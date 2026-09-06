Orlík čeká největší proměna za desítky let. Polovina elektrárny bude přečerpávací

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Orlík čeká největší proměna za desítky let. Polovina elektrárny bude přečerpávacíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Orlická vodní elektrárna se během následujících let zásadně promění. Investice za osm miliard korun přemění polovinu jejích soustrojí na přečerpávací…
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