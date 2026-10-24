Česko na nohou! Kontroverzní Jakub Jíra v Radě Českého rozhlasu vyvolal bouři

Influencer a moderátor Jakub Jíra. Jakub Jíra pod palbou kritiky. Kontroverzní influencer a moderátor Jakub Jíra rozdělil Česko. Tomio Okamura je velmi kontroverzní politik Okamura vyrazil na pivo s Macinkou Tomio Okamura si stěžoval na dramaturgii
Zápasy bizarních celebrit v kleci vyměnil za jednu z nejdůležitějších funkcí ve veřejnoprávním médiu! Kontroverzní influencer a moderátor Jakub Jíra (29) se stal členem Rady Českého rozhlasu. Jeho zvolení však rozpoutalo pořádnou bouři. Zatímco jedni v něm vidí zástupce mladé generace, druzí mluví o politické trafice a výsměchu veřejnosti.
Ještě nedávno moderoval zápasy internetových celebrit, které pravidelně budily pozornost svými skandály. Nyní bude Jakub Jíra dohlížet na fungování Českého rozhlasu. Poslanecká sněmovna ho 20. října zvolila do devítičlenné rady, kde získal 85 hlasů. Funkci bude zastávat následujících šest let. Jenže právě toto rozhodnutí vyvolalo na sociálních sítích vlnu nevole a ostrých komentářů. Mnozí diskutující se pozastavují nad tím, jak se tvář kontroverzních zápasů dostala do tak významné veřejné funkce. Kamarád Okamury pod palbou kritiky
Dalším důvodem rozruchu je Jírovo dlouholeté přátelství s předsedou SPD Tomiem Okamurou. Společně dokonce moderovali podcast Mezi dvěma světy. Právě jejich blízký vztah vyvolává otázky, zda za Jírovým zvolením nestojí také politické vazby. Někteří uživatelé sociálních sítí dokonce otevřeně hovoří o politické trafice. Žádný důkaz, že by jeho zvolení bylo odměnou za přátelství s Okamurou, však zveřejněn nebyl.
„Tohle je už opravdu bizár se vším všudy,“ reagoval podle serveru eXtra.cz jeden z diskutujících. Další přitvrdili a Jírovo zvolení označili za výsměch. Kritika se přitom netýká pouze jeho politických kontaktů, ale především působení v organizaci Clash of the Stars, která se proslavila kontroverzními zápasy influencerů a internetových osobností. Právě spojení tohoto světa s veřejnoprávním médiem považují někteří lidé za těžko pochopitelné. Jíra vrací úder: Chce přinést mladou generaci
Sám Jakub Jíra si však z kritiky podle svých vyjádření těžkou hlavu nedělá a své zvolení vnímá jako příležitost. „Do Rady jdu s respektem, obrovskou energií a čistou hlavou. Chci přinést pohled mladé generace a moderní trendy,“ uvedl pro Expres.cz. Připomněl také, že má zkušenosti s rozhlasovým moderováním a mediálním prostředím se pohybuje už od mládí.
Jedno je jisté. Jírovo zvolení otevřelo pořádně třaskavou debatu o tom, kdo by měl dohlížet na veřejnoprávní média. Zatímco jeho příznivci mohou ocenit mladý pohled a zkušenosti z moderních médií, kritici upozorňují na jeho kontroverzní minulost i blízkost k politice. Dokáže Jakub Jíra přesvědčit veřejnost, že je pro tuto funkci správnou volbou, nebo se jeho působení v Radě Českého rozhlasu stane další nekonečnou kontroverzí? Zdroj: Aplausin.cz, eXtra.cz a Expres.cz