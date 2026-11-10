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Vánoční trendy 2. díl: Adventní kalendáře

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Dnes si posvítíme na tradici, která nesahá až tak daleko do historie, jak by se mohlo zdát. Adventní kalendáře, nám bez ohledu na to, zda máme Vánoce jako křesťanské nebo rodinné svátky, určitě při nákupech padnou do oka. Je jich hodně a rozhodně nemusíte pořizovat jen ty se sladkostmi.
Vánoční trendy 2. díl: Adventní kalendáře

Vánoční trendy 2. díl: Adventní kalendáře

Zdroj: phBodrova / Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 14:00

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