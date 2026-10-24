Test znalostí na téma jídelníček z dovolených ROH: Pamětníci musí získat 10/10 bodů i o půlnoci

Týden v zotavovně ROH znamenal snídaně s teplým pokrmem dvakrát týdně, obědy s výběrem ze čtyř jídel a večeře s předkrmem. Jídelníček byl přesně daný, zásobování přednostní a moučník k obědu samozřejmostí. Pamatujete si, co se na těch talířích skutečně objevovalo?
Rekreace Revolučního odborového hnutí fungovaly podle poměrně jasných pravidel, která platila pro ubytování, denní program i kuchyňský provoz. Ústřední správa rekreační péče ROH vydávala podrobné instrukce: co vařit, jak často jídla střídat, kdy sáhnout po sezónních surovinách. Počítalo se i s tím, že se během jednoho týdne nebudou dokola opakovat stejná jídla. Zotavovny navíc měly výhodu přednostního zásobování, takže se v nich někdy objevilo i to, co se v běžném obchodě shánělo dost obtížně. Jenže plán na papíře je jedna věc. Rekreanti měli svoje chutě a s výživovou osvětou to u nich často nebylo nijak slavné.
Jídelníček, který měl systém
Ráno se začínalo vydatně. Dvakrát až třikrát za týden se podávalo teplé jídlo – vejce, omeleta nebo třeba párek. V ostatní dny přišlo na stůl pečivo a chléb, bílé pšeničné i tmavé. Tmavé pečivo se sice doporučovalo, ale mezi hosty zrovna velkou slávu nesklízelo. K tomu máslo, med nebo džem, alespoň jednou týdně také salám a sýr. Pilo se teplé mléko a čaj. Ovoce se zeleninou závisely na sezóně a samozřejmě na tom, co se zrovna podařilo zajistit.
Oběd začínal polévkou, k ní se dával chléb. Potom následovalo hlavní jídlo a výběr nebýval úplně chudý: nejméně tři možnosti, často čtyři. Střídalo se dušené maso, hovězí guláš nebo roštěná s knedlíkem, pečené kuře s bramborem, smažený řízek či karbanátek. Vedle masových jídel mělo být v nabídce i jedno bezmasé, případně jen částečně masové — například zapečené fleky s uzeným nebo lečo. Sladké knedlíky a palačinky se jako běžné hlavní jídlo k obědu příliš neuváděly. Důvod byl prostý: po obědě ještě následoval samostatný moučník.
Také večeře měla zaběhnutý scénář. Nejprve předkrm – aspik, obložené vejce, v zimních měsících někdy polévka – a pak teplé hlavní jídlo. Odpolední svačina se v jídelním režimu držela ještě v 50. letech. V 60. letech už z něj vypadla.
Co rekreanti skutečně chtěli
Ti, kdo jídelníčky sestavovali, neměli malé ambice. Snažili se prosazovat zásady správné výživy, dostat mezi jídla víc čerstvé zeleniny a celkově nabídku trochu odlehčit a zpestřit. Jenže člověk na dovolené často čekal hlavně to, co považoval za poctivé jídlo. Maso, knedlík, omáčku.
Filmy jako Dovolená s Andělem nebo Homolka a Tobolka tuhle atmosféru zachytily docela přesně. Společné veselí, ranní cvičení, večery s hudbou, jídelna jedoucí naplno a talíře, na kterých se příliš nešetřilo. Rekreanti dostávali poukazy zdarma nebo za malou část skutečné ceny. Zotavovny měly přednostní zásobování. A jídlo patřilo k věcem, na které si hosté většinou neměli moc důvodů stěžovat.
A co vy? Pokud jste v zotavovně ROH někdy jedli, případně vám o podobných pobytech vyprávěli rodiče nebo prarodiče, většina správných odpovědí pro vás asi nebude žádná velká záhada.
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Český rozhlas Plus, ÚSTRČR, SeznamZprávy, Top recepty
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