Dva soudci CAS jezdili do Moskvy na kongresy. Pak rozhodli, že se Rusko vrátí na hokejová MS

22. září 2026 se v moskevském hotelu The Carlton krátce po poledni otevřel panel s názvem „Příběh arbitráže: kdo píše, kdo vypráví, kdo věří?“. Mezi řečníky byl italský právník Giulio Palermo. O sedmnáct dní později ho Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) jmenovala předsedou senátu, který měl rozhodnout spor Ruské hokejové federace s Mezinárodní hokejovou federací (IIHF). Druhý člen tříčlenného senátu, egyptský arbitr Ismail Selim, vystoupil v Moskvě o rok a čtyři měsíce dřív. Třetím byl Brit Mark Hovell. Senát 30. října nařídil IIHF, aby ruské týmy pustila do pěti šampionátů sezony 2026/2027. Že by moskevské vystoupení kohokoli z nich ovlivnilo verdikt, zatím nic nedokazuje. Na otázku, proč se o nich veřejnost dozvěděla až po rozhodnutí, to ale neodpovídá.
Proč CAS Rusku vyhověl
Spor má jasnou časovou osu. IIHF 30. července 2026 oznámila, že po posouzení jednotlivých akcí Rusko v nové sezoně nepustí na mistrovství světa mužů, juniorů ani na oba turnaje do 18 let. Odvolávala se na bezpečnost, provozní proveditelnost a sportovní integritu. Ruský svaz se 31. srpna obrátil přímo na CAS a už tehdy ohlásil, že slyšení proběhne koncem října. Harmonogram byl tedy známý dřív, než Palermo usedl do předsednického křesla.
Slyšení se konalo 23. a 26. října, verdikt padl o čtyři dny později. Senát vyhověl jednomu z ruských odvolání a nařídil IIHF umožnit účast ruských týmů na těchto turnajích:
|Šampionát
|Pořadatel
|MS juniorů (26. 12. 2026 až 5. 1. 2027)
|Kanada
|MS žen do 18 let (8. až 16. 1. 2027)
|Česko (Ostrava)
|MS mužů do 18 let
|USA
|MS mužů 2027
|Německo
|MS žen 2027
|Kanada
Zdůvodnění je střídmé. Podle senátu IIHF nepředložila dost důkazů, že jsou splněné podmínky, za kterých její vlastní pravidla dovolují ruské týmy vyloučit. V dodatečném vysvětlení z 5. listopadu CAS doplnil, že organizační dopady návratu ani případný neutrální režim nebyly v řízení dostatečně doloženy a IIHF o ně výslovně nežádala.
Senát tedy nehodnotil, zda je správné pustit Rusko na led během války na Ukrajině. Posuzoval, zda federace unesla důkazní břemeno. Podle něj ho neunesla. Výsledek přitom ostře kontrastuje s rokem 2022, kdy CAS zamítl odvolání ruského fotbalového svazu a klubů proti vyloučení z FIFA a UEFA. Mezinárodní olympijský výbor od března 2023 připouští jen individuální neutrální sportovce, týmy výslovně ne. Arbitráž v ruských kauzách nerozhoduje jednotně a pokaždé záleží na pravidlech konkrétní federace i na tom, co do spisu doloží.
Dvě cesty do Moskvy
Palermovu účast zveřejnil 8. listopadu švýcarský server Inside Paradeplatz v reportáži Thomase Renggliho. Fakt sám lze ověřit na oficiální stránce RIAC 2026 Main Conference. Ruský mezinárodní arbitrážní kongres tam Palerma uvádí jako řečníka panelu od 12:00 do 13:30. Pořadatelem je Ruský institut moderní arbitráže, vstup na hlavní konferenci stál 45 000 rublů, tedy zhruba 12 tisíc korun.
Druhou stopu přinesl tentýž server o den později. Selim podle oficiální stránky RIAC 2025 vystoupil 16. května 2025 v moskevském hotelu Four Seasons na satelitním semináři o „neutrální a efektivní arbitráži v Egyptě a podle pravidel CRCICA“. Seminář pořádalo Káhirské regionální centrum pro mezinárodní obchodní arbitráž s advokátní kanceláří Shahid Law Firm; stránka jako organizátora akce opět uvádí ruský institut. Vstup byl zdarma a akce mířila na ruské právníky, investory a instituce, mimo jiné i v souvislosti se spory s ruskými stranami.
Z veřejných zdrojů vyplývá u každého z arbitrů jedno doložené moskevské vystoupení. O opakovaných cestách zdroje nemluví. U Palerma CAS podle Inside Paradeplatz uvedl, že do Moskvy jel před jmenováním, a pokud je instituci známo, na vlastní náklady. U Selima zůstává otevřené, kdo cestu a pobyt platil, protože stránka akce náklady řečníků neuvádí.
