Co dělat při sexuálním obtěžování: ignoruj dotazy typu „kolik jsi toho vypila“ a bojuj za sebe

OBSAH ČLÁNKU:
- Několikahodinové znásilňování
- Mimořádně děsivé detaily
- Co všechno může být sexuální obtěžování
- Fawn response
- Mlčení není souhlas
- Nepochopení některých reakcí
- Viktimizace oběti
- Co dělat, když se to stane mně
- Když se to stane někomu jinému
- Když už ke znásilnění došlo
Studentka popsala sexuální napadení, do kterého se podle její výpovědi zapojilo sedm mužů. Způsob, jakým univerzita případ (ne)řešila, následně vyvolal vlnu kritiky. Po původním vyšetřování a rozhodnutí místního žalobce věc dál neprojednávat se případ letos znovu otevřel a pozornost se obrátila nejen k samotnému útoku, ale taky k tomu, jak instituce se sexuálním násilím zacházejí.
Otřesným zjištěním v souvislosti s tímhle případem pak samozřejmě bylo, že nijak. A to je důvod, proč to teď ve společnosti tolik vře. Brutalita i povaha případu plus následná laxnost co do řešení.
Několikahodinové znásilňování
Případ studentky označované jako Jane Doe otřásl Cornellovou univerzitou právě proto, že v něm nejde jen o otázku toho, jestli došlo k sexu bez souhlasu. Podle její výpovědi a žaloby šlo celkově o večer, během kterého postupně přestávala mít kontrolu nad tím, co se kolem ní děje.
Do domu bratrstva Chi Phi už s alkoholem v krvi přišla. Podle jejího tvrzení tam ale následoval další alkohol, marihuana a ketamin. Když se pak dostala do stavu, ve kterém už nedokázala situaci normálně vyhodnocovat a bránit se jí, tehdy mělo dojít k sexuálnímu násilí ze strany sedmi mužů.
Na celé věci je mimořádně znepokojivé, že podle dokumentů nešlo o nějakou událost, o které by nikdo nic nevěděl. Vyšetřovatelé se dostali k několika výpovědím, textovým zprávám a dalším materiálům. V jedné skupinové konverzaci se podle ABC News objevila zpráva muže, který měl ostatní zvát do pokoje, kde se Jane Doe, která pod touhle přezdívkou vystupuje, nacházela.
V rozšířeném záznamu skupinového chatu se měl dokonce objevit i obrázek ženy v místnosti a následná komunikace mezi členy bratrstva. Když se tak člověk zamyslí nad tím, jak snadno se živá bytost může stát sexuální hračkou jedné párty, dost z toho mrazí.
Ještě horší je snad její popis toho, jak si samotný večer vybavuje. Před univerzitním panelem uvedla, že si pamatuje, jak byla přesvědčována k užití ketaminu. Popsala tmavou místnost, stíny mužů, kteří přicházeli a odcházeli, a pocit, že se kolem ní odehrává něco, čemu vůbec nerozumí. Řekla taky, že si nebude schopná vybavit všechno, co se jí tu noc stalo.
Podle svých slov měla pocit, jako by šlo v bratrstvu o vtip, do kterého nebyla zasvěcená. Naprostá ztráta kontroly a mlhavé povědomí o tom, co se s vámi děje, je pro psychiku mimořádná nálož, ze které se pochopitelně vyklube silné trauma.
A potom je tu ještě jedna věc, která se do podobných případů často nějakým záhadným způsobem vůbec nedostane. Oběť nemusí okamžitě vědět, že byla znásilněna. Jane Doe podle zveřejněných dokumentů v prvních dnech po události komunikovala s jedním z mužů způsobem, který může člověku zvenčí připadat naprosto nepochopitelný. Dokonce napsala, že část sexuálního kontaktu vnímala pozitivně. Údajně měla se stykem se dvěma z mužů souhlasit. Jenže souhlas se stykem se dvěma muži neznamená souhlas se stykem se sedmi muži.
