeň a sněžnou saunu. Součástí nabídky je také fitness centrum. Zameczek stojí v lázeňském parku, takže se koupání dobře kombinuje s procházkou bez dalšího přejíždění.
Tuto variantu bych zvažovala hlavně pro odpoledne věnované bazénu a saunování. Při nákupu je důležité rozlišit základní vstup do bazénu a kombinovaný vstup s wellness. Ceník nabízí i
pronájem bazénu se saunami na hodinu za 350 zlotých, přibližně 1 945 Kč, pro nejvýše 25 lidí. Wodny Świat: plavání, tobogán a rodinný program
Městský aquapark Wodny Świat najdete na adrese Stanisława Moniuszki 2a. Nabízí pětadvacetimetrový plavecký bazén, rekreační část s vodními masážemi a umělou řekou, dětské brouzdaliště, vířivku a
tobogán dlouhý 92 metrů. Provozovatel označuje vodu jako slanou a sauna je zahrnutá v ceně vstupenky. Koupání v Kudowě-Zdroji může být součástí rodinného programu. Vedle plavání nabízejí místní aquaparky také tobogány a další vodní atrakce. Foto: Hotel Verde Montana Spa & Wellness | Góry Stołowe – Sudety
Pro rodinu, která chce spojit
plavání se zábavou, jde o jiný typ odpoledne než individuální procedura v sanatoriu. Počítejte také s tím, že rekreační aquapark nemusí nabídnout ticho, které si někdo spojuje s lázeňským odpočinkem. Zielona WySPA: hotelový aquapark i pro samostatnou návštěvu
Další možnost nabízí hotel Verde Montana na adrese 1 Maja 25a. Jeho vodní park Zielona WySPA má dva bazény s hydromasážemi, dětskou část a čtyřicetimetrový tobogán. Hotel uvádí
vnitřní i venkovní vířivku; u venkovní zmiňuje vodu přibližně 35-36 °C. Venkovní dětský bazén je naopak letní záležitostí závislou na počasí.
Vyplatí se sledovat den návštěvy: levnější tarif platí od pondělí do čtvrtka do 15 hodin, dražší od čtvrtka od 15 hodin do neděle a o svátcích.
Čtyřhodinový dospělý vstup tak stojí buď 45, nebo 60 zlotých, tedy asi 330 Kč. Kolik stojí vstupné a jaké služby zahrnuje
U časových vstupů počítejte
s doplatkem za překročení limitu. Słoneczne Termy účtují po první hodině základního bazénového vstupu 0,30 zlotých za minutu, u kombinace bazénu a sauny 0,75 zlotých. Před vstupem si nechte vysvětlit také způsob započítávání času na převlékání.
Název zařízení a typ vstupu Cena ve zlotých (PLN) Orientační cena v korunách (Kč) Słoneczne Termy: dospělý, první hodina bazénu 20 PLN 111 Kč Słoneczne Termy: zlevněný vstup, první hodina bazénu 18 PLN 100 Kč Słoneczne Termy: bazén a sauna, 60 minut 39 PLN 217 Kč Wodny Świat: dospělý, 1 hodina 25 PLN 139 Kč Wodny Świat: dospělý, 2 hodiny 41,50 PLN 231 Kč Wodny Świat: zlevněný vstup, 2 hodiny 35,50 PLN 197 Kč Wodny Świat: celodenní vstup 69 PLN 384 Kč Zielona WySPA: dospělý, 4 hodiny, levnější tarif 45 PLN 250 Kč Zielona WySPA: dospělý, 4 hodiny, dražší tarif 60 PLN 333 Kč Vstupné do bazénů a wellness v Kudowě-Zdroji se liší podle zařízení, délky návštěvy a zahrnutých služeb. Ceny v českých korunách jsou orientační.
