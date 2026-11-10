Právníci Lely se pustili do Vémolova týmu a nešetřili ho. Zpochybnili částku 90 tisíc i výroky o jejím zdraví

Nejtvrdší výměna kolem Karlose Vémoly se nevede v kleci, ale přes advokátní kanceláře. Nejdřív Lela Ceterová popsala, že je pod psychickým tlakem, psychicky se zhroutila a skončila v nemocnici. Pak za bojovníka odpověděl jeho právní zástupce a mluvil o dohodě s částkou 90 000 Kč měsíčně. Odpověď druhé strany si z toho vybrala dvě věci: to číslo a jednu větu o jejím zdraví. Redakce MMAmag k tomu otevřela občanský zákoník i doporučující tabulku ministerstva.
Právníci se zastavili u jedné věty o jejím zdraví
Stanovisko advokátní kanceláře, která zastupuje Ceterovou, zveřejnil zpravodajský server eXtra.cz 9. listopadu 2026. Reaguje na vyjádření Štěpána Ciprýna, právního zástupce Karlose Vémoly, které tentýž server publikoval o den dřív. Vémola je 41letý český bojovník v polotěžké váze (do 93 kg) s bilancí 39-9-0 a bývalý šampion organizace OKTAGON MMA, největší české MMA organizace.
Ciprýn 8. listopadu 2026 uvedl: „Pokud mám správné informace, tak ani můj klient nebyl požádán, aby se staral o děti, protože její stav je natolik vážný, že je zhroucená a není schopná péče.“ Právníci Ceterové na to odpověděli: „Pokud právní zástupce protistrany sám uvádí, že o jejím zdravotním stavu nemá bližší informace, je o to méně přijatelné následně veřejně konstatovat, že její stav podle jeho názoru ‚nebude tak horký‘.“
Ceterová tvrdí, že je vystavena psychickému tlaku. Ciprýn za Vémolu odmítl, že by bojovník Ceterovou psychicky týral, vydíral nebo šikanoval. Doložené je zatím jen to, že obě stanoviska zazněla veřejně. Druhá výhrada míří na číslo, které Vémolova strana označuje za vyšší, než děti potřebují.
Co má podle Leliny kanceláře částka 90 000 Kč pokrýt
„Klient je přesvědčen, že částka finančního plnění v celkové výši 90 000 Kč měsíčně je významně nad potřeby dětí,“ řekl Ciprýn serveru eXtra.cz. Podle něj zároveň Vémola Ceterové aktivně pomáhá hledat bydlení a předložil jí několik nabídek.
Druhá strana čte stejné číslo jinak. „Nejde o částku určenou na osobní potřeby či ‚životní úroveň‘ naší klientky. Podstatná část diskutovaných prostředků je určena k zajištění potřeb tří nezletilých dětí a další část souvisí se zajištěním jejich stabilního bydlení,“ uvedla kancelář zastupující Ceterovou. Prezentaci částky ve veřejném prostoru označila za zavádějící.
Kolik z 90 000 Kč připadá na děti a kolik na bydlení, ani jedna strana veřejně neuvedla. Položkový rozpad té částky proto z dostupných vyjádření nevyplývá. Částka 90 000 Kč přitom není první číslo, které v tomhle sporu veřejně zaznělo.
Jak se částka ve veřejném sporu měnila od září
|Datum
|Kdo částku uvedl
|Měsíční částka
|11. 9. 2026
|požadavek strany Ceterové podle eXtra.cz
|150 000 Kč
|11. 9. 2026
|částka, o níž mluvil Vémola v reakci podle eXtra.cz
|50 000 Kč
|8. 11. 2026
|Štěpán Ciprýn za Karlose Vémolu
|90 000 Kč
V občanském zákoníku redakce MMAmag dohledala, podle čeho se výživné posuzuje: § 913 pracuje s odůvodněnými potřebami dítěte a se schopnostmi, možnostmi a majetkovými poměry rodiče, § 915 říká, že dítě má mít zásadně shodnou životní úroveň jako rodiče. Doporučující tabulka výživného Ministerstva spravedlnosti je podle tiskové zprávy z 20. září 2022 orientační vodítko, které neumožňuje zohlednit všechny zvláštnosti jednotlivého případu. Bez znalosti příjmů a rozsahu péče tedy z veřejných čísel nelze určit, jestli je částka vysoká, nebo nízká.
Jedno je jisté: nejde o sportovní trest, disciplinární řízení OKTAGON MMA ani o rozhodnutí komise. Zbývá otázka, kde se o částce nakonec rozhodne.
Kde se podle Leliných právníků má spor rozhodnout
„Právo obrátit se na nezávislý soud je základním prostředkem ochrany práv,“ napsali právníci Ceterové. K cíli své klientky dodali: „Naše klientka nemá zájem vyhrávat mediální spor. Jejím cílem je důstojné, spravedlivé a dlouhodobě udržitelné řešení, které bude především v nejlepším zájmu nezletilých dětí.“ A připojili větu o tom, kde se podle nich pozná ochota se domluvit: „Skutečná vstřícnost a vůle k dohodě se podle našeho názoru nejlépe prokazují u jednacího stolu, nikoli prostřednictvím mediálních prohlášení.“
Ze zákona o zvláštních řízeních soudních, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že ve věcech výživy nezletilého dítěte rozhoduje soud rozsudkem, zpravidla do 6 měsíců od zahájení řízení. Z veřejných vyjádření obou stran ale neplyne, že by některá z nich návrh podala, že by padl termín jednání nebo že by soud rozhodl.
Za Vémolu mluví v této výměně jeho právní zástupce. K samotnému rozchodu bojovník 2. dubna 2026 podle iDNES.cz na sociálních sítích uvedl, že s Ceterovou už netvoří pár a že zůstávají rodiči.
Zatím tedy platí jediné: 90 000 Kč je číslo, které každá strana čte jinak a obě ho vysvětlují přes média. Rozepsat ho na potřeby tří nezletilých dětí a na bydlení bude muset někdo u jednacího stolu, nebo před soudem.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek