Sparta má z osmi velkých zápasů jen deset bodů. Priske nezvládá duely, na kterých záleží nejvíc

Ve Štruncových sadech v neděli 8. listopadu skončil zápas 1:1 a ze sektoru hostí se ozvalo „Priske ven“. Dánský trenér pak před novináři nic nezlehčoval. Nespokojenost fanoušků podle něj chápe, protože remízy Spartě nestačí. Ultimátum od vedení prý nemá. Jeden ztracený bod v Plzni by ale trenéra dvou titulů na hranu nedostal. Dostal ho tam vzorec, který se táhne už sedmnáct měsíců: Sparta ve velkých zápasech, v poháru i v Evropě opakovaně nepromění výkon ve výsledek. Prošli jsme výsledky od Priskeho návratu v červnu 2025. Obraz je jednoznačnější, než by si na Letné přáli.
Deset bodů, které je potřeba rozepsat
Ve výpočtu nejde o osm pražských derby. Tolik zápasů se Slavií Sparta od Priskeho návratu neodehrála. Osmička vznikne teprve tehdy, když se ke Slavii přičte Plzeň, tedy druhý soupeř, se kterým se v posledních letech hraje o titul. Právě tyto zápasy rozhodují, jestli je Sparta mistrovský tým, nebo jen silné mužstvo.
|Zápas
|Výsledek
|Body Sparty
|Sparta – Plzeň
|2:1
|3
|Sparta – Slavia
|1:1
|1
|Plzeň – Sparta
|0:0
|1
|Slavia – Sparta
|3:1
|0
|Slavia – Sparta
|0:3 kont.
|3
|Sparta – Plzeň
|0:0
|1
|Sparta – Slavia
|0:3
|0
|Plzeň – Sparta
|1:1
|1
Dvě výhry, čtyři remízy a dvě porážky dávají deset bodů. To je průměr 1,25 bodu na zápas. U týmu, jehož trenér má v lize úspěšnost přes 74 %, je to výrazný propad.
Jedna ze dvou výher navíc nevznikla na trávníku. Disciplinární komise zkontumovala derby na Slavii poté, co do hry vtrhli fanoušci. Slavia v té chvíli vedla 3:2. Podle verdiktu, o kterém informoval ČT sport, dostala Slavia pokutu deset milionů korun a čtyři domácí zápasy bez diváků. Sparta zaplatila 600 tisíc korun za chování vlastních příznivců. Tři body se Spartě v tabulce počítají. Jako argument pro Priskeho trenérskou práci ale neobstojí. Kdyby zápas skončil podle stavu na hřišti, měla by Sparta z osmi šlágrů sedm bodů.
Jediná čistě sportovní výhra je tak domácí 2:1 s Plzní. Za celý sedmnáctiměsíční úsek.
Pohár: dvakrát konec, pokaždé bez vstřeleného gólu
Domácí pohár měl být pro Spartu povinná jízda. Pod Priskem z něj ale vypadla ve dvou sezonách po sobě.
- 3. března 2026, čtvrtfinále MOL Cupu 2025/26: Mladá Boleslav – Sparta 0:0, penalty 4:2 pro domácí.
- 28. října 2026, osmifinále MOL Cupu 2026/27: Sparta – Baník Ostrava 0:2, a to doma na Letné.
Obě vyřazení spojuje stejná věc. Sparta v nich za 210 minut nevstřelila ani gól. Pohár je soutěž, kde rozhoduje jeden večer a kde se pozná, jestli tým umí zápas zlomit. Tohle Spartě opakovaně chybí.
Kontrast s první Priskeho érou je ostrý. Právě MOL Cup byl tehdy součástí doublu a jednou ze tří trofejí za dvě sezony.
Evropa: Alkmaar 1:6 a ztracený Lyon
V evropských pohárech jde o dvě rány, každou jiného druhu.
První byla demolice. V osmifinále Konferenční ligy 2025/26 prohrála Sparta 12. března 2026 v Alkmaaru 1:2. Výsledek ještě nechával naději na otočku. O týden později doma prohrála 0:4. Celkové skóre 1:6 nepotřebuje komentář. Ve fázi, kdy se v soutěži poprvé hraje o něco skutečně velkého, Sparta nebyla soupeřem.
Druhá rána bolí jinak. Ve třetím předkole Ligy mistrů 2026/27 Sparta 4. srpna doma porazila Lyon 2:1. Vedla, měla výhodu. Za týden ve Francii prohrála 0:3 a místo Ligy mistrů spadla do Evropské ligy. Přišla tak o prestiž i o peníze, se kterými klub v rozpočtu nepochybně počítal.