Wodny Świat má podle zveřejněného rozpisu otevřeno v pracovní dny od 9 do 21 hodin, o víkendech a svátcích od 10 do 21 hodin. Poslední individuální vstup je v 19:45 a bazény se opouštějí do 20:45. Děti mladší čtyř let mají
vstup zdarma. Lázeňská léčba má vlastní pravidla i ceník
Kudowa-Zdrój není pouze místem rekreačního koupání. V místním přírodoléčebném sanatoriu Bristol se setkáte
s padesát i druhy procedur, například minerální a solankovou koupelí, slatinnými zábaly, masážemi nebo procedurami s oxidem uhličitým. Zdejší minerální vody se využívají i při pitných kúrách. Tyto služby však tvoří jinou část nabídky než vstup do aquaparku.
Typ procedury Cena ve zlotých (PLN) Orientační cena v korunách (Kč) Individuální inhalace 20 PLN 111 Kč Uhličitá koupel 40 PLN 222 Kč Solanková koupel 55 PLN 306 Kč Klasická 15minutová masáž 55 PLN 306 Kč Přehled cen vybraných léčebných procedur v sanatoriu Bristol podle ceníku na rok 2026. Přepočet na české koruny je orientační.
Při plánování léčebného pobytu proto vybírejte podle vstupního vyšetření, skladby procedur a délky programu. Jednorázový vstup do bazénu nepředstavuje stejnou službu jako
několikadenní pobyt s lékařskou péčí. Ubytování: Pokoj se snídaní, wellness hotel, nebo pobyt s procedurami
U apartmánu či penzionu bych vedle ceny sledovala hlavně polohu vůči parku, možnost snídaně a
parkovací místo. Pokud chcete každý den zavítat do jiného bazénu a většinu času trávit venku, může vám takové zázemí vyhovovat více než pobytový balíček s pevně danými službami. Bristol pro kratší návštěvu i delší léčení
Sanatorium Bristol nabízí vedle léčebných pobytů také hotelové ubytování. V období od 1. října do 21. prosince stojí dvoulůžkový pokoj se snídaní 165 PLN za osobu a noc. Dva dospělí tedy za pokoj zaplatí 330 PLN, přibližně 1 834 Kč za noc. Sanatorium Bristol nabízí hotelové ubytování i delší léčebné pobyty. Foto: Wiesław
Léčebný balíček na osm dní a sedm nocí stojí ve stejném podzimním období 2 086 PLN za osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Zahrnuje tři jídla denně, dvě lékařské návštěvy, osmnáct procedur a sedm hodinových vstupů do bazénu. Stravování začíná večeří při příjezdu a končí snídaní při odjezdu. Verde Montana pro pobyt s vodním parkem
Podzimní nabídka Jesień w Górach začíná na 315 PLN za osobu a noc při nejméně dvou nocích. Zahrnuje snídaně, obědovečeře,
neomezené využití vodního parku a jednorázový vstup do solné jeskyně s rezervací. K nabídce patří i venkovní wellness. Hotel Kudowa pro pobyt s polopenzí a wellness
Hotel Kudowa nabízí například pobyt se snídaní a obědovečeří
formou bufetu. V nabídce wellness uvádí bazén s vodními atrakcemi, vířivku a suchou, parní i infračervenou saunu. Co si dát k jídlu a kolik peněz si vyhradit na oběd
Při rezervaci ubytování si pohlídejte
polské označení obiadokolacja. Znamená jedno vydatnější jídlo podávané odpoledne či večer. Polopenze s obiadokolacją tedy neobsahuje samostatný oběd a ještě další večeři.
