Topuria popsal, jak by zničil Tsarukyana a přirovnal ho k Evloevovi. Zpanikařil by a vzdal, řekl o svém možném soupeři

Představte si wrestlera, který celou kariéru věděl, co udělá, až se mu přestane dařit. Sehne se, popadne nohy a zbytek kola stráví nahoře. A teď si představte, že mu ty dveře někdo zavře. Přesně takový obrázek Armana Tsarukyana namaloval Ilia Topuria, bývalý šampion UFC ve dvou váhových kategoriích a podle žebříčku organizace jednička lehké váhy. Nemluvil o knockoutu ani o škrcení, mluvil o hlavě. Redakce MMAmagu si proto otevřela Tsarukyanův oficiální profil v UFC a tezi o panice si přepočítala na čísla.
Čistá panika je pro wrestlera nejhorší slovo, které může slyšet
Topuria dostal otázku na Armana, který je podle žebříčku UFC dvojkou lehké váhy a v profesionální bilanci má 24 výher a 3 porážky, z toho 11 výher a 2 porážky přímo v UFC. Odpověď zněla jednoznačně.
„Arman by v postoji úplně panikařil, když by se tě snažil strhnout,“ řekl Topuria v rozhovoru pro ABC MMA. Jeho logika stojí na jediné větě: Tsarukyan podle něj nevyniká hrou na zemi, vyniká strhy a dominantními pozicemi, a právě z nich čerpá sebevědomí. Je to Topuriův názor, ne popis zápasového výkonu.
Výrok dál šířil účet Freak MMA a anglický přepis přinesl mimo jiné Yahoo Sports. Topuria přitom nevaroval do prázdna. Ukázal na zápas z 24. října 2026.
Evloev se taky nikdy nepotřeboval bát. Pak přišlo druhé kolo s Volkanovským
Movsar Evloev šel na UFC 333 v Abú Zabí 24. října 2026 s bilancí 20 výher a žádné porážky a s pověstí muže, kterého nikdo nepoloží. Alexander Volkanovski mu plán A rozebral a žádný plán B nepřišel.
„Byl tak zvyklý lidi strhávat a odpočívat si v klinči nebo na jejich zádech, ale s Volkem nemohl nic z toho. Co se stalo? Panika, a vzdal to,“ popsal Topuria. Pointa je v tom, že wrestler se podle něj neunaví v nohách, ale v hlavě.
Z oficiální výsledkové stránky UFC 333, do které redakce MMAmagu nahlédla, plyne, že Volkanovski ukončil zápas technickým knockoutem ve druhém kole v čase 4:54. Šest vteřin před koncem kola.
Armanův profil v UFC ukazuje číslo, které se Topuriovi do vyprávění nehodí
Redakce MMAmagu si v sekci Sig. Str. By Position na oficiálním profilu Armana Tsarukyana sečetla jeho signifikantní údery podle pozice. Výsledek Topuriovu obrázku úplně nesedí.
|Pozice
|Signifikantní údery
|Podíl
|Postoj
|352
|61,2 %
|Klinč
|47
|8,2 %
|Zem
|176
|30,6 %
Dohromady 575 zásahů, z toho 176 na zemi. Skoro třetina práce odvedená přesně tam, kde podle Topurii nevyniká. Kolonka Win by Method na témže profilu přidává druhou trhlinu: 10 výher technickým knockoutem, 8 na body a 6 na submisi.
Tvrzení o slabé hře na zemi tak platí jen v jednom čtení, a to velmi úzkém. Zbývá vysvětlit, proč tahle slova přicházejí zrovna teď od muže, kterému v červnu zastavil zápas vlastní bratr.
Muž, který mluví o cizí panice, měl v červnu v rohu bratra
Na turnaji UFC Freedom 250 ve Washingtonu 14. června 2026 přišel Topuria o titul lehké váhy. Justin Gaethje ho zastavil po čtvrtém kole, když zápas ukončil jeho roh. Byla to první porážka v kariéře, bilance se zastavila na 17 výhrách a jedné prohře.
Podle agentury AP Topuria už po třetím kole říkal, že nevidí, a kontrolovali ho lékaři. Zápas pak ukončil jeho bratr Aleksandr. „Byl jsem skoro slepý. Nemohl jsem dýchat a měl jsem velké bolesti,“ popsal později Topuria v rozhovoru pro One on One MMA. Podle téhož rozhovoru mu rozhodnutí bratra pravděpodobně zachránilo zrak i kariéru.
Zápas, který zatím existuje jen ve dvou hlavách a v jednom rozhovoru
ANALÝZA Je Topuria proti Tsarukyanovi reálná věc? Redakce MMAmagu prošla ohlášené karty UFC a profily obou bojovníků a nikde takový zápas není. Šéf UFC Dana White 5. listopadu 2026 mluvil pouze o Topuriově návratu v roce 2027, soupeře nejmenoval.
V lehké váze UFC se pozice vybojovávají i mikrofonem. Kdo nahlas popíše, jak by soupeře rozebral, dostane se do debaty rychleji než ten, kdo mlčí a vyhrává. Topuria si vybral jméno s nejvyšší hodnotou a znovu stočil pozornost k sobě.
Jeho teze ale obstojí jen zčásti. Ano, Tsarukyan staví zápasy na strzích a kontrole. Ne, na zemi není bezbranný: necelá třetina zásahů a šest submisí tvrdí opak; 1,77 inkasovaného signifikantního úderu za minutu podle statistik UFC nevypadá na muže, který se v postoji sype. Topuria tedy nepopsal Tsarukyana. Popsal plán, jak wrestlerovi zavřít dveře k strhu. Jestli ten plán drží, se z žádného rozhovoru nedozvíte.
Metodika
Redakce MMAmagu pracovala s oficiálním profilem Armana Tsarukyana na webu UFC, se stránkami výsledků UFC 333 a UFC Freedom 250, s UFC Record Bookem a s přepisy Topuriova výroku; na žádné akci nebyla. Podíl úderů podle pozice vznikl ze tří hodnot profilu k 10. 11. 2026: postoj 352, klinč 47 a zem 176, tedy celkem 575, přičemž 176 / 575 = 30,6 % se zaokrouhlením na jedno desetinné místo. Originální rozhovor pro ABC MMA se nepodařilo přímo otevřít, citace proto pocházejí ze sekundárních přepisů Yahoo Sports, MMA Junkie a Sherdogu; přímé načtení stránek UFC vracelo chybu 403 a hodnoty byly odečteny z indexovaného obsahu oficiálních stránek. Hodnota 1,77 inkasovaného signifikantního úderu za minutu platí k aktualizaci UFC Record Booku z 1. 11. 2026. Článek nezahrnuje rozbor techniky ani srovnání napříč divizemi a otevřená zůstává otázka, kdy a proti komu se Topuria skutečně vrátí; k 10. 11. 2026 nebyl jeho zápas s Tsarukyanem oznámen a přesný počet Evloevových výher na body před UFC 333 nebyl v primárním zdroji dohledán.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková