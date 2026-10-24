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Česko na nohou! Kontroverzní Jakub Jíra v Radě Českého rozhlasu vyvolal bouři

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Zápasy bizarních celebrit v kleci vyměnil za jednu z nejdůležitějších funkcí ve veřejnoprávním médiu! Kontroverzní influencer a moderátor Jakub Jíra (29) se stal členem Rady Českého rozhlasu. Jeho zvolení však rozpoutalo pořádnou bouři. Zatímco jedni v něm vidí zástupce mladé generace, druzí mluví o politické trafice a výsměchu veřejnosti.
Jakub Jíra, Tomio Okamura - kauza, která hýbe Českem.

Jakub Jíra, Tomio Okamura - kauza, která hýbe Českem.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 09:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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