Muchová prohrála se Sabalenkovou v dramatickém duelu. Bieloruska přiznala, jak těžké bylo udržet nervy na uzdě

Karolína Muchová podávala za stavu 5:4 na první set svého prvního zápasu na WTA Finals. Proti ní stála světová jednička, která na koncoročním mistrovství dvakrát prohrála finále a titul pořád nemá. Pak přišel rebrejk, tiebreak 7:2 a o necelou hodinu později konec. Aryna Sabalenková zvítězila v pondělí 9. listopadu v Indian Wells 7:6(2), 7:5 za 1 hodinu a 53 minut. Kontrolovaný výkon to nebyl. Běloruska čtyřikrát ztratila podání a dvakrát nedokázala v klidu dotáhnout náskok. Vyhrála proto, že byla v rozhodujících chvílích tvrdší. Muchová teď musí rychle reagovat, jinak se jí skupina zavře dřív, než se pořádně otevřela.
Mapa zápasu: dvakrát vepředu, pokaždé zpátky
První set měl jasný vzorec. Muchová prolomila servis a vedla 3:2. Sabalenková hned odpověděla. Češka brejkla podruhé, šla do vedení 5:4 a podávala na set. Sabalenková znovu okamžitě kontrovala.
Muchová se ani potom nesložila. Odvrátila dva setboly a dotlačila set do zkrácené hry. Tam se ale obraz otočil. Sabalenková tiebreak ovládla 7:2 a Češka v něm nenašla rytmus, který ji do té chvíle držel nad vodou. Pro Muchovou to byla bolestivá zkušenost, protože ve zkrácených hrách byla v sezoně neporažená.
Druhý set působil dlouho jako formalita. Sabalenková se dostala do vedení a za stavu 5:4 šla podávat na zápas. Jenže Muchová brejkla potřetí v utkání a srovnala na 5:5. Odpověď přišla znovu bez prodlení: Běloruska vzala Češce servis a napodruhé už vítězství dopodávala.
Shrnuto v číslech:
|Moment
|Co se stalo
|1. set, 3:2
|Muchová vede brejkem, Sabalenková hned vrací
|1. set, 5:4
|Muchová podává na set, ztrácí servis
|1. set, 6:6
|Muchová odvrátila dva setboly, tiebreak 7:2 pro Sabalenkovou
|2. set, 5:4
|Sabalenková ztrácí podání na zápas
|2. set, 6:5
|Okamžitý rebrejk, druhý pokus na dopodávání vychází
Z toho vyplývá klíč celého utkání. Sabalenková nevyhrála díky servisu, který jí proti Muchové nesloužil. Vyhrála díky returnu po každém ztraceném gamu a díky tomu, že oba „minizápasy“, tedy tiebreak a koncovku druhého setu, zvládla lépe. Podle nás je to přesně ten typ vítězství, který favoritky na turnajích mistrů potřebují. Zároveň je to varování.
Proč tolik napětí: bilance, minulost a debut
Muchová nebyla jen další soupeřkou ze skupiny. Do zápasu šla jako jediná hráčka z pole WTA Finals s kladnou bilancí proti Sabalenkové, vedla 3:2. Porazila ji v pamětném semifinále Roland Garros 2023, potom v Cincinnati a v Pekingu 2024. Všechny tři výhry přišly ve třech setech a všechny začaly tiebreakem. Sabalenková vzala Češce jen dva zápasy: na WTA Elite Trophy 2019 a letos v lednu v Brisbane. Teď je to 3:3.
Do toho vstupoval i kontext Sabalenkové. Na WTA Finals došla dvakrát do finále a dvakrát odešla poražená. V roce 2022 prohrála s Caroline Garciaovou 6:7(4), 4:6: Francouzka nasázela 11 es, nečelila jedinému brejkbolu a Sabalenková udělala v tiebreaku prvního setu dvě dvojchyby. Loni ji ve finále zastavila Jelena Rybakinová 6:3, 7:6(0). Běloruska nevyužila ani jeden z pěti brejkbolů a závěrečnou zkrácenou hru prohrála bez jediného bodu.
V obou finále rozhodly uzlové body. Proti Muchové je tentokrát zvládla ona.
Po zápase přímo neřekla, že by byla nervózní. Podle oficiálního reportu WTA mluvila o tom, že se snažila soustředit na každý míč a každý úder, hlavně v tiebreaku. Ve skupinové fázi chce podle svých slov vyhrát každý zápas, zůstat v přítomném okamžiku, být klidná a mít věci pod kontrolou. Hráčka s její minulostí na tomto turnaji tak popisuje spíš vědomou práci s hlavou než pohodu.
