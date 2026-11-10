Horoskop na 46. týden roku 2026: Panny dostanou důležité zprávy, Vodnáři se posunou v kariéře

Beran (21. 3. – 20. 4.)
Do popředí se dostanou společné
finance, závazky a důvěra. Novoluní ve Štíru v pondělí 9. listopadu otevírá prostor k novému nastavení záležitostí, které sdílíte s partnerem, rodinou nebo obchodním spolupracovníkem. Může jít o rozpočet, půjčku, rozdělení výdajů, ale také o otázku, jestli je ve vztahu dostatek vzájemné otevřenosti. Venuše s Marsem v úterý pomohou najít společnou řeč, pokud se vyhnete zbytečnému soupeření. Jakmile se Merkur v pátek obrátí do přímého směru, snáze se zorientujete v informacích, které vám doposud chyběly. Býk (21. 4. – 21. 5.)
Vaše partnerské
vztahy čeká důležitý posun. Novoluní ve vašem protilehlém znamení Štíra může symbolicky otevřít novou kapitolu v lásce nebo spolupráci, zvlášť pokud jste v posledních týdnech přemýšleli, co od druhých skutečně očekáváte. Venuše, vaše vládnoucí planeta, se v sobotu konečně vydá přímým směrem a postupně vám pomůže získat větší jistotu v tom, jak chcete ve vztazích fungovat. Nečekejte ale, že se všechno vyřeší přes noc. Některé dohody bude ještě potřeba doplnit nebo znovu projednat. Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Pracovní povinnosti a každodenní režim si zaslouží nový řád. Novoluní ve Štíru může přinést
motivaci změnit návyky, které vám dlouhodobě komplikují organizaci času, případně se konečně pustit do úkolu, který jste opakovaně odkládali. Nejde přitom jen o to zvládnout více práce, ale především rozpoznat, které činnosti vám skutečně přinášejí výsledky. Venuše s Marsem v úterý přejí spolupráci a mohou zpříjemnit atmosféru na pracovišti. Větší úlevu můžete pocítit v pátek, kdy se Merkur ve vašem sektoru každodenních povinností obrátí do přímého směru. Postupně se tak mohou vyjasnit nejasné instrukce, termíny i nedorozumění s kolegy.
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Do
života se vám může vrátit více lehkosti, tvořivosti a chuti trávit čas s lidmi, kteří vám dělají radost. Novoluní ve Štíru v pondělí 9. listopadu aktivuje oblast romantiky, koníčků a sebevyjádření. Pokud jste v poslední době potlačovali vlastní zájmy kvůli povinnostem, nyní můžete začít hledat způsob, jak jim znovu věnovat prostor. Venuše s Marsem navíc podporují společenské aktivity a příjemné chvíle ve dvou. Zajímavý vývoj může nastat také v záležitostech spojených s dětmi nebo rodinnými plány. Nebojte se projevit, co vás baví, aniž byste předem řešili, jestli to okolí ocení, nebo ne. Lev (23. 7. – 22. 8.)
Pozornost se obrátí k
domovu a rodinnému zázemí. Novoluní ve Štíru může přinést impuls k úpravám bydlení, změně domácího režimu nebo k rozhovoru, který jste s někým z rodiny dlouho odkládali. Nemusí jít o zásadní životní rozhodnutí – někdy stačí přehodnotit, jak si doma rozdělujete povinnosti a kolik prostoru má každý pro sebe. Venuše s Marsem v úterý podpoří společné aktivity a mohou pomoci uvolnit napětí. V sobotu se navíc Venuše obrátí do přímého směru ve vašem sektoru komunikace, což postupně usnadní domluvu s blízkými. Dejte přednost konkrétním dohodám před neurčitými sliby. Panna (23. 8. – 22. 9.)
Čeká vás týden, ve kterém mohou hrát hlavní roli rozhovory, zprávy a nové informace. Novoluní ve Štíru přeje učení, psaní, vyřizování administrativy i navazování kontaktů. Pokud jste zvažovali kurz, důležitou schůzku nebo kratší cestu, můžete začít plánovat konkrétní kroky. Merkur, vaše vládnoucí planeta, se v pátek obrátí do přímého směru a postupně usnadní řešení záležitostí, ve kterých jste doposud naráželi na nejasnosti. Venuše s Marsem zase přejí příjemným setkáním a otevřenému vyjadřování názorů. Jen si dejte pozor, abyste v debatách nezaměňovali přesnost za přílišnou kritičnost.
