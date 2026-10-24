Poloha palců při sepnutí rukou má prozradit skryté rysy osobnosti. Jednoduchý test zabere jen několik sekund

Možná jste nad tím nikdy nepřemýšleli, ale i taková „hloupost“, jako je držení palců, o vás může vypovědět více, než byste sami odhadli. Třeba něco o vaší osobnosti.
Uvažovali jste někdy nad tím, jakým způsobem položíte palce, když sepnete ruce? Nejspíše ne. Ani teď to nedělejte a dejte ruce spontánně k sobě. Teprve teď se můžete podívat na obrázky a zjistit, co váš styl držení znamená. Skutečně to ale udělejte dle sebe bez toho, aniž byste obrázky a jejich význam nějak zkoumali. Mohlo by vás to celkově zmást.
Jakmile je pravý palec nahoře
Když při stisknutí rukou dáváte pravý palec nahoru přes levý, znamená to, že jste velmi empaticky založená osoba. Máte v sobě spousty emocí a citlivosti.
Na své okolí se doopravdy díváte s otevřenýma očima, a díky tomu často pochopíte více než jiní, umíte se totiž zaměřit na detaily. Dost často se spoléháte na svůj šestý smysl a intuici, jelikož tyto „schopnosti“ máte od přírody silně rozvinuté.
Lidé okolo vás to samozřejmě cítí, proto za vámi jdou kolikrát sami od sebe a začnou se vám svěřovat. Mají totiž jistotu, že jim poradíte a pokud ne, tak jejich tajemství nikdy nevyzradíte.
Pokaždé se vše snažíte promyslet a neradi se rozhodujete ve spěchu, jakmile na to ovšem dojde, tak i v rušných časech se většinou dokážete rozhodnout správně.
Palce jsou v rovnováze a vedle sebe
Stejně jako vaše palce, i vy jste velmi vyrovnaným člověkem, jež se snaží žít v harmonii a rovnováze. Milujete pořádek a je jedno, jestli se jedná o řád ve vaší domácnosti, a nebo o ten pomyslný.
Nemáte rádi hádky ani slovní potyčky, proto se vždy snažíte jednat tak, aby se těmto věcem předešlo a vše se vyřešilo co možná nejrychleji a nejklidněji. Fotografie: Depositphotos
Nepotřebujete mít okolo sebe davy lidí, stačí vám jen okruh těch nejvěrnějších, u kterých si můžete být jisti, že vás nikdy nezradí. Jakmile okolo sebe máte až příliš moc cizích osob, způsobuje to spíše chaos v hlavě a není vám z toho moc dobře.
Ze všeho nejvíce milujete, když máte volno, a díky tomu čas na přírodu. Tam se cítíte nejvíc přirozeně a jediné, co vám stačí ke štěstí, je si sednout či lehnout a na nic nemyslet. Když levý palec převážil pravý
Co znamená poslední situace, tedy když máte při stisku levý palec přes pravý? Rozhodně jste aktivním člověkem, kterému je přirozené se rozhodovat spontánně. Nesnášíte nudu v jakékoliv podobě a dle toho i vedete svůj život.
Neustále si vyhledáváte nějaké nové cíle, jichž byste se mohli snažit dosáhnout. Jakmile se vám to povede, nejste spokojení s tím, čeho už jste dosáhli, chcete zkrátka něco většího, abyste neusnuli na vavřínech. Fotografie: Depositphotos
Stačí vám chvilka přemýšlení a dostanete tolik nápadů, že byste je na ruce nespočítali. Ve velkých skupinách lidí se cítíte dobře, vždy vyčníváte a je opravdu těžké vás neregistrovat. A vám to vůbec nevadí, jste totiž
přirozeným milovníkem jak dobré, tak i špatné pozornosti. Jste velmi optimistickými osobami, které se snaží nedělat si starosti, dokud to opravdu není třeba. Zároveň se snažíte nikoho v okolí nesoudit za jeho názory a postoje k životu.
Zdroj: VeryWellMind
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Pozice palců při sepnutí rukou vypovídá mnohé o vaší osobnosti. Detaily odhalíte během několik sekund pochází z webu Světkreativity.