Ani ligová fáze Evropské ligy zatím neuklidňuje. Po čtyřech kolech má Sparta jednu výhru, jednu remízu a dvě porážky:
- Ararat-Armenia 4:1
- Lilleström 1:1
- Olympiakos 0:1
- Bournemouth 1:3
Postup do nejlepší čtyřiadvacítky je pořád reálný. Program je ale náročný: 26. listopadu přijede na Letnou znovu Alkmaar, 10. prosince čeká Spartu Salcburk, v lednu Crystal Palace venku a Rennes doma. Odveta za březnové 0:4 má pro Priskeho hodnotu, která výrazně přesahuje tři body.
Co se stalo s vítěznou tvrdostí
Celková čísla Priskeho pořád drží. Podle profilu trenéra na webu Chance Ligy má se Spartou v obou obdobích 116 ligových zápasů, 260 bodů a skóre 249:109. První sezona po jeho návratu skončila v lize na druhém místě se 76 body. Žádná katastrofa. Jenže na Letné se druhé místo nepočítá jako úspěch.
V aktuálním ročníku je situace horší. Po 14 kolech je Sparta čtvrtá s 24 body. Vedoucí Slavia jich má 34, tedy o deset víc, a obdržela zatím jen osm gólů. Plzeň je osmá s 20 body.
Proč Sparta neumí velké zápasy? Zdroje se shodují v jednom bodě. Po březnovém derby Priske sám řekl, že jeho tým nehrál svůj fotbal, nedržel míč na zemi, nevyužil ofenzivní hráče a nebyl nebezpečný. Po srpnové porážce 0:3 se Slavií hodnotil iDNES výkon slovy neefektivita, špatná řešení na útočné polovině a darované góly. Po Plzni mluvil trenér o nutnosti proměňovat výkony ve výhry. Tři různé zápasy, stejná diagnóza.
Část odpovědi je v kádru. Sportovní ředitel Tomáš Rosický v rozhovoru, který převzala ČTK, popsal turbulentní léto. Lukáš Haraslín odešel do saúdského Al-Fátihu, Asger Sørensen do Kodaně a přišlo jedenáct nových hráčů včetně Matěje Juráska. Rosický zároveň přiznal, že Haraslín ve velkých zápasech nebyl tak výrazný, jak klub čekal, a že tým potřebuje víc rychlosti a síly na křídlech.
Podle nás tu leží jádro problému. První Priskeho Sparta stála na kontinuitě, standardních situacích a jasných herních principech. Návrat začal s přestavěným štábem, kam přibyl i specialista na standardky Jack Wilson. Pak přišla další velká obměna kabiny. Trenér, jehož síla byla v sehranosti a jistotě, teď staví tým, který se znovu teprve hledá. Ve velkých zápasech se to pozná nejdřív.
Vedení, fanoušci a ultimátum, které neexistuje
„Na hraně“ v tuto chvíli neznamená oznámený konec. Znamená to otevřenou podmínku. Rosický už začátkem října přiznal, že vedení Priskeho pozici po porážkách se Slavií a v Hradci řešilo. Trenér tehdy dostal důvěru kvůli svým kvalitám a kvůli tomu, jak tým reagoval. Od té doby ale přišlo vyřazení s Baníkem, porážka s Bournemouthem a remíza v Plzni.
Kabina se k tlaku postavila čelem. Patrik Vydra po Plzni na klubovém webu řekl, že fanoušci mají plné právo být naštvaní a že ve Spartě je povinností vyhrát každý zápas. Taková slova od hráče se dají číst jako loajalita i jako přiznání, že trpělivost dochází všem.
Konkrétního nástupce klub veřejně nejmenoval a žádný důvěryhodný zdroj o něm nepíše. Historie ale ukazuje, že Sparta umí měnit rychle. Pavel Vrba skončil 9. května 2022 den po porážce 0:3 v Plzni, která ho připravila o titul, a tým na poslední tři zápasy převzal Michal Horňák z B-týmu. Andrea Stramaccioni odešel v březnu 2018 uprostřed ročníku, Zdeněk Ščasný v dubnu 2019. Pokud by se klub rozhodl uprostřed nabitého podzimu, dá se čekat podobný model: dočasné vnitřní řešení a teprve potom velké jméno.
Nejbližší týdny proto mají jasný obsah. Už 22. listopadu přijede na Letnou Liberec, o čtyři dny později Alkmaar a 29. listopadu hraje Sparta ve Zlíně. Bez výher v lize a bez bodů proti Nizozemcům se debata z října vrátí. Tentokrát s horšími argumenty pro trenéra.
Priske na Letné jednou dokázal, že z rozháraného klubu umí udělat mistra. Teď musí ukázat, že to zvládne i podruhé, s jiným kádrem a s aurou, která už sama nic nevyhraje. Tabulka osmi šlágrů zatím mluví proti němu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle