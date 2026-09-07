Jezová zdrž v Hranicích se vypouští. Vodohospodáři zkontrolují jez i koryto Bečvy

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Jezová zdrž v Hranicích se vypouští. Vodohospodáři zkontrolují jez i koryto BečvyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dnes začíná pravidelná kontrola a údržba jezu na řece Bečvě v Hranicích. Vodohospodáři jezovou zdrž postupně vypustí až na úplné minimum, kde…
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VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....Všechny články tohoto autora →
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