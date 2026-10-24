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Poloha palců při sepnutí rukou má prozradit skryté rysy osobnosti. Jednoduchý test zabere jen několik sekund

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Možná jste nad tím nikdy nepřemýšleli, ale i taková „hloupost“, jako je držení palců, o vás může vypovědět více, než byste sami odhadli. Třeba něco o vaší osobnosti.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 09:20

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