První český dům z 3D tiskárny vyráběli 32 hodin. Je praktický a skýtá velké pohodlí

Za projektem stojí sochař Michal Trpák a jeho tým ze studia Scoolpt. Na realizaci spolupracovali se Stavební spořitelnou České spořitelny, známou jako Buřinka. Prvok se začal rodit v Českých Budějovicích, kde speciálně upravené robotické rameno postupně nanášelo vrstvy betonové směsi podle počítačového návrhu.
Samotný tisk zabral přibližně 32 hodin čistého času. Následovala kompletace jednotlivých částí, instalace rozvodů, podlah, střechy a další dokončovací práce. Celý proces trval přibližně dva měsíce.
Dům bez pravých úhlů má 43 metrů čtverečních
Prvok je dlouhý přes 13 metrů a jeho obytná plocha činí 43 metrů čtverečních. Uvnitř se nachází obývací pokoj spojený s kuchyní, samostatná ložnice a koupelna s toaletou. Dispozice 2+kk tak poskytuje vše potřebné pro pohodlný pobyt menší domácnosti, například páru.
Nejnápadnější jsou jeho zaoblené stěny. Klasické rovné rohy a ostré hrany byste tu hledali marně. Právě to je jedna z výhod 3D tisku. Robot dokáže vytvářet tvary, které by při běžném stavění vyžadovaly složité bednění a další náročné postupy.
Dům váží přibližně 30 tun a jeho betonová konstrukce je navržena tak, aby měla životnost nejméně sto let. Při přepravě z Českých Budějovic do Prahy se musel rozdělit na tři části. Poté ho sestavili na pontonu a předvedli veřejnosti na Vltavě u Střeleckého ostrova.
Chytrá sprcha, zelená střecha a vlastní zásoby vody
Prvok není zajímavý pouze způsobem, jakým vznikl. Jeho autoři mysleli také na úsporný provoz a pohodlí obyvatel. Dům má podlahové vytápění, klimatizaci a rekuperaci vzduchu. Některé funkce lze ovládat na dálku prostřednictvím inteligentního systému.
Velkou pozornost vzbudila především koupelna. Její součástí je recirkulační sprcha, která dokáže opakovaně využívat vodu. Systém několikrát za sekundu kontroluje její kvalitu a podle výsledku ji vrací zpět do oběhu. Podle autorů projektu může takové řešení ušetřit až 90 procent vody oproti běžnému sprchování.
Dům má také nádrže na různé druhy vody a dokáže zachytávat dešťovou vodu. Výrazným prvkem je zelená střecha, která pomáhá zadržovat vlhkost, zlepšuje mikroklima a zároveň přispívá k tepelné izolaci.
Neobvyklé je rovněž vybavení interiéru. Najdeme v něm například police ze šest tisíc let starého dubového dřeva nebo některé doplňky vytvořené z recyklovaných materiálů. Dokonce i část vybavení koupelny vznikla pomocí 3D tisku.
Dům si můžete blíže prohlédnout ve videu:
Z Prahy se přestěhoval do přírody
Po představení veřejnosti se Prvok přesunul na své další stanoviště. Dnes ho najdeme v Safari Resortu v Hluboké u Borovan, kde slouží jako originální ubytování. Hosté si tak mohou technologický experiment vyzkoušet na vlastní kůži a zároveň si užít výhled na okolní přírodu a zvířata v areálu.
Prvok je sice především experimentálním projektem, jeho autoři však chtěli upozornit na možnosti rychlejší a úspornější výstavby. A právě v tomto ohledu může mít 3D technologie v budoucnu velký význam.
Zdroje článku: cc.cz, idnes.cz, cs.wikipedia.org, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková