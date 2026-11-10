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VIDEO: Třicetitunový domíchávač sjel v Ostravě do příkopu. Vytahoval ho jeřáb

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Dennívýzva
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Domíchávač převážející beton skončil v pondělí ráno na boku v příkopu v Ostravě-Michálkovicích. Nehoda se obešla bez zranění i bez úniku provozních kapalin.
VIDEO: Třicetitunový domíchávač sjel v Ostravě do příkopu. Vytahoval ho jeřáb

VIDEO: Třicetitunový domíchávač sjel v Ostravě do příkopu. Vytahoval ho jeřáb

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 09:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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