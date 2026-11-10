GTA 6 má do vydání devět dní. Vydavatel hlásí rekordní předobjednávky, jiný velký titul zaostal

Foto: Magnific
Grand Theft Auto VI se ještě nedostalo na trh, ale už nyní překonává obchodní očekávání svého vydavatele. Generální ředitel Take-Two Interactive Strauss Zelnick při zveřejnění finančních výsledků 9. listopadu potvrdil, že předobjednávky očekávané hry od Rockstar Games jsou výrazně vyšší, než společnost původně předpokládala. Do vydání přitom zbývá pouhých devět dní.
Take-Two konkrétní počet předobjednávek nezveřejnilo. Zelnick však označil dosavadní zájem za mimořádný a očekává, že aktuální fiskální rok bude pro společnost historický. Podle údajů analytické společnosti Sensor Tower, které zveřejnila agentura Reuters, dosáhl počet digitálních předobjednávek GTA 6 k 3. listopadu přibližně 7,71 milionu kopií. Jde o externí odhad, nikoliv o oficiálně potvrzený výsledek Rockstaru.
Také cena nové hry je vyšší, než bývalo u velkých titulů obvyklé. Standardní edice stojí ve Spojených státech 79,99 dolaru, zatímco Ultimate Edition vyjde na 99,99 dolaru. Sensor Tower navíc uvádí, že ke konci srpna připadalo téměř 90 procent předobjednávek na dražší variantu.
GTA VI
Foto: Magnific
Čtyři miliony prodaných NBA 2K27 nestačily
Finanční výsledky Take-Two odhalily zajímavý kontrast. Zatímco GTA 6 překonává očekávání, basketbalová hra NBA 2K27 za původním obchodním plánem zaostala.
NBA 2K27 se od zářijového vydání prodalo přes čtyři miliony kopií. Z hlediska čistých objednávek přitom dosáhlo druhého nejlepšího startu v historii celé série. Přesto společnost očekávala ještě lepší výsledek.
Zelnick upozornil, že letošní podzimní období bylo mimořádně nabité a o pozornost hráčů soupeřilo velké množství zábavního obsahu. V rozhovoru pro Bloomberg také připustil, že očekávání kolem GTA 6 mohlo ovlivnit výsledky basketbalového titulu.
Pro vydavatele jde o neobvyklou situaci. Jedna z jeho her může přitahovat tolik pozornosti, že se to nepříznivě projeví na jiné hře ze stejného portfolia. Nelze však tvrdit, že slabší prodeje NBA 2K27 způsobilo výhradně
GTA 6. Take-Two takovou příčinnou souvislost neprokázalo.
Firma nyní spoléhá na dodatečný obsah a nové herní sezóny, které mají během dalších měsíců zvýšit aktivitu hráčů NBA 2K27 i příjmy z nákupů uvnitř hry.
Take-Two očekává miliardové příjmy, přesto zůstává opatrné
Celkové čisté objednávky Take-Two za druhé fiskální čtvrtletí dosáhly 1,60 miliardy dolarů, což představuje meziroční pokles o 18 procent. Navzdory mimořádnému zájmu o GTA 6 společnost zatím ponechala výhled čistých objednávek za celý fiskální rok 2027 na 8 až 8,2 miliardy dolarů.
Pro samotné čtvrtletí, do kterého spadá listopadové vydání GTA 6, předpokládá čisté objednávky ve výši 3,35 až 3,5 miliardy dolarů. Částka zahrnuje celé podnikání společnosti, nikoliv pouze prodeje nové hry.
Zelnick vysvětlil, že kvůli blížícímu se vydání zatím nevidí důvod upravovat očekávané výsledky. Skutečný rozsah zájmu bude možné přesněji vyhodnotit po zahájení prodeje.
Připomněl také úspěch předchozího dílu. Grand Theft Auto V už celosvětově dosáhlo téměř 235 milionů prodaných kopií a zůstává jednou z komerčně nejúspěšnějších her historie. Rockstar navíc nadále podporuje GTA Online, které společnosti přináší pravidelné příjmy.
Grand Theft Auto VI vychází
19. listopadu 2026 pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Počítačová verze zatím nemá oficiální datum vydání. Už za několik dní se tak ukáže, zda předobjednávky představovaly pouze mimořádně silný začátek, nebo předznamenávají jeden z největších herních startů vůbec.
Zdroje:
https://www.take2games.com/ir/news/take-two-interactive-software-inc-reports-results-fiscal-4
https://ir.take2games.com/static-files/a45ff316-72c4-4255-b123-aace2e41ad1a