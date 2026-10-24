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Nalijte do pračky přesně 4 lžíce a spusťte praní bílého prádla. Odstraní nejhorší zápach potu i žluté skvrnyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Bílé tričko po pár letních měsících často vypadá úplně jinak než v […]
Nalijte do pračky přesně 4 lžíce a spusťte praní bílého prádla. Odstraní nejhorší zápach potu i žluté skvrny
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 24.10.2026 08:03
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