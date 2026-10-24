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Palačovská spojka na Přerovsku už slouží řidičům. Stála více než dvě miliardy

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Palačovská spojka na rozhraní Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje je v provozu. Silnice mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem na Novojičínsku propojila vytíženou silnici I/35 s dálnicí D48, uleví se tak Hranicím na Přerovsku. Stavba vyšla na více než 2,5 miliardy korun.
Palačovská spojka na Přerovsku už slouží řidičům. Stála více než dvě miliardy

Palačovská spojka na Přerovsku už slouží řidičům. Stála více než dvě miliardy

Zdroj: ŘSD
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 08:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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