VIDEO: Třicetitunový domíchávač sjel v Ostravě do příkopu. Vytahoval ho jeřáb

VIDEO: Třicetitunový domíchávač sjel v Ostravě do příkopu. Vytahoval ho jeřábPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
VIDEO: Třicetitunový domíchávač sjel v Ostravě do příkopu. Vytahoval ho jeřábZdroj: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Článek byl publikován 10.11.2026 09:19
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Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →