Jihlavou projede svatý Martin. Brána Jihlavy apeluje na řidiče ohledně parkování

Jihlavou projede svatý Martin. Brána Jihlavy apeluje na řidiče ohledně parkováníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jihlavou projede svatý Martin. Brána Jihlavy apeluje na řidiče ohledně parkováníZdroj: Město Jihlava
Článek byl publikován 10.11.2026 14:17
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →