GTA 6 ještě nevyšlo a Take-Two už řeší novou hrozbu. AI může změnit pravidla pirátství

Foto: Magnific
Grand Theft Auto 6 dorazí na konzole už 19. listopadu, ale jeho vydavatel se musí zabývat také problémem, který ještě před několika lety neměl takovou váhu. Umělá inteligence začíná výrazně usnadňovat zpětné inženýrství počítačových her a vytváření jejich neoficiálních verzí. Generální ředitel Take-Two Interactive Strauss Zelnick během jednání s investory připustil, že právě tento vývoj může zkomplikovat dosavadní boj proti pirátství.
Zelnick se k tématu vyjádřil 9. listopadu při prezentaci finančních výsledků společnosti. Jeden z analytiků se ho zeptal na nové postupy využívající AI při rozboru a rekonstrukci herního kódu. Šéf Take-Two odpověděl, že společnost tuto oblast pečlivě sleduje a připravuje odpovídající opatření.
Podle Zelnicka byly velké hry dlouhodobě do značné míry chráněny svou technickou složitostí, rozsáhlými datovými soubory a závislostí některých funkcí na serverech. Nové nástroje však mohou situaci změnit.
Umělá inteligence dokáže usnadnit práci, která dříve trvala měsíce
Zásadní roli hraje takzvané zpětné inženýrství a dekompilace. Při těchto postupech se vývojáři snaží analyzovat již hotový program a rekonstruovat jeho fungování. Výsledkem může být například neoficiální port původně konzolové hry na počítače.
GTA
Foto: Magnific
Takové projekty existovaly dávno před současným rozmachem generativní AI. Vyžadovaly však značné technické znalosti, čas a podrobnou analýzu jednotlivých částí programu. Nástroje využívající umělou inteligenci nyní dokážou některé kroky automatizovat, pomáhat s rekonstrukcí kódu a urychlovat hledání chyb.
To samozřejmě neznamená, že lze libovolnou konzolovou hru během několika hodin převést na PC. Zvlášť u technicky náročného
GTA 6 by neoficiální port musel překonat řadu problémů souvisejících s herním enginem, grafikou, zabezpečením a případnými online funkcemi.
Zelnick ostatně zdůraznil, že napodobit kompletní herní zážitek v podobě zamýšlené vývojáři by bylo kvůli technickým omezením mimořádně obtížné. Zároveň ale uznal, že nové způsoby zpětného inženýrství budou pro herní vydavatele představovat rostoucí výzvu.
Take-Two proto podle jeho vyjádření pracuje na posilování technických ochranných opatření a připravuje také odpovídající právní kroky. Zelnick přesto nepovažuje pirátství za neřešitelný problém. Připustil, že se s určitou mírou nelegálního šíření obsahu potýká prakticky celé zábavní odvětví.
Je přitom důležité rozlišovat mezi samotným zpětným inženýrstvím a pirátstvím. Analýza programu nebo tvorba kompatibilního softwaru nemusí automaticky představovat porušení autorských práv. Problém nastává zejména při neoprávněném šíření chráněných herních souborů či jiného obsahu.
Mohla by AI uspíšit vydání GTA 6 na PC?
Otázka je zajímavá především pro počítačové hráče. Rockstar totiž zatím oficiálně oznámil GTA 6 pouze pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S. PC verze dosud nemá potvrzené datum vydání.
Bývalý technický ředitel Rockstar North Obbe Vermeij nedávno upozornil, že právě obavy z neoficiálních portů vytvářených pomocí AI mohou ovlivnit rozhodování vývojářů. Podle jeho úvah by se Rockstar mohl pokusit zkrátit obvyklý odstup mezi konzolovým a počítačovým vydáním, aby potenciální neoficiální projekty nepřipravily společnost o část zákazníků.
Vermeij ovšem Rockstar opustil už v roce 2009 a jeho názor nepředstavuje potvrzení současných plánů studia.
Samotný Zelnick během jednání s investory žádné urychlení PC verze neoznámil. Jeho vyjádření se týkalo obecné bezpečnosti her a nových možností zpětného inženýrství, nikoliv konkrétního odhaleného pokusu o prolomení GTA 6.
Pro Rockstar je zásadní také rozdíl mezi vytvořením funkční neoficiální kopie a poskytnutím plnohodnotného herního zážitku. Grand Theft Auto 6 má nabídnout rozsáhlý otevřený svět a množství vzájemně propojených systémů. Převést takový celek na jinou platformu bez původních vývojových nástrojů by byl mimořádně náročný úkol.
Vydavatel mezitím vstupuje do závěrečných příprav na uvedení hry. Take-Two potvrdilo, že předobjednávky GTA 6 výrazně překonávají původní očekávání společnosti. Oficiální vydání je naplánováno na 19. listopadu 2026 a předběžné stahování digitálních verzí začalo 10. listopadu.
Zdroje:
https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/11/10/take-two-ttwo-q2-2027-earnings-call-transcript
https://www.gamesradar.com/games/grand-theft-auto/gta-6-ceo-says-this-business-has-been-largely-immune-to-piracy-concerns-but-ai-generated-recomps-are-making-it-more-of-a-challenge https://www.rockstargames.com/VI