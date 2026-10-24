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Pompeje možná nezničil Vesuv v srpnu. O skutečném datu katastrofy se vědci přou dodnes

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O zkáze Pompejí roku 79 našeho letopočtu se učí celé generace. Méně známé je, že ani přesné datum erupce Vesuvu není jisté. Tradičně se uvádí 24. srpen, jenže archeologové našli indicie ukazující na podzim. Slavný nápis uhlem na zdi dokonce vzbudil naději, že spor rozhodne. Pozdější výzkum ale ukázal, že skutečnost může být složitější.
Pompeje možná nezničil Vesuv v srpnu. O skutečném datu katastrofy se vědci přou dodnes

Pompeje možná nezničil Vesuv v srpnu. O skutečném datu katastrofy se vědci přou dodnes

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 09:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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