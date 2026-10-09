Vodní elektrárny na Vltavě letos kvůli suchu vyrobily jen 40 až 50 procent elektřiny

Vodní elektrárny na Vltavě letos kvůli suchu vyrobily jen 40 až 50 procent elektřinyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vodní elektrárny na Vltavě letos kvůli suchu vyrobily jen 40 až 50 procent elektřinyZdroj: Marie Goliášová
Článek byl publikován 09.10.2026 16:30
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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