Jeden detail z reportáže váží víc než cena letenky. CAS se o Palermově moskevské účasti podle švýcarského serveru předem nedozvěděl.
Kde končí fakt a začíná otázka
Kodex CAS vyžaduje, aby arbitr byl nezávislý a nestranný. Okolnosti, které vyvolávají legitimní pochybnosti, může strana napadnout do sedmi dnů od chvíle, kdy se o nich dozví. CAS podle Inside Paradeplatz odmítl, že by existovaly známé skutečnosti zpochybňující Palermovu nezávislost, a připomněl, že po jeho jmenování nikdo námitku nevznesl.
Rozdělme tedy, co víme a co ne. Doložená je účast obou mužů na odborných akcích v Moskvě. Střet zájmů doložený není, stejně jako jakákoli souvislost mezi vystoupením na kongresu a hlasováním v senátu. Vystoupit na arbitrážní konferenci patří k běžnému životu mezinárodních arbitrů. Řada z nich objíždí kongresy po celém světě.
Podle nás ale nestačí, že byl verdikt formálně v pořádku. Arbitráž stojí na důvěře stran i veřejnosti a ta se buduje dopředu, ne dodatečně. Kauza, která mění postavení Ruska ve světovém hokeji, je politicky výbušnější než skoro cokoli jiného, co CAS řeší. Pokud předseda senátu měsíc před jmenováním vystupuje na kongresu ruské arbitrážní instituce a sám tribunál se to dozví až z novin, problém nevzniká v právní rovině. Vzniká v rovině viditelnosti. Kdyby tato informace zazněla v říjnu, mohla ji IIHF posoudit a případně namítnout. Takto přichází až s rozsudkem v ruce.
Co z toho plyne právně? Nález CAS lze napadnout u švýcarského Spolkového soudu, ovšem jen z úzkých důvodů: nesprávné ustavení tribunálu, porušení práva být slyšen nebo rozpor s veřejným pořádkem. Nejde o nové projednání sporu. Pokud by IIHF chtěla stavět na moskevských vystoupeních, musela by podle nás ukázat, že šlo o okolnost relevantní pro nezávislost a že ji nemohla účinně namítnout dřív. K 10. listopadu zatím žádné podání potvrzené není. IIHF verdikt odmítla, zároveň ale deklarovala respekt k CAS a analyzuje další kroky.
Ostrava, Kanada a Škoda: verdikt naráží na realitu
Papírově se Rusko vrací okamžitě. Prakticky naráží na státní hranice, bojkoty i peníze.
První dotčený turnaj, MS juniorů, začíná 26. prosince v Kanadě. Premiér Mark Carney 3. listopadu prohlásil, že ruští a běloruští hokejisté v Kanadě nebudou hrát, dokud jejich země podporují válku. K juniorskému šampionátu řekl stručně: „Rusové tam nebudou.“
Hned po něm přichází Ostrava. Mistrovství světa hráček do 18 let se má hrát 8. až 16. ledna 2027 a Česko má v ruce usnesení vlády č. 683 ze 6. září 2023, které účast ruských a běloruských týmů na sportovních akcích v ČR zakazuje. Ministr vnitra Lubomír Metnar podle Seznam Zpráv uvedl, že rozhodnutí CAS Česko „k ničemu nezavazuje“ a že udělování víz brání právě vládní usnesení. Háček je ve schengenském prostoru. Ruské hráčky by mohly získat víza v jiné členské zemi, proto vláda řeší také bezpečnostní koordinaci.
Český hokej byl verdiktem „velice nepříjemně překvapen“ a oznámil, že jeho reprezentace k zápasům s Ruskem nenastoupí. Podobnou cestou podle AP jdou Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko a Lotyšsko. Bojkot míří na konkrétní utkání, ne nutně na celé turnaje. Co by znamenaly kontumace, zatím jasné není. AP jen upozorňuje, že pravidla v takovém případě počítají s dodatečnými disciplinárními kroky.
Do hry vstoupili i sponzoři. Škoda Auto, hlavní partner mistrovství světa už více než 30 let, uvedla, že rozhodnutí CAS nepodporuje. Pokud ruský tým na šampionátu nastoupí, přehodnotí své zapojení. IIHF 4. listopadu přiznala, že víza, bezpečnost, ubytování, logistiku ani formát soutěží nelze přenastavit automaticky. Fanouškům, kteří plánují cestu na MS mužů 2027 do Německa, proto radíme jediné: s útratou za cestu počkat na oficiální rozpis od IIHF a pořadatele.
Verdikt z Lausanne je tak zatím dokument, který nikdo nedokáže převést na led. A u stolu, kde vznikl, sedí dva muži, jejichž jména se v posledních dnech objevují častěji v souvislosti s programy moskevských kongresů než s rozsudky. Arbitráž může mít právo na své straně a přesto prohrát to, na čem stojí: přesvědčení, že rozhodovali lidé, o nichž bylo všechno podstatné známo předem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle