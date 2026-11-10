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GTA 6 má do vydání devět dní. Vydavatel hlásí rekordní předobjednávky, jiný velký titul zaostal

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Předobjednávky GTA 6 výrazně překonávají původní očekávání vydavatele Take-Two. Strauss Zelnick očekává historický rok, přestože NBA 2K27 nedosáhlo plánovaných výsledků. Přesná čísla prodejů GTA 6 zatím společnost tají.
GTA 6 má do vydání devět dní. Vydavatel hlásí rekordní předobjednávky, jiný velký titul zaostal

GTA 6 má do vydání devět dní. Vydavatel hlásí rekordní předobjednávky, jiný velký titul zaostal

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 14:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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