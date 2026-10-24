Inuitské děti nebyly pojmenovávány podle pohlaví. Byly jménem provázány s rodinnými kořeny více, než bychom očekávali

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Inuitské děti nebyly pojmenovávány podle pohlaví. Byly jménem provázány s rodinnými kořeny více, než bychom očekávaliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Děti byly jménem provázány s rodinnými kořeny více než bychom očekávali. Kultura pojmenovávání dětí se mezi různými národy liší zejména podle toho, jaká víra zde s ohledem na zvolené jméno panuje. Inuité v tomto směru využívají velmi zajímavý systém, jehož cílem je vzdát čest a připomínat si své blízké.
Inuitské děti nebyly pojmenovávány podle pohlaví. Byly jménem provázány s rodinnými kořeny více, než bychom očekávaliZdroj: Albert Peter Low / Creative commons, CC-BY-SA,https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.cs
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 24.10.2026 08:30
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