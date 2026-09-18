Antonelli pobláznil Itálii. A co otázka: Mercedes, nebo Ferrari?

Andrea Kimi Antonelli v letošní sezóně předvádí skvělé výkony a má nakročeno k jeho prvnímu titulu mistra světa. Ital zvítězil i na novém okruhu v Madridu. Bylo to již jeho osmé vítězství v této sezóně, avšak žádné z nich pro něj nebylo tak výjimečné jako vítězství v Monze.
Stal se prvním Italem za 66 let, který vyhrál Velkou cenu Itálie, když po napínavém souboji plném zvratů se svým týmovým kolegou Georgem Russellem dovedl Mercedes k dvojitému vítězství.
Zatímco však tifosi stále hrdě mávali vlajkami Ferrari, fanoušci oslavovali s ním a Itálie vítala svého nového hrdinu. „Podpora fanoušků během Velké ceny byla neuvěřitelná. Dodala mi sílu snažit se ještě více.“
„Pódium v Monze je nejkrásnější, a když jsem slyšel, jak všichni společně zpívají hymnu, skandují mé jméno, naskočila mi husí kůže.“
Samozřejmě to vyvolává otázku, zda Andrea Kimi Antonelli bude závodit za Ferrari. Ačkoli by tlak na italského pilota byl obrovský, on sám tuto možnost nevylučuje. „Teď mi je dobře tam, kde jsem. Jsem velmi šťastný, že jsem v Mercedesu, také proto, že cítím, že jim dlužím za všechny příležitosti, které mi dali.“
„Byli to právě oni, kdo ve mě věřili, když mi bylo teprve 12 let. Doprovázeli mě na této cestě růstu. Doufám, že s nimi v budoucnu dosáhnu mnoha úspěchů. Pak uvidíme. Nic nevylučuji, ale dnes je mým cílem vyhrát s Mercedesem co nejvíce.“
Jediný, komu se tento nápad nelíbí, je jeho šéf týmu Toto Wolff. Ten v roce 2019 přivedl tehdy dvanáctiletého mladíka do juniorského programu Mercedesu a vsadil na jeho úspěch ve formuli 1, když ho při jeho debutu v roce 2025 rovnou zařadil do týmu Mercedes.
I když to byla sezóna s proměnlivými výsledky, letos Ital splácí důvěru, kterou do něj Mercedes vložil. Toto Wolff říká, že pokud Ferrari chce jeho pilota, mělo to zkusit už před lety.
„Jsme si toho vědomi. Ale Kimi je pilotem Mercedesu už od svých 11 let. Ferrari mělo jednat už před šesti nebo sedmi lety, místo aby si teprve teď uvědomilo, že má dobrého italského pilota. Samozřejmě udělají vše pro to, aby ho získali.“