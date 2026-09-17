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Brundle by v Aston Martinu vyměnil Alonsa za mladé jezdce

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Fernando Alonso podle Martina Brundla stále patří mezi špičkové jezdce, přesto by Brit v Aston Martinu vsadil na mladší dvojici. Nico Rosberg jeho pohled odmítá a tvrdí, že Alonso je pro tým stále velmi dobrým měřítkem.
Brundle by v Aston Martinu vyměnil Alonsa za mladé jezdce

Brundle by v Aston Martinu vyměnil Alonsa za mladé jezdce

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