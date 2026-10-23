Říjen přeje živým plotům: Které listnaté keře můžete ještě vysadit

Říjen nemusí znamenat konec výsadeb. Pokud půda není zmrzlá nebo dlouhodobě podmáčená, je stále vhodná doba pro výsadbu řady listnatých keřů. Podzimní počasí ve znamení nižších teplot a častějších srážek pomáhá rostlinám lépe zakořenit. Právě živý plot tak můžete založit ještě před příchodem zimy.
Ptačí zob je osvědčenou volbou
Pro živé ploty se hodí například ptačí zob. Snáší pravidelný řez a při vhodných podmínkách vytváří husté větvení. Při podzimní výsadbě je důležité dobře připravit půdu a mladé rostliny po zasazení důkladně zalít. Před zimou také zkontrolujte, zda kořenový prostor zbytečně nevysychá.
Habr zvládá i pravidelný řez
Habr obecný patří mezi oblíbené dřeviny pro tvarované živé ploty. Má husté větvení a dobře reaguje na řez. Při výsadbě vytvořte dostatečně širokou jámu, aby se kořeny nemusely ohýbat nebo stlačovat. Po zasazení půdu kolem rostliny lehce přitlačte a zalijte.
Tip: Jak na pěstování ptačího zobu a jeho odrůd.
Buk nabízí hustou zelenou stěnu
Další možností je buk lesní. Hodí se především tam, kde máte dostatek prostoru pro vytvoření pravidelného plotu. Jeho listy mohou na rostlině částečně zůstávat i přes zimu, takže živý plot nepůsobí úplně holým dojmem ani v chladnější části roku. Podzimní výsadba mu poskytne čas vytvořit kořeny před jarním růstem.
Foto: Pixabay
Zásadní je stav půdy
Při říjnové výsadbě nesledujte pouze kalendář. Pokud je půda rozbahněná, promrzlá nebo se očekává dlouhodobé nepříznivé počasí, je lepší počkat. Kořenový bal po výsadbě dobře zalijte, ale nenechávejte rostliny stát ve vodě. Pomoci může také vrstva mulče kolem kořenů, která omezuje vysychání a výkyvy teplot.
Podzimní výsadba listnatých keřů má jednu velkou výhodu. Rostliny mohou využít období před zimou k zakořenění. Pokud tedy plánujete nový živý plot, říjen může být vhodným termínem. Stačí zvolit správnou dřevinu, připravit půdu a mladým rostlinám dopřát dostatek vláhy.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Říjen přeje živým plotům: Které listnaté keře můžete ještě vysadit first appeared on Naše zahrada.