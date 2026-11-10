Nejlepší judista historie Riner oznámil kandidaturu na francouzského prezidenta a nešetřil politiky

203 centimetrů, 139 kilogramů a série, ve které devět let nenašel na žíněnce přemožitele. Teddy Riner teď mluví o jiném soupeři. Na otázku po prvním podání ruky s Donaldem Trumpem odpověděl, že se uvidí, kdo bude mít pevnější stisk. Francouzský judista totiž oznámil, že chce být příštím prezidentem Francie, a sen o čtvrtém individuálním olympijském zlatu přitom neškrtl. Redakce MMAmag prošla pravidla francouzských prezidentských voleb a spočítala, kolik dní šampionovi do prvního kola zbývá.
Řekl to lidem přímo do očí
V pondělí 9. listopadu 2026 se na sociálních sítích objevilo video, ve kterém sedmatřicetiletý sportovec mluví rovnou do kamery. „Jmenuji se Teddy Riner a dnes vám říkám přímo do očí: jsem kandidát v prezidentských volbách 2027,“ prohlásil podle přepisu, který zveřejnila francouzská parlamentní televize LCP.
Riner je judista kategorie nad 100 kg, pětinásobný olympijský vítěz a jedenáctinásobný mistr světa. Tři zlata má z individuální těžké váhy v Londýně 2012, Riu 2016 a Paříži 2024, dvě přidal se smíšeným družstvem v Tokiu a Paříži. Podle Olympedie je nejúspěšnějším mužským olympijským judistou vůbec.
Deníku Le Parisien řekl, že chce spojovat rozdělenou společnost. Na otázku, jestli má kandidaturu někdo brát vážně, odpověděl: „Nezodpovědné by bylo mlčet a zůstat jen divákem toho, co se v naší zemi děje.“ Jenže prohlásit do kamery, že je kandidát, a být kandidátem jsou ve Francii dvě úplně jiné věci.
Pět zlatých medailí je mu k ničemu, tohle po něm chce zákon
Z vládního přehledu podmínek kandidatury na webu info.gouv.fr, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že na hlasovací lístek se dostane jen ten, kdo sežene 500 podpisů volených zástupců. Musí pocházet nejméně z 30 departementů nebo zámořských kolektivit a z jednoho území jich smí být nejvýše 50. K tomu patří prohlášení o majetku a zájmech. Definitivní seznam kandidátů sestavuje až Ústavní rada, orgán, který všechny podpory ověřuje.
První kolo připadá na 18. dubna 2027, druhé na 2. května 2027.
|Milník
|Datum
|Dní od oznámení 9. 11. 2026
|První kolo voleb
|18. 4. 2027
|160
|Druhé kolo voleb
|2. 5. 2027
|174
|Zahájení OH v Los Angeles
|14. 7. 2028
|613
Shánění podpory u starostů a dalších volených zástupců je práce na měsíce. Druhá překážka je ale tvrdší než papírování: Rinerovo jméno už v průzkumech jednou testovali a výsledek byl pokaždé jiný.
Postavil se krajní pravici a sám schytal to nejhorší
ANALÝZA Riner se v rozhovoru pro Le Parisien označil za člověka, který nestojí ani napravo, ani nalevo. Podle agentury Associated Press v pořadu Stade 2 řekl, že ho děsí vzestup extremismu, a upřesnil, že mluví o krajní pravici. V září 2026 přitom sám čelil rasistickým útokům na internetu a pařížská prokuratura kvůli nim otevřela vyšetřování, napsal deník L’Équipe.
Úřad je volný. Emmanuel Macron po dvou po sobě jdoucích mandátech znovu kandidovat nesmí, zakazuje mu to článek 6 francouzské ústavy. Do uvolněného závodu podle deníku Le Monde vstupuje přes třicet deklarovaných nebo pravděpodobných jmen. Mezi favority patří podle průzkumů, které cituje agentura Associated Press, Marine Le Penová z nacionalistické pravice.
Redakce MMAmag položila vedle sebe dvě měření uložená u francouzské komise pro průzkumy. V šetření Toluna Harris Interactive ze sběru 27. a 28. května 2025 odpovědělo 18 % dotázaných, že by Rinera volit mohli; vzorek tvořilo 1 217 osob, z toho 1 078 zapsaných voličů. Agentura Verian se ptala 18. až 20. listopadu 2025 na konkrétní volbu a v modelu s Rinerem jako kandidátem mu dalo hlas 3 % z 938 zapsaných voličů.
Výsledky nejde sčítat ani porovnávat jako dvě kola jednoho turnaje. První zpráva sama upozorňuje, že volební potenciál není volební záměr; měří jen to, koho si lidé dovedou představit. Obě měření navíc vznikla dřív, než Riner kandidaturu oznámil. Zbývá otázka, která zajímá spíš fanoušky než politické komentátory: co bude s kimonem.
Kimono zatím nevěší a Los Angeles má pořád v plánu
Ještě v září 2026 Riner podle agentury Associated Press mluvil o tom, že chce kariéru zakončit čtvrtým individuálním olympijským zlatem v Los Angeles. Na otázku, jestli ten cíl kandidaturou škrtá, odpověděl: „Ne, pokud mi to prezidentské povinnosti dovolí a Francouzi mi dají své požehnání.“
Z termínů, které redakce MMAmag dohledala u pořadatelů her a ve vládním kalendáři voleb, vychází mezi druhým kolem 2. května 2027 a zahájením her 14. července 2028 rovných 439 dní, tedy zhruba 14 měsíců. Rinerovi, narozenému 7. dubna 1989, bude v den zahájení 39 let.
Precedens existuje, jen trochu jiný. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu David Douillet usedl v roce 2009 do francouzského parlamentu a od 26. září 2011 do 10. května 2012 byl ministrem sportu. Do politiky ale šel po kariéře, ne vedle ní.
V judu rozhodne jeden hmat, ippon, a je po zápase. Tady žádný ippon není. A 500 podpisů se nedá hodit na záda.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka