Moruše převislá je ozdobou každé zahrady. Její sladké plody proměníte v likér i domácí bombóny!

Moruše převislá patří mezi nádherné stromy, které do obyčejné zahrady vnesou dominantní prvek. Z jejích plodů vyrobíte chutné moučníky i likér.
Moruše převislá do zahrady neodmyslitelně patří
Dříve patřily moruše k běžným ovocným stromům venkovských zahrad. Poté se jejich obliba dostala do ústraní, ale dnes opět zažívají návrat ve velkém stylu. Nejen díky velkým a chutným plodům, ale také pro svůj originální vzhled. Zejména převislá odrůda Morus alba ‘Pendula’ se stává oblíbenou solitérou v okrasných zahradách u moderních novostaveb.
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Vlastnosti moruše převislé
- Dorůstá do výšky dvou až tří metrů,
- její větve elegantně splývají kaskádovitě k zemi, což působí velmi dekorativně,
- plody jsou chutné a plné vitamínů,
- nepotřebuje pravidelný řez, stačí ji udržovat v požadovaném tvaru,
- hodí se i do menších předzahrádek a zahrad.
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Jak pěstovat moruši převislou
Moruše miluje sluníčko a dobře se jí daří také v polostínu. Dobře se jí bude dařit v lehké a dobře propustné zemině. Nepotřebuje příliš mnoho zálivky, proto ji klidně můžete vysadit i tam, kde bývá v letních měsících sušší zemina. Jednou za čas ovšem nezapomeňte moruši zalít a podpořit její růst vhodným hnojivem.
Výhodou tohoto stromu je, že nepotřebuje pravidelný řez. Roste v kompaktním tvaru prakticky celý život. U převislé odrůdy můžete na jaře upravit délku větví, aby nebyly příliš dlouhé. Když ji budete chtít omladit, zvládne i hlubší řez.
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Co vyrobit z plodů moruše? Vyzkoušejte tinkturu, likér i ovocný ocet
Plody moruše mají výraznou sladkou chuť a byla by škoda využít je pouze na marmeládu. Zralé ovoce můžete zpracovat několika zajímavými způsoby:
Domácí morušový likér: Budete potřebovat 500 g moruší, 500 ml vodky, 150 g cukru, kousek vanilky, skořici a dva hřebíčky. Ovoce vložte do sklenice, přidejte cukr a koření, zalijte alkoholem a nechte čtyři až šest týdnů macerovat. Poté přeceďte a nechte ještě několik týdnů odležet.
Morušová tinktura: Připravte si 200 g zralých moruší a 500 ml potravinářského alkoholu. Plody zalijte alkoholem v čisté uzavíratelné sklenici a nechte tři až čtyři týdny na tmavém místě. Nakonec tekutinu přeceďte. Jde o alkoholový macerát, nikoli o ověřený léčivý přípravek.
Domácí morušové bonbóny: Stačí 500 g moruší, lžíce medu a pár kapek citronové šťávy. Ovoce rozmixujte, podle chuti oslaďte a rozetřete v tenké vrstvě na pečicí papír. Sušte při 55–60 °C, dokud nevznikne pružná ovocná placka, kterou po vychladnutí nakrájíte na malé proužky.
Morušový ovocný ocet: Na přípravu potřebujete 200 g moruší a 500 ml jablečného octa. Plody zalijte octem, nechte dva až tři týdny louhovat na chladném a tmavém místě a poté přeceďte. Ochucený ocet se hodí do salátových zálivek i marinád.
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Využití moruše převislé v zahradě
Moruše je velmi dekorativní strom, který bude skvěle vypadat jako solitéra na trávníku nebo u posezení. V kombinaci s okrasnými travinami, keři a trvalkami vytvoří nádhernou skalku nebo moderní záhon.
Tip redakce PlanetaZahrady
Moruše vnese do vaší zahrady romantiku, výšku a dynamiku. V zimních měsících se stane útočištěm pro opeřené návštěvníky, kteří její plody doslova milují. Strom je zcela nenáročný na pěstování a jeho sladké plody si zamilujete nejen jako čerstvé, ale také v kuchyni.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj: PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)