Pompeje možná nezničil Vesuv v srpnu. O skutečném datu katastrofy se vědci přou dodnes

Datum, které zná téměř každý
Když se řekne zkáza Pompejí, vybaví se popel, zachované domy a tragédie obyvatel římského města pod Vesuvem. Historické vyprávění uvádí i přesné datum: 24. srpna roku 79. Toto datum vychází z tradičního čtení dopisů Plinia mladšího, který popsal erupci na základě vlastní zkušenosti z okolí Neapolského zálivu a zaznamenal také osud svého strýce Plinia staršího.
Jenže původní rukopis Pliniových dopisů se nedochoval. Text známe prostřednictvím pozdějších opisů, v nichž mohou vznikat chyby. Některé rukopisné varianty proto uvádějí odlišný čas erupce. A právě v tom se začala rodit historická detektivka: je možné, že jedno z nejslavnějších dat starověkých dějin bylo od počátku špatně předáno?
Co archeologové našli v popelu
Pochybnosti nevznikly jen nad latinským textem. Některé nálezy z Pompejí ukazovaly na roční období, které se ke konci léta nehodí úplně snadno. Badatelé upozorňovali například na plody a jiné doklady podzimního hospodaření. Samy o sobě však tyto indicie nejsou přesnými hodinami. Způsob skladování potravin i místní klimatické podmínky komplikují jejich jednoznačný výklad.
Velkou pozornost vyvolal v roce 2018 nápis uhlem na stěně v jednom z domů. Byl interpretován jako datace k 17. říjnu, takže pokud vznikl krátce před erupcí, musel Vesuv vybuchnout později než v srpnu. V některých médiích se tehdy rychle objevil závěr, že 24. říjen je vyřešeným datem katastrofy. Jenže závisí na tom, jak přesně nápis čteme, k jakému roku ho přiřadíme a jak dlouho mohl uhlový text na zdi vydržet.
Proč ani říjen není definitivním vítězem
Novější diskuse ukázala, že datování katastrofy nelze uzavřít jediným graffiti. Historici, archeologové a geologové porovnávají opisovanou písemnou tradici, nálezy z města i fyzikální charakter erupčních vrstev. Část důkazů ukazuje na podzimní termín, jiné závěry upozorňují na nejistoty a problematické předpoklady, na nichž některé rekonstrukce stojí.
Podstatné je proto rozlišit tři různé výroky. Že Vesuv zničil Pompeje roku 79, je pevně doložená skutečnost. Že tradiční datum 24. srpna má své historické důvody, také. Ale přesné určení dne, kdy erupce začala, stále není stejně jisté. Populární tvrzení, že archeologové prostě „opravili datum na 24. října“, je příliš kategorické.
Co datum mění a co nikoli
Z hlediska obětí je rozdíl mezi srpnem a říjnem tragicky bezvýznamný. Pro vědce však přesný termín pomáhá sladit dobové písemné prameny, sezonní život obyvatel, archeologické nálezy a samotnou rekonstrukci přírodní katastrofy. Dobré historické datování není formalita. Je to zkouška, zda různá svědectví do sebe skutečně zapadají.
Důležitý je i způsob, jakým se věda opravuje. Archeologický nález může zpochybnit všeobecně přijímaný údaj, ale sám nemusí spor definitivně rozhodnout. Pozdější výzkum může první nadšenou interpretaci zpřesnit, omezit nebo znovu otevřít.
Proč na jedné poznámce na zdi záleží
Pompeje patří k nejlépe prozkoumaným antickým lokalitám na světě, přesto v nich zůstávají nezodpovězené otázky. Právě to je na tomto příběhu pozoruhodné. Nejde o to, že by se zřítila naše představa o celé historii Říma. Ukazuje se spíš, jak snadno může jeden údaj získat zdání jistoty, když se opakuje v knihách po celé generace.
A pokud se někdy podaří datum erupce určit přesvědčivěji, nebude to triumf jedné senzační poznámky. Bude to výsledek pomalého skládání důkazů, v němž i malý uhlový nápis může mít význam, ale žádný jednotlivý důkaz nemusí být posledním slovem.
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Zdroje: Kód Enigma [1], HISTORY – Why the Date of Pompeii's Destruction Is Still Debated (16 October 2026) [2], Le Monde – Un graffiti remet en question la date de la destruction de Pompéi [3]. img ai generated