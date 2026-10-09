5 důležitých zásad, kterých se musí držet každý houbař: Podle hygieniků je přitom téměř každý podceňuje

Houbařská sezóna je v plném proudu a spolu s ní se znovu objevují i otravy, kterým se kolikrát dalo zabránit. Hygienici upozorňují na pět chyb, které se mezi houbaři opakují prakticky každý rok. Někdy končí „jen“ zažívacími potížemi, jindy ale poškozením jater, ledvin, v krajním případě i smrtí. Přitom nejde o žádnou složitou vědu, spíš o pár pravidel, která se nevyplácí obcházet. S houbami není radno žertovat
nejsou jen voňavá surovina do Houby (i když je tak milujeme). Z výživového hlediska mají co nabídnout. Healthline uvádí, že obsahují smaženice vitamíny skupiny B, selen, draslík a antioxidanty, tedy látky, které se podílí na ochraně buněk před oxidačním stresem. U některých druhů se navíc mluví o podpoře imunity díky beta-glukanům. To zní příjemně, zvlášť když si člověk nese z lesa plný košík.
Jenže houby mají
i druhou stránku. Jejich svět je pestrý a pro laika někdy zrádný. Zdravotnický deník připomíná, že část otrav se projeví průjmem a zvracením, ale u jiných druhů může toxin během několika dní vážně zasáhnout játra nebo ledviny. A ne, podezřelá chuť vás vždycky nezachrání. Některé nebezpečné houby chutnají překvapivě obyčejně. Pět chyb, které hygienici označili za nejnebezpečnější 1. Sbíráte houby, které neznáte
Pravidlo je prosté, i když se v lese často porušuje: do košíku patří opravdu jenom houby, které umíte určit s
naprostou jistotou. Jakmile přijde pochybnost, má houba zůstat na místě. Věta typu „to bude nejspíš hřib“ je málo. V houbaření se za odhad někdy platí tvrdě.
2. Příliš věříte aplikacím a atlasům
„Lidé až slepě věří doporučení aplikací,“ varoval mykolog Petr Pokorný ve vysílání TN Live. „Jedna chyba může znamenat smrt,“ dodal. Aplikace na určování hub mohou pomoct, to ano, ale nejsou neomylný rozsudek. U mladých plodnic bývá problém ještě větší, protože často nemají vyvinuté všechny typické znaky. Fotka v telefonu pak snadno svádí k jistotě, která ve skutečnosti neexistuje. Foto: Beata Bilska-Zaleska / Creative Commons / Attribution 3.0, Americká houba dobývá české lesy: Kdo ji jednou ochutnal, chce ji znovu
3. Věříte mýtu o ochutnávání
Stará rada, že jedovatou houbu člověk pozná podle chuti, je nebezpečná zkratka. Smrtelně jedovatá
muchomůrka zelená má chuť naprosto nevýraznou. Žádné testování špičkou jazyka proto nedává smysl. Co bezpečně nepoznáte, to do úst nepatří. 4. Houby nosíte v igelitce
Igelitka je pro houby špatná volba, i když se do ní úlovek vejde rychle a pohodlně. Houby se v ní zapaří, začnou se kazit a mohou být zdravotně problematické i v případě, že šlo původně o jedlé druhy. Lepší je klasika:
proutěný koš nebo jiná vzdušná nádoba. Houby v ní nezůstanou namačkané v teple a vydrží v mnohem lepším stavu. 5. Podceňujete tepelnou úpravu a skladování
Zdravotnický deník upozorňuje, že u některých hub krátké prohřátí nestačí. Část toxických látek se rozloží až při dostatečně dlouhém vaření nebo jiné důkladné tepelné úpravě. Rychlé prohnání po pánvi tedy nemusí být bezpečné. A pokud houby po návratu z lesa nevypadají čerstvě, zapáchají nebo si nejste jistí, jak dlouho ležely v teple, je rozumnější je vyhodit.
Bonus: bezpečnost v lese se počítá taky
Odborníci připomínají i věci, které nesouvisí přímo s jedovatými druhy. V lese se dá zabloudit snáz, než si člověk ráno u auta připouští, hlavně když sejde z cesty za „ještě jedním místem“. Před odchodem je dobré někomu říct,
kdy a kam jdete a kdy se vracíte. Telefon by měl být nabitý, ne s pěti procenty baterie. Hodí se pevná uzavřená obuv, dlouhé rukávy a nohavice a také repelent proti klíšťatům.
Houbová smaženice z pánve voní máslem, kmínem a čerstvými houbami
Obrázkový kvíz na téma jedlé houby, které Češi nechávají v lese: Mezi 10 fotkami se nachází řada delikates
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě informací z webů TN, Zdravotnický deník, Healthline