O několik dní později ale její pohled vypadal úplně jinak a tehdy už uváděla, že velká část toho, co se stalo, nebyla konsenzuální. Následně policii řekla, že může se stoprocentní jistotou říct, že znásilněna byla.
Cornellský případ je tedy stále živou kauzou. Po původním rozhodnutí trestní stíhání nezahájit se případ otevřel znovu a guvernérka New Yorku pověřila vyšetřováním státní generální prokurátorku Letitii James jako zvláštní prokurátorku.
Univerzita zároveň za způsob, jakým případ řešila interně, čelí nebetyčné kritice. Bratrstvo Chi Phi bylo uzavřeno a někteří studenti byli vyloučeni nebo suspendováni. Jenže to, že univerzita postupovala špatně a že tresty byly příliš mírné, bude ve společnosti rezonovat ještě dlouho. Protože ano – někteří měli za trest napsat esej.
Sexuální obtěžování není jen znásilnění a to, že se oběť nebrání, neznamená, že to chce.
Mimořádně děsivé detaily
Na celé kauze je nejhorší, že když se člověk podívá na jednotlivé výpovědi a zprávy, v tu chvíli přestane příběh působit jako jedna chaotická noc opilých vysokoškoláků. Podle výpovědi Jane Doe se situace postupně měnila v něco, co už nedokázala kočírovat.
V onu noc nešlo o obyčejný večírek, kde se trochu popíjelo a flirtovalo, jak tomu mezi mladými bývá. Do pokoje měli přicházet další a další muži a ona se podle vlastních slov schovávala pod peřinu. Popsala, že byla nahá, zatímco si k ní různí muži lehali do postele, a sama nechápala, co se právě děje. V jednom okamžiku měla ustupovat před mužem, který ji měl násilně líbat a sahat na její intimní partie. Další muži pak podle jejího svědectví přicházeli do místnosti a na jejím těle se střídali jakoby nic.
A zatímco ona podle své výpovědi postupně ztrácela schopnost situaci zvládat, mezi některými členy bratrstva měla probíhat komunikace, která působí stejně tak otřesně a je šokující. Jeden z mužů měl do skupinového chatu napsat, že nahoře v patře je „holka k mání“, a později se v konverzaci objevil dotaz, jestli „je obchod stále otevřený“. Odpověď měla znít ano.
Podle zveřejněných dokumentů tedy vůbec nešlo jen o lidi, kteří náhodou přišli do místnosti a netušili, co se tam odehrává. Přinejmenším část komunikace měla probíhat přímo mezi lidmi, kteří to, že se nahoře nachází žena, na které se lze vyřádit, věděli velmi dobře. Ví se to, protože přesně tahle oběť předmětem jejich vzájemných zpráv prokazatelně byla.
Dalším odporným zjištěním je fakt, že Jane Doe podle své výpovědi v určité chvíli v užívání ketaminu pokračovat nechtěla. Uvedla, že ji k jeho užití muži nutili a že si v jednu chvíli říkala, že když znovu užije drogu a usne, aspoň nebude muset vnímat, co se kolem ní děje.
To je přesně jeden z těch momentů, kdy je velmi dobře vidět rozdíl mezi představou, že oběť musí aktivně bojovat, a tím, jak člověk ve skutečném ohrožení někdy reaguje. Nemusí vůbec křičet. Nemusí se pokusit utéct. Může se naopak snažit všechno nějak přežít a doufat, že když bude dostatečně pasivní a vyjde násilníkovi takříkajíc vstříc, situace rychle skončí.
V její výpovědi se objevují i jiné detaily. Popsala například, že v jednu chvíli v sobě měla tolik ketaminu, až jí v podstatě selhával zrak. Dál popisuje, že byla surově bita a to, kolik mužů s ní mělo pohlavní styk, nevěděla přesně. Kolem 5.45 hodin pak měla ztratit vědomí. Délka celé té události je tak jednoznačně další věcí, která je na případu jen těžko představitelná. Podle popisu oběti vůbec nešlo o několik minut, během nichž se něco stalo a zase skončilo. Vyloženě popisuje dlouhé hodiny (nejspíš 7 hodin!), během kterých se v místnosti lidé střídali, jak se jim zlíbilo, hranice toho, co je ještě dobrovolné, mizely a Jane Doe byla podle vlastních slov víc a víc pod vlivem alkoholu a drog. O noci, po které už pro tuhle dívku nebude nic jako dřív, tak zřejmě ještě uslyšíme…
Co měla na sobě? A kolik toho vypila? Do toho nikomu nic není. Oběť není pachatelem trestného činu.
Co všechno může být sexuální obtěžování
Jednou pro vždy bychom si už všichni měli pamatovat, že při sexuálním obtěžování k žádnému sexuálnímu kontaktu vůbec dojít nemusí. Sexuální obtěžování může mít i podobu:
- nevyžádaných sexuálních narážek
- komentářů o těle
- sexuálních návrhů
- posílání nevyžádaných intimních fotografií
- eroticky zabarvených zpráv
- nechtěného sledování nebo vystavování druhého erotickému obsahu
Závažnost samozřejmě není u všech situací stejná, ale společným jmenovatelem je nežádoucí sexuální chování, které zasahuje do osobních hranic druhého člověka. A to prostě problém je. U některých situací už navíc nejde jen o obtěžování.
Od 1. ledna 2025 české právo nově vymezuje znásilnění jako nekonsensuální sexuální jednání a od roku 2026 existuje samostatný trestný čin sexuálního útoku pro další sexuální jednání proti vůli člověka nebo zneužívající jeho bezbrannosti.
Fawn response
Možná si pod sexuálním obtěžováním představíš právě ony ty nevkusné poznámky, nechtěné osahávání nebo člověka, který se k tobě v baru příliš tiskne. Jenže hranice sexuálního násilí je mnohem širší a některé situace si člověk uvědomí jako problém až s odstupem. To je koneckonců případ i Jane Doe, které všechno došlo až časem. A ještě komplikovanější je pak samotná reakce na tuhle akci.
Někdo uteče, jiný jde do protiútoku, další úplně ztuhne. Existuje ale i tzv. fawn response. Čili reakce, o které se mluví podstatně míň. Jednoduše řečeno je to snaha útočníka uklidnit, zavděčit se mu nebo spolupracovat, aby situace co nejrychleji a s co nejmenšími následky skončila. Ani jedna z těchto reakcí ale neznamená souhlas. A pro jistotu ještě jednou: ne, neznamená!
Mlčení není souhlas
Souhlas není něco, co si jeden člověk domyslí z toho, že druhý neřekl dostatečně hlasité „ne“. To je nesmysl a snaha ospravedlnit se. Musí jít vždycky o skutečně svobodné a vědomé rozhodnutí. Když člověk spí, je v bezvědomí nebo je v takovém stavu po alkoholu nebo drogách, že není schopný svou vůli projevit, nemůže se jeho mlčení nebo pasivita ani náhodou za souhlas vydávat.
Česká policie například mezi příklady bezbrannosti výslovně uvádí mimo jiné právě spánek, mdloby i silný vliv alkoholu a drog.
Stejně tak není jednou udělený souhlas platný navždy. To, že s někým člověk chtěl sex před hodinou, neznamená, že chce pokračovat i teď, za týden nebo za rok. Ani to, že s někým žijeme, automatický souhlas neznamená. A už vůbec neplatí, že souhlas s jedním sexuálním jednáním znamená souhlas se vším ostatním. I tenhle výklad je snahou o vyvinění se.
Nepochopení některých reakcí
Tady se dostáváme k tomu, co pro okolí bývá jen těžko pochopitelné. Představa, že člověk při útoku automaticky začne křičet, kopat a snažit se utéct, je velmi zavádějící a zrádná. Nervový systém může v ohrožení zvolit několik různých reakcí, jichž jsme se už lehce dotkly výše.
