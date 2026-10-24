Káva není škodlivá, má řadu prospěšných vlastností pro naše tělo

Je pro vás káva doslova nutnost a nedokážete si bez ní představit svůj den? Těšíte se na svůj ranní šálek kávy a vychutnáváte si ho, jak jen dlouho to jde? Víte o tom, že káva má pozitivní vliv na vaše zdraví? Někteří z vás budou možná překvapeni, protože ze všech stran se neustále ozývá, jak je konzumace kávy škodlivá a jak je lepší ji nahradit něčím jiným.
Pokud to slyšíte i vy, pak zpozorněte, protože je tomu přesně naopak. Samozřejmě v nadměrné míře může káva organismus škodit, nicméně budeme-li kávu užívat rozumně, přinese nám to výhody. Dnes se podíváme, co všechno káva dokáže.
Spotřeba kávy roste
Spotřeba kávy každoročně stoupá. Největší nárůst spotřeby kávy je zaznamenán ve městech, neboť zde žije čím dále více lidí, kteří pracují ve službách. Tito lidé jsou schopni pít až 4 šálky kávy denně. Pro někoho je to moc, pro někoho příliš. Káva je samozřejmě návyková záležitost, nicméně je to stále lepší závislost než třeba na tvrdých drogách nebo alkoholu. Vědci přišli na to, jak pití kávy ovlivňuje naše tělo. Možná budete překvapeni, milovníci kávy.
Čistá káva na demenci
Bylo zjištěno, že káva je skvělým lékem na demenci a další nepříjemné choroby, které trápí lidstvo po dlouhé roky. Mluví o tom dokonce etiopská legenda o koze, jež po požití kávových zrn získala obrovskou odvahu. Podle Společenství Coffee Company, pití 3 až 5 šálků kávy denně snižuje riziko vzniku: diabetes typu 2., Parkinsonovi choroby, demence, cirhózy jater a některých druhů smrtelných onemocnění. Je ovšem nutné konzumovat jen čistou kávu, bez smetany, mléka a cukru.
Přírodní antidepresiva
Káva je také skvělým antidepresivem. Díky obsahu kofeinu má přímý vliv na náš mozek, zlepšuje duševní aktivitu, paměť, pomáhá se lépe soustředit, a dokonce zlepšuje náladu. Pokud tedy trpíte depresí, dejte si 2 až 3 šálky lahodní kávy denně a bude po problému.
Lepší paměť a fyzický výkon
Bylo také vědecky prokázáno, že pití kávy má výrazně lepší vliv na naši paměť. Samozřejmě se zlepšuje vitalita a koncentrace našeho těla, ale paměť se zlepšuje mnohonásobně více. Hodí se to zejména pro lidi, kteří si potřebují zapamatovat větší množství informací, například studenti před zkouškou.
Chcete být dobří ve sportu nebo v nějaké jiné aktivní činnosti? Výzkumy ukazují, že pití kávy prospívá nejen studentům před zkouškou, ale také sportovcům, kteří aktivně trénují, zejména dají-li si šálek čisté kávy po ránu k snídani. Jejich fyzický výkon se zvýší spolu s duševní aktivitou a koncentrací. U fyzického výkonu samozřejmě záleží na hmotnosti těla, nicméně se sportovcům doporučují 4 šálky kávy.
Všeho s mírou
Všeho moc škodí a stejně to platí i u kávy. Když se to bude s jejím pitím přehánět, což někteří lidé opravdu dělají, může to mít negativní dopady na lidské zdraví. Může dojít k poškození zubní skloviny nebo to může nepříjemně zahýbat s krevním tlakem. Dávejte si tedy pozor a buďte v pití kávy rozumní, abyste si spíše neublížili.
Fotografie: Pixabay
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