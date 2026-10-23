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Sekačka na jaře nenaskočí? Na vině je nejspíš benzín, který jste v ní nechali přes zimu

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Dennívýzva
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Každé jaro je to stejné. Vytáhnete sekačku z kůlny, zatáhnete za startér a nic. Zkusíte to znovu, pak se sytičem, pak bez něj, a sekačka pořád mlčí. Motor přitom nemusí být vůbec rozbitý. Nejčastějším viníkem je benzín, který v nádrži zůstal od podzimu.
sekačka

sekačka

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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