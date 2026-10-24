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Test znalostí na téma jídelníček z dovolených ROH: Pamětníci musí získat 10/10 bodů i o půlnoci

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Týden v zotavovně ROH znamenal snídaně s teplým pokrmem dvakrát týdně, obědy s výběrem ze čtyř jídel a večeře s předkrmem. Jídelníček byl přesně daný, zásobování přednostní a moučník k obědu samozřejmostí. Pamatujete si, co se na těch talířích skutečně objevovalo?
Obrázek k receptu na šopák

Obrázek k receptu na šopák

Zdroj: Foto: Cooky.cz, obrázek k receptu na šopský recept
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 08:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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