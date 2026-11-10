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Nakonec se podařilo najít vhodný vánoční strom pro Plzeň. Roste v nedalekých Kozolupech

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Dennívýzva
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Ještě v polovině října se město Plzeň zoufale obracelo na veřejnost s žádostí o pomoc při hledání ideálního vánočního stromu pro náměstí Republiky. Atraktivních kandidátů nebylo mnoho. Teď už je ale všechno jinak. Vhodný vánoční strom pro Plzeň se podařilo najít v nedalekých Kozolupech.
Nakonec se podařilo najít vhodný vánoční strom pro Plzeň. Roste v nedalekých Kozolupech

Nakonec se podařilo najít vhodný vánoční strom pro Plzeň. Roste v nedalekých Kozolupech

Zdroj: Vánoční strom na náměstí Republiky
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 14:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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