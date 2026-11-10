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Významné výročí. Fotbal v Českém Dubu slaví sto let

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Sto let organizovaného fotbalu v Českém Dubu si v sobotu 14. listopadu od 14 hodin v prostorách České besedy připomenou bývalí hráči, trenéři, funkcionáři i fanoušci.
Významné výročí. Fotbal v Českém Dubu slaví sto let

Významné výročí. Fotbal v Českém Dubu slaví sto let

Zdroj: Archiv fotbalového klubu Český Dub
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 13:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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