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Peníze, osobní jistoty a vlastní hodnoty budou tématy, kterým se vyplatí věnovat pozornost. Novoluní ve Štíru může přinést impuls k novému finančnímu plánu nebo k přehodnocení toho, za co pravidelně utrácíte. Důležitou roli ale bude hrát také Venuše ve vašem znamení. V sobotu se po několika týdnech retrográdního pohybu obrátí do přímého směru, což postupně pomůže vyjasnit vztahová očekávání i otázky osobní spokojenosti. Venuše navíc v úterý 10. listopadu vytvoří příznivý aspekt s Marsem, takže se můžete dočkat větší pozornosti nebo příjemného setkání. Než se pustíte do nových plánů, ujasněte si, co skutečně chcete vy sami. Štír (24. 10. – 22. 11.)
Novoluní ve vašem znamení v pondělí 9. listopadu představuje symbolický začátek nové osobní kapitoly. Můžete pocítit potřebu změnit způsob, jakým vystupujete vůči okolí, přehodnotit své priority nebo se konečně pustit do něčeho, co jste dlouho odkládali. Protože je však Merkur až do pátku retrográdní právě ve vašem znamení, nevyplatí se tlačit na okamžité výsledky. Dopřejte si čas promyslet, co chcete změnit a proč. Venuše s Marsem vám mohou dodat odvahu projevit city nebo se postavit za vlastní potřeby. Víkend pak může přinést větší chuť jednat podle toho, k čemu jste během posledních týdnů dospěli.
Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Nejvíce vám prospěje zpomalit a věnovat pozornost tomu, co se odehrává mimo pohled ostatních. Novoluní ve Štíru aktivuje oblast soukromí, odpočinku a uzavírání minulosti. Můžete si uvědomit, že některé závazky nebo vztahy už ve vašem životě nemají stejné místo jako dříve. Nejde o důvod k unáhleným rozchodům či rozhodnutím, spíše o příležitost udělat si pořádek v tom, čemu chcete dál věnovat
energii. Venuše s Marsem v úterý přejí příjemnému společenskému programu, ale nepřeplňujte si kalendář. Konec týdne využijte k odpočinku a přípravě na další etapu.
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Přátelské vztahy, spolupráce a dlouhodobé plány se mohou začít vyvíjet novým směrem. Novoluní ve Štíru přeje navazování kontaktů a hledání lidí, se kterými sdílíte podobné cíle. Možná se rozhodnete zapojit do nového projektu nebo obnovit spolupráci, která v minulosti zůstala nedokončená. Venuše s Marsem v úterý podporují týmovou práci a mohou přinést příjemné překvapení v okruhu známých. V sobotu 14. listopadu se navíc Venuše obrátí do přímého směru ve vašem kariérním sektoru, což postupně pomůže vyjasnit profesní vztahy a ambice. Zatím si však nechte prostor pro úpravu plánů podle toho, jak se budou vyvíjet okolnosti.
Vodnář (21. 1. – 20. 2.)
Profesní život může dostat nový impuls. Novoluní ve Štíru v pondělí 9. listopadu se odehrává v oblasti
kariéry, reputace a dlouhodobého směřování, a proto můžete začít uvažovat o změně pracovní role nebo o projektu, který by vás posunul dál. Pokud jste v posledních týdnech pochybovali o svém postavení či vztazích na pracovišti, postupně se mohou objevit nové informace. Venuše s Marsem v úterý přejí prezentacím, jednáním a situacím, ve kterých potřebujete zaujmout. Víkendový obrat Venuše do přímého směru vám navíc může vrátit chuť plánovat cestování, studium nebo jiné aktivity, které rozšiřují obzory. Nenechte se ale svázat představou, že musíte mít celou budoucnost vyřešenou hned. Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Vaše touha rozšířit si obzory může být silnější než obvykle. Novoluní ve Štíru otevírá prostor pro studium, cestování, nové zkušenosti a přehodnocení životních přesvědčení. Pokud jste zvažovali kurz, zahraniční cestu nebo změnu profesního zaměření, můžete začít hledat konkrétní možnosti. Venuše s Marsem v úterý přejí inspirativním setkáním a rozhovorům s lidmi, kteří vám ukážou jiný úhel pohledu. V sobotu se Venuše obrátí do přímého směru ve vašem sektoru sdílených financí a hlubších závazků. Postupně tak můžete získat větší jasno v otázkách společných výdajů, důvěry i vzájemné podpory.
Zdroje: Astrolis, ChartNova, Astrooly, Astro Seek