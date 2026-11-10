Houbaři nechávají slizáka mazlavého v lese kvůli slizu. Pod slupkou se skrývá dužnina, která chutí připomíná klouzek

Stačí jeden pohled pod smrk. Šedohnědý klobouk s fialovým nádechem se po dešti leskne jako politý sirupem a lepkavý povlak pokrývá i třeň. Ruka s nožem se zastaví a houbař jde dál. Právě tenhle reflex popisuje
Česká mykologická společnost jako hlavní důvod, proč slizák mazlavý zůstává ležet: odrazuje mocná vrstva slizu. Atlas přitom hodnotí slizáka jako dobrou jedlou houbu, kterou lze v kuchyni využít podobně jako klouzky. Rozhodnutí, zda ho vzít domů, tak podle nás padá spíš u čištění než v otázce jedlosti. Jedlý slizák mazlavý, kterého houbaři přehlížejí
Jedlost slizáka potvrzují atlasy i úřední dokumenty. Vyhláška č. 397/2021 Sb. ho jmenuje v seznamu volně rostoucích hub, které smějí jít na trh, a to přesně pod označením Slizák mazlavý (Gomphidius glutinosus). Botany.cz jde ještě dál a mluví o jedlé, velmi chutné houbě.
Proč tedy končí v košíku tak zřídka? Mykologové jmenují především sliz, se kterým je potřeba si poradit. K tomu přistupují další okolnosti, které z atlasů dovozujeme. Slizák nemá tradici hřibu ani lišky, starší generace ho svým dětem neukazovaly a vzhledem budí dojem houby pracné, ne-li rovnou podezřelé. Kdo ho nezná, raději ho obejde.
Zajímavost na okraj: podle ČMS slizák pravděpodobně parazituje na podhoubí jiných hub. Tím se dá vysvětlit, proč se drží určitých míst a často vyrůstá ve skupinách.
Pod slizem: poznávací znaky slizáka mazlavého
Dobrá zpráva pro začátečníky: Botany.cz označuje vzhled slizáka za velmi typický. Kdo si zapamatuje pár znaků, spletení se téměř vyhne.
Klobouk: 5 až 12 cm, šedohnědý s fialovými odstíny, za vlhka silně slizký. Pokožka jde sloupnout. Lupeny: řídké, tlustší, sbíhavé na třeň. Zprvu bělavé, s věkem černají. Mladé plodnice je mají zakryté slizovitým závojem. Třeň: bělavý, na bázi výrazně citronově žlutý. Právě tahle žlutá pata patří k nejspolehlivějším vodítkům. Dužnina: měkká, bělavá, v bázi třeně žlutá. Chuť: mírná, občas lehce nakyslá.
Roste od července do listopadu v jehličnatých lesích, nejčastěji pod smrky na kyselých půdách. Nebezpečnou jedovatou záměnu citované atlasy neuvádějí. ČMS zmiňuje jen příbuzného slizáka skvrnitého, který je menší, vzácnější a váže se na modříny.
Letos se slizák objevil i v suchém období. Ve výběru ČMS o růstu hub za srpen 2026 ho mykologové uvádějí, přestože podle nich houby ten měsíc rostly minimálně. Mykoindex podle hlášení z let 2019 až 2025 klade vrchol nálezů do září a října. Teď v listopadu ještě vyrůstat může, ovšem nejlepší týdny už má za sebou.
Slizák, nebo klouzek? Rozhodují lupeny pod kloboukem
Paralela s klouzkem obecným se nabízí sama. Obě houby mají lepkavý klobouk a u obou ČMS doporučuje stáhnout pokožku ještě v lese. Klouzky přitom houbaři sbírají bez větších rozpaků. Slizák v tomto srovnání doplácí na méně známé jméno a lupenatou spodinu, kterou mnozí podvědomě spojují s rizikem.
Znak Slizák mazlavý Klouzek obecný Klobouk šedohnědý až fialově laděný, slizký čokoládově hnědý až žlutohnědý, slizký Spodní strana řídké sbíhavé lupeny světle žluté rourky a póry Třeň bělavý, báze citronově žlutá s prstenem, bělavým až černohnědým Chuť mírná, lehce nakyslá jemná, příjemná Využití srovnatelné s klouzky doporučená jedlá houba, nejlepší v mládí
Stačí převrátit klobouk. Lupeny znamenají slizáka, houbovitá vrstva rourek klouzka. Ve srovnání atlasů to podle nás vyznívá jednoznačně: kdo si zvykl loupat klouzky, zvládne i slizáka, protože práce s ním je prakticky totožná.
