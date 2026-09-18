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Norris před sprintovým Monakem: Budeme muset více riskovat

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Kalendář F1 pro rok 2027 přinese 24 závodů a rekordních 10 sprintových víkendů, přičemž sprint se nově uskuteční také v Monaku. Legendární městský okruh dle Landa Norrise tak čeká ještě větší výzva.
Monako čeká revoluce. Sprint změní přípravu pilotů, Norris už tuší problém.

Monako čeká revoluce. Sprint změní přípravu pilotů, Norris už tuší problém.

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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