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Žloutnoucí listy rostlin upozorňují na několik možných problémů. Rychlé odhalení příčiny může zachránit celou pokojovku

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Každý člověk se někdy cítí nemocný. A to stejné platí i u rostlin, také ony někdy nemají svůj den. Jenže na rostlinách to bohužel většinou nejde na první pohled poznat.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 07:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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