Jak slizáka mazlavého očistit a připravit v kuchyni
Celé kouzlo spočívá v tom, kdy se slizu zbavíte. Botany.cz radí sbírat hlavně klobouky a pokožku sloupnout přímo na místě. Slovenský atlas Nahuby.sk doporučuje totéž a k jídlu používá především klobouky. Třeň je lepší očistit, nebo rovnou vyřadit. Kdo tohle udělá ještě pod smrkem, odnese domů houbu stejně čistou jako jakoukoli jinou a zbaví se toho nejodpudivějšího hned zkraje.
V kuchyni se nejvíc osvědčuje nálev. Atlas naHoubach.cz uvádí nakládání do octa jako nejvhodnější úpravu. Nahuby.sk ale varuje, že při vaření na nakládání může slizák slizovitě nabobtnat, a radí míchat ho se suššími druhy, které slizu mnoho nepouštějí.
Oloupané klobouky se podle nás uplatní i v guláši, smaženici nebo houbách dušených na víně, tedy všude tam, kde by člověk sáhl po klouzcích. Platí přitom obvyklé pravidlo pro lesní houby: důkladná tepelná úprava.
Cesium 137 v houbách: co ukazují česká měření
S lesními houbami se pojí ještě jedna otázka, která se slizem nemá nic společného. Houby dokážou z půdy vychytávat cesium. Jan Borovička z Akademie věd ČR vysvětluje, že běžně přijímají stabilní cesium 133 a po Černobylu nasávaly i radioaktivní cesium 137. Zároveň dodává, že běžná konzumace hub dnes riziková není.
Právě u slizáka koluje v odborné literatuře nápadné číslo: druh měl cesium 137 koncentrovat více než desetitisíckrát oproti okolnímu pozadí. Přehledové studie toto tvrzení přebírají z knihy Mycelium Running mykologa Paula Stametse. Českým aktuálním měřením slizáka to tedy není.
Pro Česko existují spolehlivější vodítka.
Státní ústav radiační ochrany potvrzuje, že houby, lesní plody a zvěřina obsahují víc cesia 137 než běžné potraviny. Jejich příspěvek k dávce z potravy je ale vzhledem k přírodnímu ozáření zanedbatelný, méně než 0,1 %.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost nabízí konkrétnější čísla. U čerstvých hub zaznamenal maximum 391 Bq/kg, což u dospělého odpovídá dávce 5,1 µSv na kilogram snědených hub. Z toho jsme dopočítali, že k nasbírání dávky 1 mSv by bylo potřeba spořádat zhruba 196 kg takto zatížených hub. Limit pro uvádění na trh činí 600 Bq/kg a úřad výslovně dodává, že ani tahle hodnota není životu nebezpečná, protože je nastavená konzervativně. Hodnoty po Černobylu navíc průběžně klesají. Vyšší koncentrace přetrvávají jen místy, tam, kde radioaktivní mrak vymyly srážky.
Druhově specifické měření slizáka z českých lesů chybí, údaje platí pro houby obecně. Kdo sbírá pravidelně na stejném místě v oblasti s vyšším spadem, udělá dobře, když bude střídat druhy i lokality. Pro příležitostnou porci nakládaných klobouků ovšem čísla dávají jasnou odpověď.
Až příště pod smrkem zahlédnete lesklý klobouk s citronově žlutou patou, zkuste u něj zůstat déle. Nůž, pár vteřin na stažení pokožky a v košíku leží houba, kterou mykologové staví po bok klouzku.
Pro úplnost: některé houbařské zdroje mluví o světle oranžové dužnině pod slupkou nebo o slupce, kterou lze stáhnout jedním tahem. Atlasy ČMS a Botany.cz však popisují dužninu jako bělavou se žlutou bází třeně a uvádějí pouze, že pokožka jde snadno sloupnout. Rovněž srovnání s klouzkem se v atlasech týká kuchyňského využití, nikoli totožné chuti.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková