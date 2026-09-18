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Antonelli pobláznil Itálii. A co otázka: Mercedes, nebo Ferrari?

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Andrea Kimi Antonelli prožívá průlomovou sezónu a po triumfu v Monze se stal prvním Italem po 66 letech, který vyhrál domácí Velkou cenu Itálie. Jeho výkony už přirozeně vyvolávají spekulace o možném přestupu do Ferrari.
Antonelliho historická Monza otevřela téma Ferrari. Wolff má jasno.

Antonelliho historická Monza otevřela téma Ferrari. Wolff má jasno.

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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