Ovečkin celý život podporuje Putina. Teď proti němu chystají protest a chtějí mu zakázat vstup do Kanady

Úterý 10. listopadu, Canadian Tire Centre na okraji Ottawy. Dopoledne si Washington Capitals podle týmového programu odbudou rozbruslení, večer v 19:00 místního času (v Česku v 1:00 ve středu) začne zápas se Senators. Hodinu a půl před úvodním buly se ale podle místních médií sejdou před halou lidé s transparenty pod heslem „No War Crimes in Hockey“, tedy „Žádné válečné zločiny v hokeji“. Svolal je Ukrajinský kanadský kongres (UCC) a jejich terčem je jediný muž: nejlepší střelec v dějinách NHL. Protest však není jen výbuch morálního rozhořčení. Opírá se o deset let Ovečkinových veřejných gest směrem ke Kremlu a o dvě petice v kanadské Dolní sněmovně. Ty míří na konkrétní paragrafy, které by mohly hráči zavřít hranice.
Tři momenty, ne jeden výrok
Kdo by chtěl Ovečkinův vztah k Putinovi odbýt jako nešťastnou větu vytrženou z kontextu, narazí na souvislou linku. V listopadu 2017 oznámil Ovečkin na Instagramu vznik hnutí Putin Team. Napsal, že svůj vztah k prezidentovi nikdy neskrýval a vždy ho otevřeně podporoval. Po zápase Capitals to zopakoval novinářům: podporuje svého prezidenta a svou zemi.
Druhý moment přišel v únoru 2022, pár dní po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Ovečkin vyzval: „Prosím, už žádnou válku.“ Na otázku, jak se staví k Putinovi, ale odpověděl: „Je to můj prezident, ale nejsem v politice, jsem sportovec.“ Válku nepojmenoval a hlavu státu, která ji rozpoutala, neodsoudil.
Třetí moment protest bezprostředně spustil. V září 2026, před volbami do Státní dumy konanými 18. až 20. září, se Ovečkin objevil v předvolebním videu vládnoucí strany Jednotné Rusko. Podle zpravodajského serveru Meduza, který vycházel z deníku Vedomosti, stál ve skupině vedle ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Hranici mezi sportovcem a politickou tváří tím podle nás překročil definitivně.
Vysvětlení přidal 17. září po tréninku. Prý ho požádali, souhlasil, a když se ho novináři ptali, proč bez váhání, odpověděl, že je Rus a podporuje svou zemi. Znovu zopakoval svou oblíbenou formulku o míru a lásce. Mluvčí Capitals Sergej Kočarov uvedl, že Ovečkina „požádala jeho země“ během léta, které tradičně tráví s rodinou v Rusku. Kdo konkrétně o účast žádal a zda šlo o loajalitu, tlak, nebo obyčejnou politickou angažovanost, zatím nedoložil nikdo.
Generální manažer Chris Patrick podle deníku The Washington Post řekl, že rozhořčení lidí chápe, situaci ale označil za těžkou pro hráče. Trenér Spencer Carbery ujistil, že video vztahy v kabině nepoznamenalo. Samotná NHL se podle zdrojů, které jsme dohledali, k ottawskému protestu ani k peticím veřejně nevyjádřila.
Co přesně chtějí protestující
UCC formuluje požadavek přímočaře. Kanada má Ovečkinovi odepřít vstup a vláda má veřejně říct, že na zápas 10. listopadu ani na žádný další vpuštěn nebude. Organizace tvrdí, že podporou Putina a Jednotného Ruska hráč propaguje genocidní válku proti Ukrajině.
Za protestem stojí dvě oficiální e-petice Dolní sněmovny. Liší se tónem i tím, jak daleko chtějí zajít:
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|Petice e-7787
|Petice e-7798
|Iniciátor
|Alexander Odas, Britská Kolumbie
|Terence Labach, Waterloo
|Sponzor v parlamentu
|Yvan Baker (liberálové)
|Bardish Chaggerová (liberálové)
|Požadavek
|přezkum Ovečkinových aktivit a případné sankce s účinkem nepřípustnosti
|zařazení na sankční seznam, omezení financí, trvalý zákaz vstupu bez výjimky
|Stav
|otevřena do 28. prosince, k 10. listopadu 3 020 podpisů
|uzavřena 5. listopadu se 649 podpisy
Tvrdší je petice e-7798. Žádá zapsat Ovečkina do přílohy 1 (Schedule 1) kanadských sankčních předpisů vůči Rusku a výslovně vylučuje i výjimku pro pracovní účely. Právě takovou výjimku by hráč NHL potřeboval, kdyby měl dál nastupovat v Torontu, Montrealu nebo Ottawě.
Obě petice sponzorují poslanci vládní strany. Vláda se tím k ničemu nezavazuje, Ovečkinův případ to ale posouvá z ulice na půdu parlamentu.
Od petice k zavřené hranici vede konkrétní cesta
Jedna věc musí zaznít jasně: petice samy nikomu vstup nezakazují. K úternímu dni nic nenasvědčuje tomu, že by kanadské úřady Ovečkinovi vstup odepřely. Capitals plánovali obvyklé rozbruslení i zápas.
