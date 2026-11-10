Sagan byl nejlépe placeným cyklistou světa. Teď nezávodí, ale jeho příjmy ze sponzorů stále jdou do milionů

V červnu 2026 přichází na slovenské pulty nealkoholický Zlatý Bažant Radler 0,0 % ŠPORT a na obalu je tvář muže, který na kole naposledy závodil před dvěma lety. Peter Sagan podle výrobce ladil příchutě nápoje. O dva týdny později stojí jako ambasador na startu Kopcovité L’Etape v Praze. Mezitím jezdí na firemní akce, točí kampaně na bagety a podle vlastních slov je možná vytíženější než v dobách, kdy jezdil Tour de France. Kolik mu to vynáší, veřejně nikdo neřekl. Dohledali jsme proto, co je doložené, a zbytek jsme spočítali modelově. Výsledek: k někdejším 125 milionům korun se nejspíš nevrací, přesto by i střízlivý odhad řadil Sagana výš než velkou část dnešního pelotonu.
Nejdražší jezdec světa
V roce 2020 sestavil francouzský deník L’Équipe žebříček nejlépe placených cyklistů a trojnásobný mistr světa v něm jasně vedl. Forbes Slovensko žebříček převzal s částkou zhruba 125 milionů korun za sezonu. Cyclingnews tehdy doplnil, že podle jeho informací mohla být skutečná suma ještě vyšší, až kolem 137 milionů korun. Chris Froome, tehdy největší hvězda etapových závodů, zůstal v obou verzích za Saganem.
Obě čísla jsou odhady. Platy v cyklistice se nezveřejňují tak jako v amerických ligách, kde jsou smlouvy prakticky veřejným dokumentem. Původní zdroj je respektovaný sportovní deník s přístupem do zákulisí pelotonu, nikoli auditovaná smlouva. Pro představu o řádu ale stačí: Sagan byl v Boře-Hansgrohe nejdražším jezdcem světa.
Pak přišel sestup. V roce 2021 přestoupil do francouzského týmu TotalEnergies a šéf týmu Jean-René Bernaudeau pro Ouest-France naznačil, že nová smlouva je zhruba o 30 % nižší než částky spojované s Borou. I tak šlo o mimořádné peníze.
Konec kariéry nepřišel naráz. Sagan v lednu 2023 oznámil, že sezona 2023 bude jeho poslední v silniční elitě; 1. října 2023 pak jel Tour de Vendée jako poslední profesionální silniční závod. V roce 2024 se ještě krátce vrátil v dresu týmu Pierre Baguette a silnici definitivně uzavřel 30. června na závodě Okolo Slovenska. Úplně poslední závod pod hlavičkou UCI absolvoval 21. července 2024 na slovenském mistrovství horských kol v Košicích. Dojel druhý.
Sedm značek, nula zveřejněných částek
V lednovém rozhovoru pro Giro d’Italia Sagan sám vyjmenoval osobní sponzory, se kterými dál spolupracuje. K nim se přidávají lokální kampaně na Slovensku a v Česku:
- Specialized: výrobce kol, který šel se Saganem z Tinkoffu přes Boru až do TotalEnergies. Cyclingnews v roce 2021 popsal, že se značka rozhodla jezdce následovat do nového týmu. Tak silnou pozici vůči technickému sponzorovi má v pelotonu málokdo.
- 100 %: brýle a doplňky, Sagan má na stránkách značky vlastní profil.
- Sportful: oblečení. Už v roce 2021 podepsal desetiletou ambasadorskou smlouvu, tedy dohodu stavěnou tak, aby přežila konec závodění.
- MyWhoosh: platforma pro virtuální trénink a závody.
- Pierre Baguette: slovenská značka ze Sládkovičova s vlastním cyklistickým týmem, Sagan je jejím ambasadorem od února 2025.
- Zlatý Bažant Radler 0,0 % ŠPORT: novinka Heinekenu Slovensko z června 2026, na jejímž vývoji se Sagan podle tiskové zprávy výrobce podílel.
- L’Etape Czech Republic / Škoda We Love Cycling: ambasador Kopcovité L’Etape v Praze a Středočeském kraji 20. června 2026.
Český trh zasahuje nejpříměji L’Etape. Organizátoři Sagana představili jako „krále zeleného dresu“ a nástupce dřívějších ambasadorů Bradleyho Wigginse, Alberta Contadora a Andyho Schlecka. Takovou společnost si prémiová akce nekupuje za symbolický honorář. Radler míří primárně na Slovensko, značku ale řídí společné česko-slovenské vedení, takže přesah do Česka je přirozený.
U žádné z těch spoluprací neznáme částku. Veřejné zdroje potvrzují značky, ne peníze.
Náš model: kolik může Sagan vydělávat
Když chybí smlouvy, zbývá srovnání. Cyclingnews ve svém přehledu nejbohatších cyklistů uvádí, že u současných elitních jezdců mohou soukromé ambasadorské smlouvy a startovné na exhibičních kritériích dosahovat šestimístných částek v eurech, tedy jednotek milionů korun za jednu dohodu.
Sagan má šest až sedm aktivních spoluprací. Ne všechny budou nejvyšší kategorie: lokální kampaň na bagety nejspíš nese méně než dlouhodobá smlouva se Sportfulem. Podle nás proto dává smysl rozpětí od zhruba 7,5 milionu korun ročně v konzervativní verzi po přibližně 30 milionů korun v optimistické, pokud má víc placených ambasadorství, akcí a produktových kampaní současně. Zdůrazňujeme: jde o redakční odhad, ne o zveřejněný příjem.
|Modelový roční příjem
|Podíl z odhadu 125 mil. Kč (2020)
|Podíl z odhadu 137 mil. Kč (2020)
|7,5 mil. Kč
|6 %
|5,5 %
|15 mil. Kč
|12 %
|11 %
|30 mil. Kč
|24 %
|22 %
Ani horní hranice modelu se nepřibližuje někdejšímu platu. Srovnání s aktivním pelotonem ale vychází jinak. Podle Velo/Outside se minimální mzda řadového jezdce WorldTouru pohybuje kolem 1,2 milionu korun ročně. I spodní varianta našeho modelu by tak bývalého jezdce stavěla nad příjmy mnoha aktivních profesionálů, kteří nepatří do absolutní špičky.
Proč nejde spočítat přesněji? Sponzorské smlouvy mají několik vrstev, které se navenek nerozliší:
- fixní honorář za jméno, účast na akcích a obsah na sociálních sítích,
- bonusy za viditelnost nebo splněné cíle,
- podíl z prodeje u produktů nesoucích jméno či podobu sportovce,
- věcná plnění jako vybavení, kola nebo auto.
U radleru je doložené, že se Sagan podílel na vývoji a je tváří výrobku. Zda bere pevnou částku, procenta z prodeje, nebo kombinaci, zveřejněno není.
Hrubá částka navíc není čistá. Sportovní agentury si z marketingových smluv běžně účtují 10 až 20 %. Sagan dlouhodobě žije v Monaku, kde rezidenti s výjimkou francouzských občanů neplatí daň z příjmu. Z toho ale nelze automaticky vyvodit, kolik mu z mezinárodních kampaní placených různými firmami v různých zemích skutečně zůstane. Bez znalosti fakturačních struktur by každé číslo bylo jen hádání.
Neprodává výsledky, ale důvěru
Ve výsledkové listině už Sagan nefiguruje. Značky si u něj kupují něco jiného: příběh, který si za dvanáct let v pelotonu postavil, a lidi, kteří ho sledují.
Sportovní kapitál je výjimečný. Tři tituly mistra světa za sebou, sedm zelených dresů z Tour de France, 121 profesionálních vítězství. V roce 2021 byl podle Cyclingnews nejsledovanějším cyklistou na sociálních sítích s kombinovaným dosahem přes 4,4 milionu lidí, z toho 1,9 milionu na Instagramu. Číslo je starší, ale ukazuje řád, ke kterému se většina bývalých jezdců nikdy nepřiblíží.
Podle nás tu leží jádro celé ekonomiky. U běžného profesionála končí komerční hodnota se závěrečnou etapou. U Sagana se přelila do osobnosti, kterou lidé znají i mimo cyklistiku: z televizní taneční show Let’s Dance, z reklam, z rozhovorů, v nichž mluví o kitesurfingu nebo o synovi. Značka, která si ho najme, dostává sportovní důvěryhodnost i zábavnou tvář v jednom balení. Na Slovensku k tomu přidává lokální hrdost, kterou nenahradí žádná zahraniční hvězda.
Model „vysloužilého profíka“ přitom není Saganův vynález. Velo/Outside popisuje Phila Gaimona, který po kariéře díky videím a sponzorům vydělával víc než jako řadový pomocník ve WorldTouru. Fabian Cancellara se zase přesunul do role ambasadora a podnikatele kolem týmu Tudor. Sagan se od nich liší rozsahem: kombinací globálních technických sponzorů a lokálních spotřebitelských kampaní, kterou si v regionu nemůže dovolit nikdo jiný.
Jedno upozornění k jeho výroku pro ČT sport: slova o tom, že je „možná více vytížený než při kariéře“, se týkají času a programu, ne peněz. Víc akcí neznamená automaticky víc milionů. Znamená ale, že poptávka po jeho jménu neopadla.
Smlouvy psané na dlouhou trať
Nejvýmluvnější je načasování. Desetiletá dohoda se Sportfulem z roku 2021 platí do roku 2031, tedy ještě sedm let po posledním závodě. Výrobce oblečení tehdy věděl, že Sagan nebude jezdit věčně, a přesto podepsal. Stejně čitelný je Specialized, který kvůli jednomu jezdci změnil týmové partnerství.
Takové smlouvy nevznikají z nostalgie. Podle nás ukazují, že velké značky si Sagana kupovaly jako dlouhodobé aktivum už během kariéry a počítaly s tím, že výkon na silnici jednou nahradí vliv mimo ni. Lokální kampaně na Slovensku a v Česku pak tento kapitál zhodnocují tam, kde je nejsilnější.
Na startu L’Etape v Praze bude stát muž, který už nemusí nic vyhrát, a stovky amatérů se s ním budou chtít vyfotit. Pro sponzory je přesně tohle produkt, za který stojí platit: výsledky už zůstaly ve statistikách, lidé u trati zůstaly.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta