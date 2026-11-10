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Sagan byl nejlépe placeným cyklistou světa. Teď nezávodí, ale jeho příjmy ze sponzorů stále jdou do milionů

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Peter Sagan bral na vrcholu kariéry odhadem 125 milionů korun za sezonu. Dnes nezávodí, a přesto jeho jméno nese nejméně sedm značek.
Sagan byl nejlépe placeným cyklistou světa. Teď nezávodí, ale jeho příjmy ze sponzorů stále jdou do milionů

Sagan byl nejlépe placeným cyklistou světa. Teď nezávodí, ale jeho příjmy ze sponzorů stále jdou do milionů

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 10.11.2026 14:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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