Nejznámější reakce jsou fight, tedy boj, a flight, útěk. Existuje ale taky freeze, kdy člověk ztuhne a nedokáže se aktivně bránit. Tyhle reakce ostatně projevujeme v každé ohrožující situaci. To je lidská přirozenost a pozůstatek evoluce. Utíkáme, bojujeme nebo zamrzneme.
A pak je tu ještě fawn. Tedy reakce založená na snaze útočníka uklidnit. Člověk může být najednou mimořádně vstřícný, usmívat se, přikyvovat, omlouvat se nebo dělat to, co po něm druhý chce. Vůbec ne proto, že by si to z hloubi duše opravdu přál, ale proto, že jeho mozek vyhodnotil spolupráci jako možnou cestu, jak onu nebezpečnou situaci přežít.
Zvenčí to ale samozřejmě může vypadat úplně jinak, než bychom čekali. Proto bychom si vždycky rychlé soudy měli odpustit. Neposuzujme, jestli se někdo bránil dost nebo proč reagoval právě takhle a takhle. To, že člověk nekřičel, neškrábal, neutekl, nebo se dokonce snažil pachatele uklidnit, samo o sobě nevypovídá nic o tom, jestli se stykem souhlasil, nebo si o něj dokonce nekoledoval. Takhle se tyhle citlivé situace nevyhodnocují.
Viktimizace oběti
Viktimizace oběti je něco, co se taky velmi často těší poměrně velké oblibě. Jako by už tak samotné trauma ze sexuálního napadení nestačilo. Asi bohužel nestačí. Jak jinak si tedy vysvětlit, že s železnou pravidelností se do hry přimíchají i ty nepříjemné, notoricky známé otázky okolí. Co měla na sobě? Proč pila? Proč s ním šla domů? Proč se nebránila? Proč mu nejdřív řekla ano? Proč tam zůstala? Proč měla tak krátkou sukni? Proč neměla podprsenku? Tak proč se s ním líbala?
Tahle logika ale obrací odpovědnost úplně špatným směrem. Člověk může udělat špatné rozhodnutí, opít se, flirtovat, jít s někým dobrovolně na pokoj nebo si obléct cokoli, co se mu líbí. Nic z toho ale rozhodně nedává druhému člověku právo překročit jeho sexuální hranice. Policie ostatně výslovně uvádí, že obětí znásilnění se může stát kdokoli a že jednání pachatele je vždycky jeho vinou. Vinou pachatele, ne oběti!
Zajímavý je v tomhle směru i dvojí metr. Opilá žena bývá zpětně hodnocena podle toho, že pila a proč se v takovém stavu vlastně ocitla. Byť to nezaznívá napřímo a nahlas, mlžný opar typu dobře jí tak se tam většinou vznáší. Je to přitěžující okolnost. Zato u opilého muže společnost vysvětlení, že se kvůli alkoholu jednoduše míň kontroloval, přijme mnohem snáz. Rázem z toho máme polehčující okolnost.
Ani alkohol ale základní pravidlo nemění. Opilost druhého člověka není pozvánkou k sexu a neschopnost člověka projevit vůli není souhlas. Bez výjimky a bez kompromisů, žádná „ale“ v tomhle případě neexistují.
Co dělat, když se to stane mně
Pojďme si zmapovat, co v případě něčeho takového, jako je sexuální obtěžování nebo znásilnění, dělat.
- První věc je dostat se do bezpečí. Pokud hrozí další nebezpečí, není potřeba řešit, co se stalo, vysvětlovat situaci ani přemýšlet o tom, jak bude případ vypadat před policií. Prioritou je bezpečné místo a člověk, který může zůstat nablízku. Někdo, komu důvěřuješ a nebojíš se mu říct otevřeně všechno. To je obzvlášť důležité.
