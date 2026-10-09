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Che Guevara se pět měsíců skrýval na Benešovsku. O jeho přítomnosti nevěděla ani československá rozvědka

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Slavný argentinský revolucionář Ernesto Che Guevara strávil v roce 1966 pět měsíců v utajení v Československu. Skrýval se v konspirační vile v obci Ládví.
Che Guevara

Che Guevara

Zdroj: FOTO:Alberto Diaz Gutierrez (Alberto Korda), Public domain, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 17:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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