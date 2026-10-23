Sekačka na jaře nenaskočí? Na vině je nejspíš benzín, který jste v ní nechali přes zimu

Každé jaro je to stejné. Vytáhnete sekačku z kůlny, zatáhnete za startér a nic. Zkusíte to znovu, pak se sytičem, pak bez něj, a sekačka pořád mlčí. Motor přitom nemusí být vůbec rozbitý. Nejčastějším viníkem je benzín, který v nádrži zůstal od podzimu.
Jak dlouho benzín vydrží?
Kratší dobu, než si většina lidí myslí. Podle výrobce motorů Briggs & Stratton začíná benzín zastarávat už zhruba 30 dní po natankování. Podobně to uvádí i Honda. Britský server Selectra to hezky spočítal: sekačka, kterou uklidíte v říjnu a vytáhnete v dubnu, stála šest měsíců. To je šestkrát déle, než za co výrobci ručí.
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U nás situaci komplikuje ještě jedna věc. Do běžného benzínu se přimíchává bioetanol. Autu, které jezdí každý den, to nevadí. V sekačce, která půl roku stojí, je to ale problém.
Co se v nádrži přes zimu děje?
Etanol na sebe váže vlhkost ze vzduchu, takže se v nádrži postupně hromadí voda a kovové části mohou korodovat. Podle výrobců hnojiv navíc etanol narušuje plastové a gumové díly palivové soustavy, které tvrdnou a praskají.
Samotný benzín mezitím stárne. Lehčí složky se odpaří a zbytek oxiduje. V drobných tryskách karburátoru se pak usadí lepkavý povlak, který je ucpe. Po několika měsících benzín zhoustne v hmotu, které mechanici říkají lak. Vyčistit karburátor od ní už obvykle znamená cestu do servisu.
Prázdná, nebo plná nádrž?
Obojí funguje, jen to nesmí být nic mezi tím. Nejhorší je nechat sekačku přes zimu s napůl plnou nádrží. Prázdný prostor nad benzínem nasává vlhkost a ve zbylém palivu se mezitím tvoří usazeniny.
První možností je nádrž úplně vyjet. Při posledním sekání ji nedolévejte a nechte motor běžet, dokud sám nezhasne. Tím se benzín dostane i z karburátoru.
Druhou možností je stabilizátor. Kupte čerstvý benzín a přidejte do něj stabilizátor paliva podle návodu na obalu. Směsí dolijte nádrž a nechte motor asi deset minut běžet na dobře větraném místě. Ošetřený benzín se tak dostane až do karburátoru. Nakonec nádrž dotankujte úplně dovrchu, aby v ní nezůstal vzduch. Takto ošetřené palivo vydrží v pořádku i několik měsíců.
Tip: Elektrická, nebo benzínová sekačka? Každá má své
Než se pro jednu z variant rozhodnete, nalistujte si ale návod ke své sekačce. Někteří výrobci totiž výslovně doporučují palivo před zimou úplně vypustit. A když se rada z internetu a z návodu rozchází, vždycky platí návod.
Zdroje info: Autor, https://selectra.co.uk/energy/news/storing-petrol-mower-winter-full-or-empty-tank, https://www.briggsandstratton.com/en-us/support/videos/how-to-store-your-tractor-for-winter
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