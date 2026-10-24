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Kousek za hranicemi leží lázeňský ráj. Láká na bazény od 110 Kč, levný oběd i skalní labyrint

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Ráno procházka lázeňským parkem, odpoledne koupání a druhý den výlet mezi pískovcové skály. Polská Kudowa-Zdrój má pro podobně naplánovaný víkend dobré předpoklady. Před rezervací se ale vyplatí rozlišovat mezi jednotlivými bazény, hotelovým wellness a léčebnými pobyty. Liší se cenou, službami i tím, co od zdejší vody můžete očekávat.
Lázně Kudowa-Zdrój: Srovnání bazénů, ceník a tipy na výlety v okolí

Lázně Kudowa-Zdrój: Srovnání bazénů, ceník a tipy na výlety v okolí

Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 24.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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