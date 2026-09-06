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Orlík čeká největší proměna za desítky let. Polovina elektrárny bude přečerpávací

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Orlická vodní elektrárna se během následujících let zásadně promění. Investice za osm miliard korun přemění polovinu jejích soustrojí na přečerpávací…
01_hydraulicka-laborator-litostroj-engineering-v-blansku

01_hydraulicka-laborator-litostroj-engineering-v-blansku

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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