Muchová přitom ve 30 letech hrála turnaj mistrů poprvé. Kvalifikovala se už v roce 2023, ale tehdy kvůli zranění zápěstí odstoupila. Podle WTA je teprve čtvrtou hráčkou za posledních 50 let, která na WTA Finals debutuje ve 30 letech nebo později.
Sabalenková: silný vstup, slabé podání
Statistiky mluví pro favoritku. Vyhrála pátý úvodní zápas na WTA Finals v řadě. Od návratu formátu každá s každým v roce 2003 mají delší sérii jen Maria Šarapovová a Serena Williamsová se šesti. Šlo o její 13. výhru na turnaji mistrů, čímž se mezi hráčkami, které ho nikdy nevyhrály, vyrovnala Mary Pierceové. A když vyhraje první set, je tu neporažená: bilance 11:0.
Ve zkrácených hrách je letos Sabalenková stejně silná, sezona jí přinesla už 13 vyhraných tiebreaků. Indian Wells jí navíc sedí, v březnu tu uspěla a sama mluví o tom, že se tu cítí dobře.
Varovný signál je ale stejně zřetelný. Čtyři ztracená podání proti soupeřce, která nemá dělový servis, jsou na světovou jedničku hodně. Ve středu ji čeká Mirra Andrejevová, která v úvodním kole porazila Elinu Svitolinovou 6:4, 6:0 za 70 minut, získala posledních sedm gamů, odvrátila šest brejkbolů a servis neztratila. Sabalenková s ní vede 4:2, jenže poslední zápas prohrála, a to právě ve finále Indian Wells 2025. Pokud by Andrejevové nabídla tolik šancí jako Muchové, dá se čekat, že je mladá Ruska využije lépe. Titul, který Sabalenkové uniká, má po pondělí blíž, ale její servis ho zatím nehlídá.
Skupina po prvním kole a co musí Muchová udělat
Skupina, kterou WTA v pavouku označuje jako Group 2 a česká média často jako skupinu B, vypadá po prvním kole takto:
- Aryna Sabalenková 1:0 (sety 2:0)
- Mirra Andrejevová 1:0 (sety 2:0, lepší poměr gamů)
- Karolína Muchová 0:1
- Elina Svitolinová 0:1
Postupují dvě nejlepší ze čtyř. Podle pravidel, která WTA shrnuje v přehledu turnaje, rozhoduje při rovnosti dvou hráček jejich vzájemný zápas. Při trojrovnosti se počítá procento vyhraných setů, pak procento vyhraných gamů.
Pro Muchovou z toho plyne jednoduchý úkol. Musí porazit Svitolinovou i Andrejevovou. Bilance 2:1 je nejčistší cesta do semifinále, i když ani ta při nešťastné trojrovnosti není stoprocentní záruka. Při bilanci 1:2 by potřebovala, aby jedna hráčka skupinu ovládla bez porážky a zbylé tři skončily shodně, a pak by rozhodovaly sety a gamy. Protože se Sabalenkovou prohrála 0:2, má každý ztracený set navíc vyšší cenu. Prohra se Svitolinovou by znamenala bilanci 0:2 a postup jen přes velmi příznivou kombinaci cizích výsledků.
Dobrou zprávou je, že proti Sabalenkové hrála vyrovnaně. Prohrála dva sety, ale v obou byla blízko. Na Svitolinovou, která v pondělí proti Andrejevové prohrála posledních sedm gamů, může jít s tím, že favoritku turnaje dokázala dlouho přetlačovat.
Kdy a kde sledovat další zápas
Muchová nastoupí ve středu 11. listopadu proti Svitolinové. Podle aktuálního programu začíná duel ve 21:00 našeho času, ve stejný den od 22:30 se utkají Andrejevová se Sabalenkovou. Časy se ještě mohou posunout, poslední skupinové kolo je na programu v pátek 13. listopadu.
Čeští diváci mohou turnaj sledovat na stanici CANAL+ Sport 2. Podle nabídky CANAL+ je součástí balíčků START, RELAX, SPORT a TOTAL v internetové televizi. WTA Finals v Indian Wells běží do 15. listopadu a ve hře je dotace zhruba 230 milionů Kč. Neporažená vítězka dvouhry si odnese asi 78 milionů Kč a 1 500 bodů do žebříčku.
Muchová v pondělí ukázala, že světová jednička proti ní nemá klid ani se servisem na zápas. Sabalenková zase ukázala, že po každé ráně umí vrátit úder hned v dalším gamu. Ve středu bude Češka potřebovat právě to, co Bělorusce zajistilo vítězství: bod, který v klíčovém okamžiku nepustí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář