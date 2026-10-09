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5 důležitých zásad, kterých se musí držet každý houbař: Podle hygieniků je přitom téměř každý podceňuje

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Houbaření vypadá bezpečně, ale chyby při sběru hub mohou skončit vážnou otravou. Hygienici určili pět pravidel, která zachraňují životy.
Fotografie hub v košíku

Fotografie hub v košíku

Zdroj: Foto: George Chernilevsky / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, houby v košíku
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 17:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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