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Nejlepší judista historie Riner oznámil kandidaturu na francouzského prezidenta a nešetřil politiky

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Pětinásobný olympijský vítěz chce zemi vést a zároveň přivézt zlato z Los Angeles. V souboji, kde neexistuje ippon, mu ale medaile hlasovací lístek nezařídí.
Nejlepší judista historie Riner oznámil kandidaturu na francouzského prezidenta a nešetřil politiky

Nejlepší judista historie Riner oznámil kandidaturu na francouzského prezidenta a nešetřil politiky

Zdroj: XIIIfromTOKYO/ Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.11.2026 13:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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