Řidiči ignorují červenou na přejezdu v Revoluční. Jeden z nich se málem střetl s vlakem

K mimořádně nebezpečné situaci došlo v sobotu 17. října časně ráno. Řidič osobního automobilu vjel na železniční přejezd navzdory červenému výstražnému světlu a zvukové signalizaci. Jen těsně se minul s vlakem, který přijížděl od hlavního nádraží. Díky rychlé spolupráci strojvedoucího, operátorů městského kamerového systému a hlídky městské policie se podařilo vozidlo vypátrat. Strážníci poté zjistili, že muž označený spolujezdci jako řidič nemá řidičské oprávnění. Za řízení bez řidičáku ho navíc řešili už o několik dní dříve.
Nebezpečnou událost okamžitě nahlásil strojvedoucí vlaku. Operátor kamerového systému městské policie pak dohledal průjezd v záznamech a předal hlídce popis vozidla. Strážníci automobil vypátrali v Zelené ulici. Přivolaný policista muži zakázal další jízdu a hlídka MP podezření z přestupku předala k projednání jabloneckému magistrátu.
Červenou řidiči ignorují
Že nejde o ojedinělý exces, ukazují aktuální statistiky. Na železničním přejezdu v Revoluční ulici bylo letos oznámeno celkem 33 přestupků. Sedm případů skončilo uložením pokuty na místě, šest bylo odloženo a zbývající magistrát řeší. „Letos bylo na tomto konkrétním přejezdu oznámeno 33 přestupků, sedm bylo vyřešeno uložením blokové pokuty na místě, šest bylo odloženo a zbytek je v řízení,“ uvádí Lenka Tomková, vedoucí oddělení přestupků jabloneckého magistrátu.
Za nerespektování výstražného znamení na železničním přejezdu hrozí pokuta ve výši 4 500 až 5 500 korun na místě, ve správním řízení pak 7 000 až 25 000 korun. Řidič navíc přijde o šest bodů. Žádná pokuta však nemůže vyvážit riziko, kterému se člověk vystavuje, když se rozhodne projet přejezdem v době, kdy je vjezd zakázán.
Odpovědnost zůstává na řidičích
Opakované porušování pravidel na tomto přejezdu je o to závažnější, že zde v minulosti došlo k tragickým nehodám. Jablonecký primátor Miloš Vele proto inicioval jednání se Správou železniční dopravní cesty o instalaci závor. Jejich vybudování správa sice zařadila do plánu, v nejbližších dvou letech se s nimi ale počítat nedá. „Proto jsme se rozhodli k umístění kamer a dalších bezpečnostních prvků,“ vysvětluje primátor.
Kameru město nechalo instalovat bezprostředně po tragické nehodě v květnu letošního roku. Krátce po instalaci zachytil systém také děti, které si na přejezdu hrály na kole. Město následně přistoupilo k dalším opatřením. Na podzim zavedlo přechodnou úpravu dopravního značení, která platí do konce září 2027. Na začátku Revoluční ulice, nad okružní křižovatkou s ulicí 5. května, umístilo značku omezující nejvyšší povolenou rychlost na 30 km/h. V okolí přejezdu zároveň doplnilo nebo přemístilo značky upozorňující na železniční přejezd bez závor, tvar křížení, návěstní desky i povinnost zastavit a dát přednost v jízdě. Podrobnosti o dopravních opatřeních.
Ani kamerový dohled a zpřísněné dopravní značení však samy o sobě nezabrání nebezpečnému chování. Rozhodující je, zda řidiči respektují pravidla a uvědomují si, že na železničním přejezdu nejde o ušetřené sekundy, ale o lidské životy. Červené světlo na přejezdu není doporučení ani výzva k opatrnosti. Je to jednoznačný zákaz vjezdu, jehož ignorování může mít fatální následky.