- Pokud chceš událost oznámit, je vhodné co nejdřív myslet na uchování možných důkazů. Organizace proFem například doporučuje, pokud je to možné, se před vyšetřením nemýt, nepřevlékat, nečistit si zuby a nepít. Zároveň ale zdůrazňuje jinou podstatnou věc. Pokud už ses umyla, převlékla nebo udělala cokoli jiného, neznamená to, že už teď nemůžeš řešit nic. Tahle obava je lichá a je asi i celkem snadné se přesně na tohle vymluvit. Jenže z dlouhodobého hlediska to pro psychiku bude mít zřejmě fatální následky.
- Oznámení trestného činu může podat kdokoli, nejen samotná oběť. Pokud se tedy něco stalo kamarádce, můžeš jí pomoct nejen tím, že s ní zůstaneš a budeš ji držet za ruku, ale taky tím, že jí pomůžeš zjistit, kam se obrátit. Každá taková pomoc se počítá.
Když se to stane někomu jinému
Postup se v obou případech o moc neliší. Ale přece jen není od věci vědět, co dělat, když se na nás s prosbou o pomoc obrátí někdo jiný.
- Tady není potřeba suplovat detektiva. Nevyptávej se na to, proč pila, proč s pachatelem šla nebo proč se nebránila. Nehodnoť její reakci a nesnaž se okamžitě rozhodnout, co by podle tebe měla oběť udělat. Mnohem užitečnější je dát jí najevo, že jí věříš, že za to nemůže a že na to nemusí být sama.
- Praktická pomoc už pak může být úplně obyčejná. Zůstat s ní, doprovodit ji na zmíněné bezpečné místo, nabídnout odvoz k lékaři, pomoct jí kontaktovat policii nebo krizovou službu.
- A pamatuj! Po sexuálním násilí může oběť prožívat šok, strach, stud, vztek, bezmoc nebo naopak téměř nic. Neexistuje jedna správná reakce.
Když už ke znásilnění došlo
Tohle už je neměnná situace a v takové chvíli není potřeba mít v hlavě připravený seznam správných kroků. Pokud je člověk v nebezpečí nebo potřebuje okamžitou lékařskou pomoc, volá se pomoc. Pokud je v bezpečí, může se obrátit na policii, lékaře nebo organizaci, která se na pomoc obětem sexuálního násilí specializuje.
Důležité je taky vědět, že oznámení nemusí přijít v prvních minutách nebo hodinách. Po traumatu může člověk potřebovat čas, aby vůbec pochopil, co se stalo. To, že někdo nejdřív mlčí, neznamená, že si útok vymyslel nebo že pro něj nebyl dost důležitý. I policie upozorňuje, že oběti sexuálních trestných činů můžou prožívat silný šok, stud, bezmoc a další psychické následky.
Závěrem se tedy sluší říct, že míra násilí není něco, co by se mělo hodnotit podle toho, jak přesvědčivě se oběť bránila, co měla večer v plánu nebo kolik alkoholu vypila. Podstatné je, jestli druhý člověk sexuální jednání chtěl a mohl o něm svobodně rozhodnout. Na ničem jiném v téhle souvislosti až tak nezáleží a všetečné otázky skutečně nejsou potřeba.
A co ty? Myslíš, že občasné snahy přenést odpovědnost na oběť jsou správné?
Autorka článku: Bára Klímová
Použité zdroje:
- ct24.ceskatelevize.cz/clanek/svet/zalobci-znovu-otevreli-vysetrovani-hromadneho-znasilneni-na-cornellove-univerzite-378168
- wave.rozhlas.cz/cornell-neni-jen-americky-problem-sexualni-nasili-je-i-na-ceskych-univerzitach-9647919
- bbc.com/news/articles/crpd0wdnlgxno
- irozhlas.cz/zpravy-svet/cornell-mel-podle-sveho-reditele-udelat-vic-hromadne-znasilneni-na-univerzite-v_2610051655_dci
- cnn.iprima.cz/nekolik-hodin-meli-hromadne-znasilnovat-spoluzacku-ted-musi-obzalovani-studenti-za-trest-napsat-esej-522922