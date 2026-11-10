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Jihlavou projede svatý Martin. Brána Jihlavy apeluje na řidiče ohledně parkování

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Zítřejší podvečer bude v krajském městě Vysočiny patřit svatomartinskému průvodu, který každoročně láká do ulic tisíce lidí. Při parkování bude třeba ohleduplnosti.
Jihlavou projede svatý Martin. Brána Jihlavy apeluje na řidiče ohledně parkování

Jihlavou projede svatý Martin. Brána Jihlavy apeluje na řidiče ohledně parkování

Zdroj: Město Jihlava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 14:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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