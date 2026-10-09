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Stavební spoření plánuje sjednat 26 % mladých Čechů

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O stavební spoření mají největší zájem mladí lidé. Novou smlouvu si plánuje sjednat 26 % Čechů ve věku 18 až 26 let, zatímco napříč všemi věkovými skupinami je to pouze 6 %. Stavební spoření v současnosti využívá 21 % Čechů. Celkem 66 % populace ho má nebo někdy mělo.
Stavební spoření plánuje sjednat 26 % mladých Čechů

Stavební spoření plánuje sjednat 26 % mladých Čechů

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 16:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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