Právní mechanismus, kterým by se tlak mohl proměnit v zákaz, ale existuje a je překvapivě jednoduchý. Kanadské ministerstvo zahraničí v přehledu sankcí uvádí, že jednotlivci sankcionovaní podle zákona o zvláštních ekonomických opatřeních (SEMA) jsou podle imigračního zákona do Kanady nepřípustní. Oporou je paragraf 35.1 zákona o imigraci a ochraně uprchlíků (IRPA). Cizinec, na kterého se vztahuje sankční nařízení podle SEMA nebo podle kanadského Magnitského zákona, do země nesmí.
Celý řetězec má tedy tři články:
- vláda zařadí Ovečkina na sankční seznam podle předpisů o sankcích vůči Rusku,
- zařazení automaticky vyvolá nepřípustnost podle IRPA,
- bez zvláštní výjimky by nemohl nastoupit v žádné kanadské hale.
Podle nás se tu Kanada dostává do nepříjemné pozice. Pokud bere vlastní pravidlo vážně, musí si odpovědět, zda propagace vládní strany válčícího státu po boku jeho ministra zahraničí stačí k sankci. Pokud by stačila, Ovečkinův případ by se stal precedentem. Pokud ne, hrozí, že sláva sportovce v praxi vytvoří výjimku, kterou by politik nebo podnikatel ve stejné roli nedostal.
Protestující se do haly s transparenty nedostanou. Pravidla Canadian Tire Centre zakazují v areálu nápisy, plakáty i oblečení, které by mohly sloužit k podněcování nebo protestu, stejně jako tyče, pyrotechniku a hlučné nástroje. Za hození předmětu na led následuje okamžité vyvedení. Fanoušci se tak spíš setkají s přísnější kontrolou u vchodu než s posunutým začátkem zápasu.
Ottawa jako předvoj většího sporu
Načasování ottawského protestu není náhodné. Ovečkin hraje svou 22. sezonu, v červenci podepsal novou smlouvu a už ohlásil, že po ní končí. Do sezony přitom vstupoval jako držitel 929 gólů a od 6. dubna 2025 i jako muž, který překonal rekord Waynea Gretzkyho. Úterní zápas je jeho první návštěvou Kanady od oznámení konce kariéry a zároveň první kanadskou zastávkou rozlučkového turné. Protestující tedy nemíří na anonymního Rusa na soupisce, ale na ikonu, kterou bude liga celou sezonu oslavovat.
Do toho se ruský hokej vrací na mezinárodní scénu. Podle stanoviska IIHF z 30. října umožnila Sportovní arbitráž v Lausanne Ruské hokejové federaci s okamžitou platností přihlásit týmy na všechny šampionáty IIHF v roce 2027: mistrovství světa mužů, juniorů, žen i obou kategorií do 18 let. IIHF s verdiktem nesouhlasí a upozorňuje na bezpečnost, logistiku, víza a regulérnost soutěží.
Kanada zareagovala 3. listopadu oficiálním prohlášením. Ruským a běloruským sportovcům a funkcionářům, kteří by chtěli soutěžit pod národní vlajkou, barvami nebo hymnou, bude bránit ve vstupu a každý případ posoudí jednotlivě. Premiér Mark Carney podle stanice CBC řekl, že Rusové na juniorském šampionátu v Albertě nebudou.
Česko stojí na stejné straně. Svaz Český hokej se po verdiktu CAS prohlásil za „velice nepříjemně překvapený“ a s účastí Ruska během války nesouhlasí. Šéf svazu Alois Hadamczik oznámil, že české reprezentace proti Rusku nastupovat nebudou, podobně jako Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko a Lotyšsko. Ministr vnitra připomněl vládní nařízení z roku 2023, které zakazuje udělovat víza ruským reprezentacím. To je důležité kvůli lednovému mistrovství světa hráček do 18 let v Ostravě. Podle ČTK hrozí, že Škoda Auto přehodnotí zapojení do mužského šampionátu v Německu, pokud tam Rusko bude.
Nejostřeji se k Ovečkinovi vyjádřil Dominik Hašek. Ve svém komentáři pro deník The Washington Post napsal, že po videu Jednotného Ruska je Ovečkin větším propagátorem ruské agrese než ostatní mlčící ruští hráči. Kritizoval i NHL za platformu, kterou mu poskytuje.
Srovnání s krajany v lize Ovečkinovi nesvědčí. Artemij Panarin označil Rusko už v roce 2019 za zemi bezpráví. Nikita Zadorov po invazi zveřejnil vzkaz „No War“ (Ne válce) a později řekl, že se domů nevrátí, dokud bude Putin prezidentem. Plavec Jevgenij Rylov zase dostal od mezinárodní federace devítiměsíční distanc za účast na moskevském shromáždění na podporu invaze. Na sobě tehdy měl bundu se symbolem „Z“. Rylova ale trestal sportovní svaz, kdežto Ovečkinovi hrozí něco jiného: imigrační dopad státních sankcí.
Debata „sport versus politika“ tím podle nás ztrácí smysl. Nejde o to, zda smí hokejista mít názor. Jde o to, zda jeho tvář ve volební kampani pomáhá válčícímu státu vypadat normálně. Na ledě v Ottawě bude v úterý hrát rekordman. Před halou budou stát lidé, kteří v něm vidí reklamní plochu Kremlu. Odpověď na to, kdo z nich má pravdu, nedá rozhodčí ani publikum, ale kanadský sankční seznam.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka