Ulice: Adriana je v koncích. Má strach o Klárku

V seriálu Ulice se opět rozjíždí dějová linka kolem Adriany a Klárky. Ta se rozhodla vymyslet plán a s pomocí ambasády najít svého biologického otce. Jenže aby odlákala školníka a plán mohl pokračovat, vymyslela plán, který jí nevyjde.
Co se stalo?
Klárka s Beou schválně ucpou záchod toaletními papíry, ručníky, a dokonce starou hadrou. Jenže záchod vyteče více, než obě čekaly. Mají kvůli tomu mokré papuče i spodní části kalhot a zrovna, když se snaží nenápadně toalety opustit, nachytá je Prokop. Ten se běží podívat, co se stalo a jen se zhrozí.
Když s Klárkou dorazí domů, Adriana už o všem ví a hned chce od dcery slyšet, co to mělo znamenat. Jenže Klárka nic neříká a neodpovídá na její dotazy a prosby o vysvětlení. Jediné, co jí přizná, je to, že to byl její nápad a ne Beátky. Prokop po chvíli vyzvídání Adrianu nenápadně zastaví, podle něj to totiž nemá smysl na ni teď tlačit. Navíc to šlo vyřešit a záchod se nebude muset platit, protože školník si s tím poradil.
Večer jde Adriana Klárku uložit, ale nebude to probíhat podle jejích představ. „Ani mě u sebe nechtěla, prý si bude číst sama,“ svěří se Prokopovi. „Aha, tak tak se kaje teda významně,“ zhodnotí Klárčino chování.
Chce to pomoc
„Hele, mně se to přestává líbit,“ prohlásí vážným hlasem Adriana a Prokop jí dle svých slov plně rozumí. „Podívej, buď je to obyčejná rošťárna,“ začne, ale než větu dokončí, skočí mu do řeči Adriana s tím, že to může být snaha na sebe upozornit, protože se s ní něco děje. To by podle Prokopa dávalo větší smysl. „Objednáš nás k tý psycholožce, prosím?“ vysloví Adriana nahlas prosbu, která ji zároveň děsí.
Prokop jí odkývne, že psychologa zajistí a ještě dodá, že ucpaný záchod je na základní škole normální lumpárna a že Klárka není první ani poslední, kdo to udělal. „Já vím, ale proč zrovna moje dítě?“ hroutí se Adriana. Prokop se ji snaží odvést na jiné myšlenky, a tak se zeptá, jestli ona nikdy záchod neucpala. Vzpomene si tak díky němu na druhý stupeň a úkol z matematiky, který chtěla spláchnout. „Ale tehdy se ve mně taky dělo něco, čemu jsem nerozuměla. Proto jsem ty vylomeniny dělala.“
Spolu to zvládneme
Podle Prokopa je jiná doba a ať už se Klárka cítí jakkoliv, oni jí pomůžou. Adriana si postěžuje, že nejhorší na tom všem bylo, že o tom s ní nechtěla ani mluvit. „Je taková uzavřená,“ povzdychne si. Pak začne řešit, jestli holky dostanou důtku nebo sníženou známku z chování. „Adri, klid, nic tak hroznýho se nestalo. Víme, že má Klárka problém a podchytíme ho včas,“ uklidňuje ji Prokop.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tv.nova, Autorský text, Ulice).