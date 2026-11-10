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Horoskop na 46. týden roku 2026: Panny dostanou důležité zprávy, Vodnáři se posunou v kariéře

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Druhý listopadový týden přinese příležitost uzavřít některé starší záležitosti a postupně se posunout dál. V pondělí 9. listopadu nastane novoluní ve Štíru, které symbolicky otevírá prostor pro osobní proměnu a nové záměry. O den později vytvoří Venuše ve Vahách sextil s Marsem ve Lvu, což přeje vzt
Horoskop na 46. týden roku 2026: Panny dostanou důležité zprávy, Vodnáři se posunou v kariéře

Horoskop na 46. týden roku 2026: Panny dostanou důležité zprávy, Vodnáři se posunou v kariéře

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.11.2026 13:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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