Na samostatný oběd lze zamířit například do
Cudova Bistro na Zdrojowé 44. Podnik zveřejňuje polskou i italskou nabídku: pierogi ruskie stojí 32 PLN, tedy asi 178 Kč, pstruh s přílohou vyjde na 55 PLN, přibližně 306 Kč. Stejnou cenu jako pierogi má v menu také základní pizza s mozzarellou a rajčatovým základem. Po koupání nebo výletu přijde vhod vydatný oběd. Foto: Agnieszka Ryczko
Další cenovou představu poskytuje
restaurace Hotelu Kudowa. Žurek v chlebu vychází na 34 PLN, vepřový řízek s přílohou na 47 PLN a pstruh na 69 PLN. Dvě hlavní jídla po 47 PLN tak stojí přibližně 522 Kč.
Při pobytu s plnou penzí budete naopak častěji vázaní na rozpis jídelny.
U alergií či speciálního stravování bych si předem nechala potvrdit konkrétní možnosti kuchyně. Obecná zmínka o dietní stravě nemusí odpovídat tomu, co potřebujete právě vy. Výlety, kvůli kterým stojí za to zůstat déle
Toto polské město toho skrývá mnohem víc než jen lázně. Proto pokud vám to čas umožní, naplánujte si i výlet po okolí:
Lázeňský park a minerální prameny
První procházku bych nechala na samotné centrum.
Park Zdrojowy, lázeňské domy a pavilon s minerální vodou vysvětlují charakter Kudowy lépe než rychlá návštěva bazénu. Błędne Skały a Szczeliniec Wielki
Pro větší výlet se nabízejí Stolové hory.
Błędne Skały lákají na skalní labyrint, Szczeliniec Wielki na pískovcové útvary a vyhlídky. Do běžného víkendového programu bych vybírala jednu z těchto tras, aby zůstala rezerva na cestu, počasí i odpočinek. Lázeňský pobyt můžete spojit s výletem do Stolových hor. Skalní labyrint Błędne Skały láká na průchody mezi pískovcovými útvary. Foto: SkyMaja/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0) Kaple lebek v Czermné
Kaplica Czaszek je pietním místem s lidskými ostatky, takže bych při cestě s dětmi nejprve zvážila jejich věk a citlivost. Prohlídka je s průvodcem a uvnitř se nesmí fotografovat. Muzeum hraček do deštivého dne
Muzeum Zabawek nabízí program také při počasí, které neláká do hor. V říjnu má podle zveřejněného rozpisu otevřeno od 10 do 17 hodin. Při návštěvě v jiném měsíci sledujte sezonní režim a výjimky. Praktické otázky před návštěvou
Pokud plánujete víkendovou (nebo klidně delší cestu), určitě máte spoustu otázek. Na ty nejčastější z nich jsem se snažila odpovědět:
1) Je sauna všude v ceně?
V aquaparku Wodny Świat ano. Ceník Słonecznych Term rozlišuje samotný bazén a kombinovaný vstup s bazénem a saunou. U hotelového pobytu rozhoduje obsah rezervovaného balíčku.
2) Dá se návštěva zvládnout bez auta?
Pro návštěvu centra lze využít autobus z Náchoda a pohybovat se pěšky podle polohy ubytování. Výlet do skal vyžaduje samostatně promyslet dopravu k nástupu na trasu.
Muzeum hraček v Kudowě-Zdroji se hodí i do deštivého dne. Dospělí mezi exponáty možná poznají oblíbené postavičky ze svého dětství. Foto: Grzegorz Haczyk 3) Je vstup do celého národního parku placený?
Ne. Správa parku uvádí poplatek za turistické trasy na Błędných Skałách a Szczelińci Wielkém. Ostatní pěší stezky lze navštěvovat bez tohoto vstupného.
4) Co si ověřit těsně před cestou?
Provoz vybraného bazénu a saun, obsah ubytovacího balíčku, konečnou cenu s poplatky a dostupnost případných procedur. Při výletu do hor také rezervaci vstupu, turistická oznámení a předpověď počasí.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, pgi.gov.pl, uzdrowiska-klodzkie.pl, basenkudowa.pl, verdemontana.pl, uzdrowiska-pgu.pl, hotelkudowa.pl, muzeum-zabawek.pl