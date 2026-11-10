Tiramisu roláda s mascarpone a espressem: Oblíbený italský dezert v podobě elegantního domácího moučníku

se u nás doma nikdy moc neohřeje. Vlastně většinou zmizí dřív, než má šanci pořádně zvláčnět. Klasická mísa nebo hranatá forma je ale po několika reprízách pořád dokola totéž. Když jsem pak Tiramisu narazila na variantu stočenou do , nebylo moc co řešit. rolády Základní chuť zůstává přesně ta, kvůli které se tiramisu dělá: silná káva, hebký krém z mascarpone a nahoře hořké kakao. Jen na stole vypadá o něco slavnostněji, skoro jako z cukrárny, přitom práce navíc je překvapivě málo.
Velké plus téhle verze je jednoduché:
trouba se vůbec nezapíná. Roláda stojí na dlouhých piškotech krátce namočených v kávě, které se po naplnění krémem a důkladném vychlazení pěkně propojí. Pak drží tvar a dají se z ní krájet čisté plátky. Krém z je dost pevný, pokud ho ovšem nenecháte stát na lince a dopřejete mu čas v lednici. Tři hodiny mascarpone a šlehačky berte jako minimum, přes noc je to bezpečnější. U nás vydržela do rána jednou. Při druhém pokusu jsem ji nestihla ani celou natřít zbylým krémem, děti byly rychlejší. Tiramisu je italský dezert a podle Wikipedie znamená ve volném překladu „ rozvesel mě“.
Můj tip: Piškoty v kávě jen rychle otočte. Opravdu stačí vteřina, nanejvýš dvě. Když je necháte máčet déle, začnou se při rolování trhat a roláda ztratí pevný tvar. Káva má být výrazná a teplá, aby piškoty ochutila, ale samotný piškot musí zůstat ještě dost pevný. Drobný detail, jenže tady rozhoduje skoro o všem. Recept na krémovou tiramisu roládu bez pečení
Z tohoto množství vyjde roláda asi na
8 až 10 porcí. Celková délka přípravy: přibližně 4 hodiny, z toho aktivní práce asi 30 minut Ingredience k přípravě
Kávový základ: 300 ml horké vody 1 polévková lžíce instantní kávy
Mascarpone krém: 500 g vychlazeného mascarpone 400 ml vychlazené šlehačky (min. 33 % tuku) 3 polévkové lžíce moučkového cukru mandlové aroma nebo amaretto podle chuti
Sestavení a dokončení: 30 kusů dlouhých piškotů kakao na posypání Postup přípravy fantastické nepečené tiramisu rolády
1. Začněte kávou. Do misky nalijte
300 ml horké vody a rozmíchejte v ní 1 polévkovou lžíci instantní kávy. Nechte ji krátce zchladnout. Měla by být pořád teplá a chuťově výrazná, ale ne vařící. V příliš horké kávě piškoty povolí rychleji, než je potřeba.
2. Do větší mísy dejte
500 g vychlazeného mascarpone, 400 ml vychlazené šlehačky, 3 lžíce moučkového cukru a pár kapek mandlového aroma, případně lžíci Amaretta. Šlehejte elektrickým šlehačem zhruba 3 až 5 minut, až krém zhoustne a bude hladký. Nepřehánějte to, u přešlehaného krému už se struktura snadno pokazí. Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Italská klasika v novém kabátě: Tiramisu roláda s mascarpone krémem a espressem, která překvapí na prvním řezu
3. Na linku si rozložte větší kus pečicího papíru. Piškoty namáčejte postupně do kávy, vždy jen na 1 až 2 vteřiny, a skládejte je těsně vedle sebe do obdélníku:
3 řady po 10 kusech. S mezerami opatrně, při rolování se obvykle připomenou v nejméně vhodnou chvíli.
4. Na piškotový základ rozetřete asi tři čtvrtiny krému. Snažte se o co nejrovnoměrnější vrstvu po celé ploše. Zbytek krému nechte stranou, přijde na potření hotové rolády zvenku.
Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Italská klasika v novém kabátě: Tiramisu roláda s mascarpone krémem a espressem, která překvapí na prvním řezu
5. Pomocí pečicího papíru začněte roládu opatrně stáčet od kratší strany. Papír nechte pracovat jako oporu, neodtrhávejte ho hned. Roládu lehce přitlačujte a posouvejte dopředu. Nakonec ji do papíru pevně zabalte a konce zatočte jako u bonbonu, aby si udržela tvar.
6. Zabalenou roládu dejte do lednice a nechte ji chladit
minimálně 3 hodiny. Když máte čas, nechte ji tam přes noc. Piškoty zvláční, krém se zpevní a při krájení se dezert nebude tolik rozpadat. Dokončení rolády
1. Dobře vychlazenou roládu vybalte z pečicího papíru a přesuňte ji na servírovací talíř nebo prkénko. Ze všech stran ji potřete zbylým krémem. Není potřeba silná vrstva, tenká a rovná úplně stačí.
2. Přes jemné sítko ji poctivě poprašte
kakaem. Sítko se tady hodí víc, než by se mohlo zdát, bez něj se na povrchu rády udělají hrudky. Hotovou roládu vraťte ještě na 15 až 20 minut do lednice, aby kakao na povrchu trochu sedlo.
3. Krájejte ostrým nožem na plátky silné přibližně 2 centimetry. Pokud chcete čistší řez, po každém zakrojení nůž otřete vlhkým hadříkem. Je to malá otrava, ale na výsledku je to vidět.
Tipy redakce: Amaretto vs. aroma: Pokud roládu připravujete pro dospělé, pravé Amaretto se vyplatí. Jedna lžíce v krému je znát a přidá příjemný hořkomandlový tón. Pro děti zůstaňte u několika kapek mandlové esence. Pevnost krému: Mascarpone i šlehačka musí být opravdu studené, nejlépe vytažené z lednice až těsně před šleháním. Teplejší suroviny hůř drží a roláda se pak při krájení může rozjíždět do stran. Délka chlazení: Tři hodiny jsou spodní hranice. Přes noc bývá výsledek lepší, piškoty nasají vlhkost z krému a celá roláda se zpevní. Krájení je pak mnohem klidnější práce. Kakao na povrchu: Kakao nesypte příliš brzy. Vlhkost z krému ho časem vtáhne do povrchu, kakao ztmavne a kontrast už nebude tak pěkný. Ideální je přidat ho nejdřív hodinu před podáváním.
Čokoládová roláda jako z cukrárny nemusí zabrat celé odpoledne. Tenhle recept zvládnete do hodiny
VIDEO
Šlehačka v hlavní roli, piškot v těsném závěsu. Tahle klasika se jen tak nepřejí
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie, Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca