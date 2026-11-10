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Pravda o TikTokuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zpět do slovníku SLOVNÍK: ANIME A MANGA (zpracoval Marek Valašík, lektor a metodik projektu Digitální rodiče, host epizody 188. Anime a manga – děti je milují, rodiče jim nerozumí) Anime Anime je japonská animovaná filmová a seriálová tvorba. Může, ale nemusí vycházet z mangové předlohy (japonský komiks…
Pravda o TikToku
Doba čtení 8 min
Článek byl publikován 10.11.2026 14:06
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Naučme děti používat mobil jako nástroj, ne jako výmluvu pro záškoláctví
Zpět na články Digitální apokalypsa, nebo nová realita? Učíme my děti, nebo ony nás? Představte si...
Zákaz sociálních sítí pro děti. Pomohlo by nám to?
Zpět na články Digitální apokalypsa, nebo nová realita? Učíme my děti, nebo ony nás? Představte si...
Digitálni rodičia pomáhají rodičům, učitelům a vychovatelům lépe porozumět online světu, ve kterém vyrůstají dnešní děti. Projekt se věnuje sociálním sítím, mobilům, počítačovým hrám, influencerům, umělé inteligenci, času před obrazovkami i bezpečnosti na internetu a ukazuje, jak o těchto...Všechny články tohoto autora →
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