Nakonec se podařilo najít vhodný vánoční strom pro Plzeň. Roste v nedalekých Kozolupech

Nakonec se podařilo najít vhodný vánoční strom pro Plzeň. Roste v nedalekých KozolupechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nakonec se podařilo najít vhodný vánoční strom pro Plzeň. Roste v nedalekých KozolupechZdroj: Vánoční strom na náměstí Republiky
Článek byl publikován 10.11.2026 14:02
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