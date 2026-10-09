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Vodní elektrárny na Vltavě letos kvůli suchu vyrobily jen 40 až 50 procent elektřiny

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Elektrárny na vltavské kaskádě letos kvůli suchu a malým průtokům vody vyrobily jen 40 až 50 procent elektřiny oproti dlouhodobému průměru. Z vodního díla Vrané odtéká jen 28 metrů krychlových vody za sekundu, elektrárna na Orlíku může vyrábět elektřinu jen z odtoku 15 metrů krychlových za sekundu.
Vodní elektrárny na Vltavě letos kvůli suchu vyrobily jen 40 až 50 procent elektřiny

Vodní elektrárny na Vltavě letos kvůli suchu vyrobily jen 40 až 50 procent elektřiny

Zdroj: Marie Goliášová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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