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První český dům z 3D tiskárny vyráběli 32 hodin. Je praktický a skýtá velké pohodlí

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Na první pohled připomíná spíš betonový bunkr, ale ve skutečnosti se v něm dá pohodlně bydlet. Prvok vznikl v roce 2020 jako první český dům vytvořený pomocí 3D tisku a ihned k sobě přitáhl velkou pozornost.
První český dům z 3D tiskárny vyráběli 32 hodin. Je praktický a skýtá velké pohodlí

První český dům z 3D tiskárny vyráběli 32 hodin. Je praktický a skýtá velké pohodlí

Zdroj: JAn Dudík – Vlastní dílo, CC BY 3.0, Creative Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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