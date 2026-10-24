Skořicová bavorská buchta se smetanou a karamelem: Ochutnejte moučník pro milovníky kynutého pečiva

Na tuhle buchtu jsem narazila kvůli jediné větě. Při scrollování mě zarazila skoro víc než fotka: „Buchta není žádná krasavice, ale je to dobrota a děti ji přímo zbožňují.“ A upřímně, přesně takový recept jsem zrovna chtěla. Bez cukrářské dokonalosti, bez přehnaných slibů. Jen kynuté těsto, smetana, cukr a skořice. V troubě se pak stane to podstatné: smetana se spojí s cukrem, začne karamelizovat, nateče do důlků v těstě a kuchyně voní tak, že by se člověk nedivil, kdyby někdo opravdu zazvonil od vedle.
Původně je recept psaný pro
domácí pekárnu, jenže já jsem těsto vzala do ruky klasicky, v míse a na lince. Nelituju. U kynutého těsta je dobré cítit pod prsty, kdy už přestává zlobit, kdy se odlepuje od rukou a kdy má konečně tu správnou pružnost. Sušené droždí jsem nebudila zvlášť v mléce, prostě šlo rovnou do mouky, jak stojí v původním postupu. Těsto vykynulo bez řečí. Důležitý je ale velký plech s vyšším okrajem, buchta ještě nabere objem a smetana si také potřebuje někam sednout. U nás doma mizí nejrychleji ještě vlažná. Studená je dobrá taky, to ano, ale když je pořád měkký a karamel skořice voní přímo z trouby, těžko se čeká.
Můj tip zní: Důlky do vykynutého těsta neodbývejte. Nejlépe funguje prostředník s ukazovákem najednou, pořádně hluboko, skoro až dolů. Cukr se skořicí se tak dostane do těsta a smetana ho při pečení stáhne s sebou. Když uděláte jen mělké ďolíky, zůstane většina karamelu nahoře a buchta přijde o kus svého kouzla. Recept na výbornou bavorskou buchtu se skořicí a smetanou
Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny 15 minut Ingredience k přípravě Kynuté těsto 100 ml mléka (vlažného) 100 ml vody (vlažné) 1 vejce 3 hrnky hladké mouky 1 lžička soli 4 lžíce másla (změklého) 1/3 hrnku cukru 1 a 1/2 lžičky sušeného droždí Skořicové sypání 1/3 hrnku pískového cukru 1 až 2 lžičky mleté skořice (podle chuti) Zalití 1 hrnek smetany ke šlehání Postup přípravy kynuté bavorské buchty se skořicí
1. Do větší mísy nalijte
vlažné mléko a vlažnou vodu. Teplota má být příjemná na prst, asi jako teplejší koupel, ne horká. Přidejte vejce, sůl a cukr a vidličkou nebo metličkou všechno krátce promíchejte.
2. Přisypte
hladkou mouku a do ní rovnou zamíchejte sušené droždí. Není nutné ho předem rozmíchávat v tekutině, tady stačí přidat ho přímo k mouce. Nakonec dejte do mísy změklé máslo a začněte hníst. Ze začátku bude těsto lepkavé a trochu nevzhledné, po 8 až 10 minutách by ale mělo být hladké, pružné a od rukou se pouštět mnohem ochotněji.
3. Mísu zakryjte utěrkou nebo potravinářskou fólií a nechte těsto kynout na teplém místě
přibližně 60 minut, dokud zhruba nezdvojnásobí objem. Mně se osvědčila trouba nahřátá jen na 30 stupňů. Je tam klid, žádný průvan a těsto si dělá svoje.
4. Velký plech s vyšším okrajem dobře vymažte máslem, případně ho vyložte pečicím papírem. Vykynuté těsto na něj přesuňte a prsty roztlačte do celé plochy. Nemusí být jako podle pravítka. Lehce nerovný povrch téhle buchtě spíš sluší.
5. Plech znovu přikryjte a nechte těsto na plechu
ještě 30 minut kynout. Během té doby si předehřejte troubu na 180 stupňů.
6. Po druhém kynutí přijde práce pro prsty.
Prostředníkem a ukazovákem udělejte po celé ploše těsta hluboké důlky. Nebojte se zatlačit, klidně skoro ke dnu plechu. Rozestupy nechte přibližně 3 až 4 centimetry, aby se cukr se smetanou dostaly opravdu všude.
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7. V malé misce promíchejte
pískový cukr se skořicí. Směsí posypte celý povrch buchty, pokud možno rovnoměrně, ale netrapte se každým zrnkem. Část cukru zapadne do důlků a z toho se při pečení udělá karamel. Se skořicí je to jednoduché: jedna lžička je jemnější, dvě už voní výrazně.
8. Nakonec buchtu po celé ploše zalijte
smetanou ke šlehání. Bude stékat do důlků, spojí se s cukrem a skořicí a v troubě vytvoří typickou karamelovou vrstvu. V téhle fázi to možná nevypadá nijak slavnostně, ale vydržte. Foto: Cooky.cz, Bavorská buchta
9. Plech vložte do trouby předehřáté na
180 stupňů a pečte 25 až 30 minut. Hotovo je ve chvíli, kdy povrch zezlátne, okraje začnou lehce křupat a smetana už není volně rozlitá po plechu. Karamel na povrchu má mít zlatohnědou barvu.
10. Upečenou buchtu vytáhněte a nechte ji na plechu
10 až 15 minut trochu zchladnout. Krájejte ji přímo na plechu na čtverce nebo obdélníky. Nejlepší je ještě teplá, kdy je karamel měkký, těsto nadýchané a skořice pořád voní. Studená neurazí, ale teplá prostě vede. Foto: Cooky.cz, Bavorský koláč Tipy redakce: Plech s vysokým okrajem je podmínka: Smetana se musí mít kam rozlít a buchta při pečení ještě povyroste. Na nízkém plechu by snadno stekla do trouby. A připálená smetana na dně trouby není přesně ten karamel, o který tady jde. Skořice podle chuti: Jedna lžička dá buchtě spíš jemnou vůni. Dvě lžičky už jsou znát víc a kuchyň provoní poctivě. Dětem často stačí menší množství, dospělí snesou i výraznější verzi. Variace se sýrem: Kdo má rád sladko-slané kombinace, může před zalitím smetanou posypat povrch trochou nastrouhaného tvrdého sýra. Zní to trochu nečekaně, ale kontrast se skořicovým cukrem umí příjemně překvapit hlavně dospělé. Těsto bez pekárny funguje skvěle: Recept sice vznikl pro domácí pekárnu, ruční hnětení mu ale vůbec neškodí. Spíš naopak. Poznáte, kdy těsto přestává lepit, kdy je hebké a kdy už má dost. Stroj to udělá za vás, jenže tenhle malý signál od těsta vám nedá.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková