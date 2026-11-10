Trump chtěl Whitea jako svého tiskového mluvčího. Šéf UFC ho odmítl a vysvětlil, proč nemá politické ambice

Brífinková místnost Bílého domu, pultík s prezidentskou pečetí a za ním chlap, který obvykle mluví do mikrofonu vedle klece. Dana White je prezident a výkonný ředitel UFC, přední světové organizace smíšených bojových umění. Tentokrát se postavil po boku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten se ho před novináři zeptal, jestli nechce dělat tiskového mluvčího Spojených států. White nečekal ani vteřinu. K přepisu té scény redakce MMAmag dohledala ještě jeden televizní přepis, starý víc než dva roky, po kterém odpověď šéfa UFC přestává být překvapením.
Prezident mu nabídl mikrofon, White ani nemrkl
Scéna se odehrála 9. listopadu 2026. V přepisu improvizované tiskové konference, který ve své databázi Factba.se zveřejnil Roll Call, se Trump ptá přímo: „Dano, chtěl bys být tiskovým mluvčím Spojených států amerických? Nebo chceš zůstat u téhle směšné UFC?“ (v originále „Dana, would you like to be press secretary of the United States of America? … or do you just want to stay with this ridiculous UFC?“).
White odpověděl bez okolků: „Děkuji za nabídku, pane. Nechci být v politice. Ne“. Dříve ve stejném vystoupení podle téhož přepisu řekl: „Nemám žádné politické ambice“ (v originále „I have zero political aspirations“). Trump to přijal s nadsázkou slovy „Jsem zdrcen, že to slyším. Sbohem všichni“.
Sám prezident přitom u pultíku popsal, že nápad dostal po špatném dni s médii a že to myslel napůl v žertu. Jenže ta nabídka nespadla z nebe 9. listopadu. Trump s ní začal o dva dny dřív a mezitím ji stihl popřít.
Tři dny, tři verze jedné nabídky
Redakce MMAmag postavila vedle sebe agenturní znění Trumpova příspěvku, jeho pozdější vysvětlení pro novináře a přepis vystoupení v brífinkové místnosti. Znění původního příspěvku na síti Truth Social ze 7. listopadu 2026 přinesly agentury. Podle Reuters v něm Trump Whitea požádal, aby roli vzal, označil ho za násilného bojovníka a válečníka a navrhl, ať si přivede asistenty z řad šampionů. Padla jména Islam Machačev, Chabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes a podle agentury pravděpodobně Kayla Harrison.
|Datum
|Kde to zaznělo
|Co Trump řekl o Whiteovi
|7. listopadu 2026
|příspěvek na Truth Social
|požádal ho o roli tiskového mluvčího
|8. listopadu 2026
|vyjádření novinářům
|že „jen žertoval“
|9. listopadu 2026
|brífinková místnost Bílého domu
|zeptal se ho na to znovu, před kamerami
Den po příspěvku prezident podle Reuters prohlásil „Jen jsem žertoval“ a mluvil o troše zábavy. Ve veřejných materiálech Bílého domu není oznámení o nominaci ani jmenování.
Na pódiu před republikány mluvil jinak
V přepisu projevu z posledního večera republikánského sjezdu 18. července 2024, který zveřejnil Rev, redakce MMAmag našla pasáž, kde White o Trumpovi mluví slovníkem z klece: „Vím, že prezident Trump je bojovník“. Podle AP promluvil na sjezdech v letech 2016, 2020 a 2024.
Hranici si ale narýsoval dávno. V připraveném textu projevu z roku 2016 stojí věta „Nejsem politik. Jsem promotér zápasů“. A v rozhovoru pro CNN ze 14. června 2024 na otázku, zda by někdy kandidoval, odpověděl: „Nikdy za milion let. Není nic špinavějšího než politika. A já s tím nechci mít nic společného“.
Podpora politika a chuť na úřad tedy nejsou totéž. A je tu jedna akce z léta 2026, po které už nikoho nepřekvapí, že se šéf UFC v Bílém domě pohybuje jako doma.
Bílý dům už jednou dostal svoji klec
KOMENTÁŘ Prezident nabídl promotérovi mikrofon, promotér poděkoval a zůstal u svého.
Na stránce k videu z turnaje UFC Freedom 250, kterou Bílý dům zveřejnil 18. června 2026, redakce MMAmag dohledala, že se zápasilo přímo v prezidentském sídle; podle AP šlo o jižní trávník a o součást oslav 250 let americké nezávislosti. Z toho plyne redakční úvaha: funkci, která by Whiteovi otevřela dveře, už fakticky nepotřebuje.
Dá se namítnout, že celé to byl jen vtip. Jenže ten vtip zazněl ve třech dnech třikrát a potřetí u pultíku s prezidentskou pečetí. White se vrací ke kleci, která ho živí. Politika si k němu došla sama.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka