Brundle by v Aston Martinu vyměnil Alonsa za mladé jezdce

Z dosavadních úspěchů tohoto hrdého Asturiana je zcela zřejmé, že Fernando Alonso patří mezi nejrychlejší závodní jezdce na světě. Vyhrál dva mistrovské tituly ve formuli 1 v řadě, jednou se stal mistrem světa v vytrvalostních závodech a dvakrát zvítězil v prestižním závodě 24 hodin Le Mans. Zúčastnil se také dalších výzev, jako je závod Indy 500 a Rallye Dakar.
Španěl je stále ve špičkové formě, i když to nemůže prokázat špičkovými výsledky ve svém závodním voze Aston Martin, který je výrazně horší než vozy konkurence. Martin Brundle nicméně dochází k závěru, že Aston Martin by měl vsadit spíše na mladší generaci než na zkušeného šampiona.
V pořadu Sky Sports F1 vysvětlil: „Současnou formuli 1 miluji, máme tu dvacetiletého Andreu Kimiho Antonelliho a můžeme ho srovnávat s velikány jako Fernando Alonso a Lewis Hamilton, kterým je přes 40. A je skvělé, že na startovním roštu je tak široké věkové rozpětí.“
Není tu místo pro veterána?
„To se určitě nebude líbit, ale kdybych vedl Aston Martin, přestavěl bych tým od základů. Zaměřil bych se na budoucnost. Adrian Newey neúnavně pracuje u rýsovacího prkna. Byl bych nakloněn vybrat dvojici jezdců kolem 25 let, abych tým vybudoval i ze strany jezdců,“ dodal Brit.
Když mistr světa z roku 2016 Nico Rosberg, který vedle něj komentoval, zdůraznil: „To je velká novinka – podle Martina bychom měli vyhodit Fernanda Alonsa,“ Brundle protestoval: „Věděl jsem, že to tak podáš. Máš pravdu, to jsem vlastně řekl. Ale tak jsem to nemyslel, protože jsem také zdůraznil, že bychom ho velmi rádi měli v týmu. Kdybych však byl na místě týmu, vybral bych novou dvojici jezdců, abychom byli připraveni na další fázi.“
Nico Rosberg je přesvědčen: Aston Martin má se svou sestavou jezdců dobrou pozici
„S tím nesouhlasím,“ odpověděl Rosberg. „Protože když porovnáte Fernanda s jeho týmovým kolegou Lancem Strollem, dojdete k závěru, že stále jezdí opravdu dobře. Dominuje v každém jednotlivém tréninku. A nesmíme zapomínat, že Lance dokáže s dobrým vozem dojet v první šestce. Je to slušný jezdec. Proto si myslím, že je naprosto přijatelným měřítkem.“
„Problém Aston Martinu spočívá spíše v tom, že vedle Fernanda nemohou nasadit mladou superhvězdu, protože Lance je tam zjevně pevnou součástí týmu. To je takříkajíc dilema, ve kterém se nacházejí,“ vysvětlil Němec s odkazem na skutečnost, že tým Aston Martin vlastní otec Lance Strolla, Lawrence. „Myslím si ale, že v tuto chvíli mají s těmito dvěma jezdci dobrou výchozí pozici k tomu, aby tým posunuli vpřed.“