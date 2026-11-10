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Topuria popsal, jak by zničil Tsarukyana a přirovnal ho k Evloevovi. Zpanikařil by a vzdal, řekl o svém možném soupeři

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Arman Tsarukyan prý ztratí hlavu, když mu nevyjde první strh. Skoro třetina jeho úderů v UFC ale padla na zemi. Co Topuria v popisu soupeře vynechal?
Topuria popsal, jak by zničil Tsarukyana a přirovnal ho k Evloevovi. Zpanikařil by a vzdal, řekl o svém možném soupeři

Topuria popsal, jak by zničil Tsarukyana a přirovnal ho k Evloevovi. Zpanikařil by a vzdal, řekl o svém možném soupeři

Zdroj: UFC
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 10.11.2026 14:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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