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Poctivá svatomartinská husa podle Jana Punčocháře. Recept vychází ze staročeské tradice

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Husu můžete jen nasolit a vložit do trouby. Existují ale také způsoby, jak sváteční pečeni ozvláštnit. Šéfkuchař Jan Punčochář vychází z tradiční české kuchyně a svatomartinskou husu plní jablky a cibulí.
Poctivá svatomartinská husa podle Jana Punčocháře. Recept vychází ze staročeské tradice

Poctivá svatomartinská husa podle Jana Punčocháře. Recept vychází ze staročeské tradice

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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